Csodaszer a konyhában: nem is gondolnád, de még erre is kiváló a lenmag

A lenmag egy ismert szupermag, tele rostokkal. Ezek az apró olajos magvak a turmixok és a gabonafélék gyakori kiegészítői – nem is beszélve arról, hogy a tojás kiváló vegán helyettesítője a sütéshez. Valószínűleg nem tudtad, hogy egy csepp vízzel a lenmag hatékony természetes hajzselé is válhat. Hogyan? Ennek jártunk most utána.

A lenmagot már a Kr. e. 14. században is termelték és használták gyógyszerként. Erre bizonyíték, hogy az egyiptomi sírkamrákban a halottak mellett találtak lenmagokat, melyeket valószínűleg útravalónak szánták a túlvilági útra. Hippokratész már Kr. e. 500 körül említi a lenmagot testi fájdalmak, hurut és hasmenés elleni gyógyszerként. A len népies nevei: kultúrlen, termesztett len, házi len. A lenfélék családjába tartozik. A növény rostjáért és olajos magjáért termesztett, 30–80 cm magasra növő, egyéves, kék virágú, haszon-, és gyógynövény. Csak Közép-Európában termesztik. A növény szára legtöbbször egyenesen áll, és csak a virágzatnál ágazik el, sárgásbarna olajos magjai toktermésben (lengubó) fejlődnek. A magok tojás alakúak, laposak, fényes barna színűek, 5–6 mm hosszúak, az egyik végükön hegyesek. A len magját a jelen korban egyaránt használják ipari és gyógyászati célokra. A len magját használják gyógyászati célokra. A magok tojás alakúak, laposak, fényes barna színűek, 5–6 mm hosszúak, az egyik végükön hegyesek. A lenmag nyálkaanyagot, zsíros olajat (linol-, linolénsav, olajsav gliceridjeit), fehérjét, cianogén glikozid keveréket tartalmaz. A lenmag 35% zsiradékot tartalmaz, aminek 72%-a esszenciális, a szervezet számára nélkülözhetetlen. Ebből 58% nélkülözhetetlen zsírsav, amiből a szójababban 9% van, a tökmagban 15%, és a dióban 5%. Más táplálékunkban nem fordul elő, vagy csupán jelentéktelen mennyiségben. Gazdag A-, B-, C-, D- és E-vitaminban. Gyógyhatásai Agyműködést serkentő és koleszterinszint csökkentő hatása miatt ér- és szívbetegségben szenvedőknek ajánlott a fogyasztása. A lenmagot bélrenyheség, bélmegbetegedések és székrekedés esetén az emésztés szabályozására használják. Székrekedés esetén a lenmag hatását úgy fejti ki, hogy a bélben megduzzad, ezáltal tágulási inger lép fel, mely serkenti a vastagbélben a perisztaltikát. Az a feltevés, miszerint kéksav-tartalma (hidrogén-cianid) miatt nagy mennyiségben történő fogyasztása mérgezést okozhat, nem bizonyított. A lenmagpogácsát és a porított magot meleg borogatásként alkalmazva kelések és furunkulusok kezelésére használják. Nyákkészítmények formájában gyomor- és bélmegbetegedések, ízületi és egyéb gyulladások kezelésére is sikerrel alkalmazzák. Omega-3 (linolénsav) tartalmának szerepe van az érelmeszesedés kialakulásának megelőzésében. Felhasználása: Nem csak a lenmag, hanem a belőle nyert lenolaj is, mind több teret hódít táplálkozásunkban. Napról napra újabb és újabb felfedezések bizonyítják gyógyhatását, serkenti az agyműködést, megakadályozza koleszterin lerakódását, így csökkenti a koleszterinszintet, segít az ízületi gyulladásokon, a légutak gyulladásos megbetegedésein, a májjal kapcsolatos betegségekben, bőrbetegségeken, ekcémán, kedvezően befolyásolja a bőr életműködéseit. Hatásos még a a gyomorsav termelésére, gyomorfekély, cukorbetegség esetén is jótékonyan hat. Kozmetikumokban használva, például puhává, selymessé teszi a hajat. A lenmag használata a modern táplálkozásban kiemelkedő. Az egyre több túlfinomított élelmiszer között a feldolgozatlan lenmag szinte egyedülálló. A legtisztább és legtöbb esszenciális olajat tartalmazza, amire a szervezetnek szüksége lehet. Ezzel a tulajdonságával ez egyik legértékesebb táplálékunkká válhat. Az emberi szervezet sejtjei, amelyek lenolajat tartalmaznak, sokkal ellenállóbbak, mindenféle szempontból kevésbé sebezhetők, mint a közönséges zsírokkal ellátott test Miért használjhatjuk még? A lenmaggélt a normál hajzselé helyett is kiváló. Az Environmental Working Group Skin Deep kozmetikai adatbázisa szerint a hagyományos hajzselék tele vannak parabénekkel, festékekkel, foszfátokkal, alkohollal és mesterséges illatanyagokkal. A 385 hajformázó gél, lotion és pomád közül több mint 350 jelentett közepestől magas kockázatot az EWG szabványai szerint. DIY lenmag hajzselé viszont teljesen vegyszer- és tartósítószer mentes. Valójában mindössze két összetevőből (len és víz) elkészíthető. Ahogy a Treehugger cikke írja, a bolti opciókhoz hasonlóan a lenmagos hajzselé is lezárja a kutikulát, hidratálja, fényesebbé teszi és elősegíti a pattanást. Még a hagyományos társainál is jobban működik, mert természetesen pehelyálló és vízben oldódik, vagyis nem rakódik le a hajra. Bónuszként nem marad olyan vegyes anyagú csövek, amelyeket nehéz – ha nem lehetetlen – újrahasznosítani. Hozzávalók: 1/4 csésze egész lenmag

2 csésze víz

1/4 csésze aloe vera gél (opcionális)

1 teáskanál E-vitamin olaj (opcionális)

Választható illóolajok (opcionális) Elkészítés: Melegítsd fel a lenmagot vízben: Először keverd össze a lenmagot és a vizet egy edényben, és forrald fel, folyamatosan keverve, hogy a magok ne tapadjanak az aljára. Minél magasabb a hő, annál gyorsabban besűrűsödik a gél, ezért hagyd a keveréket csak néhány percig forralni, majd kapcsold le a hőt, ha elkezd habosodni. Azt is láthatod, hogy a víz felszínén nyálkás gélréteg kezd kialakulni. Amíg a keverék lehűl, készülj fel a gél szűrésére. Szűrd le a lenmagzselét: Ennek a folyamatnak a legnehezebb része az apró lenmagok elkülönítése a kapott sűrű géltől. Az egyik legegyszerűbb módja ennek az, hogy a főzetet, miután teljesen kihűlt, átviszed egy rongyra, diótejes zacskóba vagy akár egy tiszta harisnyanadrágba. Tekerd a kendőt a keverék köré, és nyomd össze, hogy a gélt egy tiszta edénybe csurogjon. Egy tölcsér megkönnyítheti ezt a lépést. A gélnek tojásfehérje állagának kell lennie. Adj hozzá opcionális összetevőket: Miután az összes gélt kinyomtad a lenmagkeverékből, tedd félre a lenmagokat (ezek még használhatók), és adj hozzá minden további összetevőt a gélhez. Az illóolajok kiválóan elfedhetik a diós illatát – próbálj ki valami olyat, mint a levendula vagy a jázmin. Ne feledd, hogy a kapott lenmagzselé nem tartalmaz kémiai tartósítószereket, mint a hagyományos hajformázó termékek. Egy teáskanál E-vitamin olaj hozzáadásával nagyjából egy hétről háromra meghosszabbíthatja házi készítésű termékének eltarthatóságát. Hűtőben hagyjuk dermedni: Ha a gél a teljes lehűlés után is túl folyósnak tűnik, ne aggódj. A hűtőben töltött éjszaka után még sűrűbb lesz. Valójában a lenmaggélt mindig a hűtőszekrényben kell tárolni, hogy megőrizze állagát. Címlapkép: Getty Images