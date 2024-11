Különös haláleset tartja izgalomban Kocson a falusiakat: nem tudni, mi történt a fiatal párral

Egy fiatal házaspár hunyt el a közelmúltban Kocson. A helyiek szerint gombamérgezésben haltak meg. A rendőrség is vizsgálta a haláleseteket - írja a kemma.hu.

Ahogy a portál írja, a közelmúltban egy fiatal házaspárhoz hívták ki a mentőket, mert rosszul lettek az otthonukban. Információnk szerint, mire a segítség kiérkezett, a férfi elhunyt, a feleséget pedig egy budapesti kórházba szállították mérgezés gyanújával.

A rendőrség helyszínelői is hamar kiérkeztek a helyszínre, hogy mintát vegyenek a házban található ételekről, konyhai eszközökről, illetve több használati tárgyról is. A lap úgy tudja, hogy a feleség is elhunyt a kórházban pár nappal ezelőtt. Állapota miatt pedig a rendőrök nem tudták kikérdezni. Információink szerint a rendőrség is mérgezésre gyanakszik, azonban a toxikológiai vizsgálat eredményére akár két hónapot is várni kell.

A helyiek azonban tudni vélik, hogy mi okozhatta a tragédiát. Egyesek szerint, bár ez nem bizonyított, megcsalás áll a tragédia hátterében. A még merészebb, szintén nem bizonyított pletykák szerint mérges gomba segítségével akart az egyik fél véget vetni a szerelmi háromszögnek. A Kemma.hu által megkérdezett gombaszakértő azonban úgy véli, hogy nem gomba okozta a házaspár halálát.

A helyi szóbeszéd ellen szól az is, hogy a rendőrség nem gyanakszik bűncselekményre. Sőt, úgy tudjuk, hogy a gomba fel sem merült, mint a mérgezés lehetséges kiváltója

