Megvan az Év Szaloncukra: 2024-ben ezek az izgalmas ízek taroltak - itt a lista!

Idén már ötödik alkalommal rendezték meg Az Év Szaloncukra versenyt, amin az összes hazai szaloncukrokat gyártó cukrászda és gyártó szaloncukrai ringbe szállhattak.

Az Év Szaloncukra díj mellett idén is számos új kategóriában is versenyezhettek a gyártók. Az új kategóriák összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége is segítséget nyújtott. Az elmúlt években népszerűvé vált “ízek versenye” sikerén felbuzdulva idén ismét új ízeknek lett egyéni versenykategóriája.

A kóstolókat most is a Facebookon választották ki és a zsűrizésben a civil zsűrin túl a meghívott sztárok mellett a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videós párosa és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai és vezetői is segítségére voltak a csapatnak. Idén ismét a szakmai kategóriában is nevezhettek a gyártók. Ebben a kategóriában azonban gyártónként csak három szaloncukorral indulhattak. A zsűri szakmai szempontokat és a szaloncukor formai elvárásait is figyelembe vette a döntéskor. A szakmai zsűriben Barta Enikő cukrász, Gácsi Zoltán, a Csokoládé Akadémia szakmai vezetője, Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Abrudán Zsolt, a New York Kávéház chefje, Mihály Lajos szakácsmester és cukrász, valamint Veszely Attila Nemzetközi Csokoládé bíráló csokoládémester és mestercukrász döntött a szaloncukrokról. A szakmai kóstoló az Ibis Styles Budapest Center Hotelben zajlott a hotel támogatásának jóvoltából.

A mester zsűri mellett idén újra a gyerekek is külön fókuszba kerültek a Gyerekek kedvence kategóriával, amiben csak gyerekek kóstolták a gyártók által külön nekik szánt szaloncukrokat. Kovács Ádám és Kovács Gergely a verseny szervezői elmondták, hogy a verseny idén tovább növekedett és pár érdekes számot is megosztottak a versenyről:

● Az Év Szaloncukra verseny győzteseit 157 szaloncukor közül választották ki.

● A verseny 8 kategóriájának a zsűrizésben több, mint 300 kóstoló segített.

● A kóstolásokra több, mint 7000 szem szaloncukrot osztottak ki zsűrizésre, hogy megtalálják a 16 győztest.

Az Év Szaloncukra 2024 címet a maklári Stühmer Körtezselés-muskotályos szaloncukra nyerte el, a második helyezett a gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés szaloncukra lett, míg a harmadik helyen a Sulyán Cukrászda szaloncukra végzett.

Az szakmai kategória győztese a gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés szaloncukra lett, második helyen végzett a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda Vörösboros málna szaloncukra, a harmadik pedig a Szent Korona Cukrászda Pilvax Petőfi 200 sós karamellás kávés szaloncukra lett.

Az “ízek versenyében” idén a legkedveltebb szaloncukor fajta, a zselés szaloncukor kiemelt kategória volt, de idén új ízkategóriaként jelent meg a sós karamella, az alkoholos italok ihlette szaloncukrok és a desszert ihlette szaloncukrok kategória is. A legjobb zselés szaloncukor a Szamos feketeribizli zselés szaloncukra lett, a második szintén a Szamostól egy málnazselés szaloncukor lett és harmadik helyen végzett a Szerencsi Retro gyümölcsízű szaloncukra. A legjobb sós karamellás szaloncukor a kiskunlacházi Demeter Chocolate sós karamellás szaloncukra az alkoholos italok ihlette kategóriában a gyulai Kézműves Cukrászda Bailey’s kávés szaloncukra lett, a legjobb desszertek ihlette szaloncukor kategóriában a szilvásgombóc ihlette szilvás fahéjas szaloncukra lett a szombathelyi Chocofive-tól.

A gyerekek kedvence kategóriában az első helyezést ért el a Chocofive robbanócukros szaloncukra, a második a Sulyán Cukrászda popcornos robbanócukros szaloncukra lett, a harmadik pedig a pápai Ricsi Cukrászda Kinder szaloncukra, az Év Új íze az orosházi Hóvirág Fagylaltbár barackos-mogyorós szaloncukra lett, amit az idén először megjelenő új termékek közül választottak ki. A hivatalos honlap: www.azevszaloncukra.hu

A díjazottak:

Az Év Szaloncukra győztesei:

Stühmer - körtezselés-muskotályos szaloncukor Gyulai Kézműves Cukrászda - Bailey’s-kávé szaloncukor Sulyán Cukrászda mogyorókrémes chips-es nugát szaloncukor

Az Év Szaloncukra szakmai kategória győztes szaloncukrai:

1. Gyulai Kézműves Cukrászda - Bailey’s-kávé szaloncukor

2. Szent Korona Cukrászda - Frittmann vörösboros málnás szaloncukor

3. Szent Korona Cukrászda - Pilvax - Petőfi 200 sós karamellás kávés szaloncukor

A legjobb zselés szaloncukrok:

Szamos - feketeribizli gyümölcszselé szaloncukor étcsokoládéval mártva Szamos - málna gyümölcszselé szaloncukor étcsokoládéval mártva Szerencsi Bonbon - RETRO étcsokoládéval mártott gyümölcsízű zselés szaloncukor

A gyerekek kedvenc szaloncukrai:

Chocofive Kft. - robbanócukros szaloncukor Sulyán Cukrászda - robbanócukros popcornos fehér csokoládé trüffel szaloncukor Ricsi Cukrászda - Kinder szaloncukor

A legjobb sós karamellás szaloncukor: Demeter Chocolate sós karamellás szaloncukor

A legjobb alkoholos italok ihlette szaloncukor: Gyulai Kézműves Cukrászda - Bailey’s-kávé szaloncukor

A legjobb desszert ihlette szaloncukor: Chocofive Kft szilvásgombóc - szilvás fahéjas szaloncukor

Az Év Új Íze: Hóvirág Fagylaltbár barackos-mogyorós szaloncukor

Címlapkép: Getty Images