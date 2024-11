Hova vidd a gyerekeket hétvégén? 3 csúcsszuper játszóház vidéken, amit imádni fogtok!

A vidéki játszóházak számos izgalmas lehetőséget kínálnak a családoknak, akik szórakoztató és fejlesztő programokat keresnek gyermekeik számára. A fővároson kívül a vidéki településeken is számos helyszínen várják a kicsiket különböző játékos élményekkel, terápiás lehetőségekkel és tematikus foglalkozásokkal. Felkerestünk néhány vidéken működő játszóházat, hogy megtudjuk a családok milyen szórakoztató programokban vehetnek részt, miközben gyermekeik fejlődését is támogatják.

A Csodavár Nyíregyháza Inkluzív Fejlesztő Központ és Játszóház, ahogyan a neve is mutatja korai fejlesztési- és játszóházi szolgáltatást nyújt. Várják a sajátos nevelési igényű gyermekeket, de a tipikus fejlődésmenetű gyermekeknek is kínálnak foglalkozásokat, a játszóházuk pedig mindenki előtt nyitva áll 0-12 éves korig.

A korai fejlesztés szolgáltatásuk kijelölt intézményként ingyenes, de vannak egyéb, kiegészítő terápiák, amelyeket igénybe lehet venni fizetős szolgáltatásként. A tipikus fejlődésmenetű gyermekeknek is kínálnak foglalkozásokat, ilyen például az „Ügyes baba”, a Mocorgó babatorna”, vagy nagyobb gyerekeknek az iskolaelőkészítő „Ovi-suli” és a Sakk. A részletes árlistájukban minden szolgáltatásuk árral együtt weboldalukon megtalálható.

Korosztálytól függően minden játékeszköz rendkívül nagy népszerűségnek örvend a Csodavárban. Míg az apró gyermekek a labdamedencét, a jármű- és szerszám hangokat kiadó interaktív falat és a babaházat részesítik előnyben, addig a kicsit nagyobbak az óriás csúszdát, a mászófalat, és a tűzoltócsövet szeretik a legjobban. Az interaktív érintőképernyős, kivetítős és kincskereső játékaik pedig minden korosztályban rendkívül népszerűek. Nyári időszakban az udvaron elhelyezkedő, vonat formájú játszótér és a 2 és 4 kerekű járművek is ki vannak használva.

Rendszeresen tartanak olyan programokat, családi napokat a Csodavárban, ahol a szülők szakmai tanácsadást vehetnek igénybe (például a Neurofeedback tréningről, vagy az evés terápiáról), míg a gyermekek kézműves foglalkozáson vesznek részt és a játszóház nyújtotta lehetőségeket használják ki. Emellett rendszeresen tartanak ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket. Farsang, húsvét, gyermeknap, Márton nap és a karácsony közeledtével rendszeresen szerveznek családi programot intézményükben. Programjaikhoz tartozik még a nyári szezon meghatározója, hiszen a tanév végétől a tanév kezdetéig, rendszerint 9-10 heti tematikus turnusban szerveznek nyári táborokat a 4-12 éves korosztálynak. Tanév közben rendszeresen biztosítanak lehetőséget az óvodás és kisiskolás csoportok számára, hogy a Csodavár Játszóházban szemléletformáló foglalkozáson vegyenek részt. Ezeken a kétórás alkalmakon a gyerekek játékos formában, tapasztalati úton ismerkedhetnek meg a fogyatékossággal élő társaik nehézségeivel, miközben aktív kikapcsolódást nyújtanak nekik a játszóház játékelemei.

A Csodavár Játszóház lehetőséget nyújt születésnapok megrendezésére. Igénybe vehetik 0-99 éves korig, hiszen a gyermekek használni tudják a játszóház és a kinti játszótér minden elemét, a születésnapira dekorált, jól felszerelt konyha pedig a nyugodt beszélgetésnek és a tortázásnak ad teret. A délutáni időszakban több a játszóházi vendég, illetve népszerűek a hétvégék is.

A tipikus fejlődésmenetű gyermekek szülei speciális szolgáltatásként leginkább a Neurofeedback tréning szolgáltatást veszik igénybe gyermekük számára. A legkisebbek a zenével, mondókával, dallal kísért mozgolódásra épülő „Ügyes baba” foglalkozást keresik, a nagy óvodás, kisiskolás korosztály a speciális alapozó tornát és homloklebeny terápiát választja. Sokféle mozgásfejlesztő foglalkozás érhető el intézményükben, kreatív műhelyeket pedig a családi napok alkalmával tartanak.

A szegedi Eko Park Játszóház fő profilja, hogy helyszínt biztosítanak születésnapi zsúrokra 4-10 éves korú gyermekek számára. Természetesen alkalmi programlehetőségként is igénybe vehető, amikor a szülők elhozzák gyermekeiket egy kis kikapcsolódásra.

A legnépszerűbb játékeszközük a környék legnagyobb, levegővel felfújt óriás csúszdája, amely a háromszintes labirintus részét képezi. A csúszda a labirintus legfelső szintjéről indul, de maga a labirintus is a játszóház "lelke". Különlegessége, hogy egy öt méteres függőhíd köti össze a két blokkot, és 10.000 labdából álló labdafürdő, spirálcsúszda és különböző játékelemek találhatók benne.

Saját szervezésű programokat nem indítanak. A látogatottság főként hétvégére (péntek, szombat, vasárnap) korlátozódik, hiszen felgyorsult világunkban ekkor érnek rá az emberek. A zsúrok 90%-át ezekre a napokra szervezik, de természetesen hétköznap is lehet bulikat tartani.

A játszóházat folyamatosan fejlesztik, és most már klíma is rendelkezésre áll, így nyáron is megfelelő körülményeket tudnak biztosítani. Kiemelt időszak a szeptembertől júliusig tartó időszak, de idén nyáron is sokan jöttek hozzájuk a nagy hőség miatt. Kellemes hőmérséklet volt bent a játszóházban, és közben jót játszottak a gyerekek.

Speciális szolgáltatásaik közül a szülinapi zsúrokra van a legnagyobb igény. Az egyik lehetőség, hogy zártkörű rendezvényként kérik, azaz kibérlik az egész játszóházat, hogy csak az ünnepelt és meghívott vendégeik legyenek jelen, ne "keveredjenek idegenekkel". Ez plusz költséggel jár, de egyre nagyobb az igény rá. Akik nem engedhetik meg maguknak anyagilag a plusz költséget, gyakran összefognak egy másik ovistárssal vagy iskolai osztálytárssal, akinek szintén akkor van a születésnapja, és együtt tartanak zártkörű zsúrt.

A másik lehetőség, hogy szeretnék még jobban feldobni a partit, például lufibűvészt vagy zsonglőrt hívnak plusz programelemként, vagy animátort, aki sorversenyeket talál ki a gyerekeknek.

A NAGYkaLAND Játszóház, Kelet-Magyarország legnagyobb szabadidős játszóháza. Nyugat-Európai mintára készült, tágas, korszerű, izgalmas és sokszínű.

Játszóházukban megtalálható egy három szintes 500m2 összterületű, különféle élményelemekkel, csúszdákkal és légágyúkkal tarkított labirintus. Ezen kívül kicsiket-nagyokat vár egy 6 méter magas mászóvulkán, 6 ugrófelületes trambulinpálya, 4 méteres mászófal, különféle mászókák, és természetesen egy elkerített baba-játszórész a kicsikkel érkezőknek. A „kis/nagy kamasz” korosztályra és a gyermek lelkű felnőttekre is gondolva Játszóházunkban csocsó, léghoki, biliárd, kosárlabda, boksz és sok más izgalmas zsetonos játék is megtalálható.

Játszóházukban a gyermekek hétfőtől csütörtökig 2500.-Ft-os, felnőttek 500.-Ft-os áron, míg péntektől vasárnapig a gyermekek 3000.-Ft-os, a felnőttek 700.-Ft-os jegyáron lehetnek nálunk egész nap. Éttermükben a szokásos gyorsételeken túl, változatos napi menüvel is várják kedves vendégeket.

Természetesen van lehetőség csoportoknak kedvező árú jegyváltásra, illetve 6 és 12 alkalmas bérlettel még kedvezőbb áron tud náluk játszani a lakosság. Legyen a gyermek kúszó-mászó kisbaba, vagy kamaszodó tizenéves, egy biztos: náluk a felhőtlen kikapcsolódás garantált!

A NAGYkaLAND Játszóházban változatos lehetőségek várnak a legkisebbektől a legnagyobbakig minden látogatóra. A legkisebbeket a babarészleg várja, a nagyobbacskák számára pedig a 3 szintes óriás-labirintus a favorit. A bátrabbak kedvence az óriásvulkán, valamint a 6 ágyas trambulin. A nagy gyermekekre és a gyermeklelkű felnőttekre gondolva játszóházunkban számos zsetonos játék is megtalálható: biliárd, csocsó, léghoki, kosárlabdagép, stb., de az apukák például előszeretettel tesztelik le erejüket a focigépen és a bokszgépen is.

Igyekeznek egész évben figyelni arra, hogy a különleges alkalmakor (mint például húsvét, gyereknap, mikulás, karácsony) a családok együtt tudjanak eltölteni egy szuper napot. Húsvétkor nyuszisimogatóval, tojáskereséssel, gyereknapon lufibohóccal, arcfestéssel kedveskednek az ide látogatóknak, év végén pedig a Mikulás csal mosolyt a gyermekek arcára.

Játszóházukban négy mesésen tematikus privát termükben 8 főtől akár 60 fős létszámig vállalják gyermekzsúrok lebonyolítását. Évközben a szülinapi bulikon túlmenően szoktak családi rendezvényeket, gyereknapi zsúrokat is tartani, év végén pedig sok céges rendezvénynek adnak helyszínt, legyen az akár Mikulás-parti, karácsonyi családi nap vagy évzáró ünnepség. Iskolák, óvodák számára egész évben lehetőséget biztosítanak sportnapok, családi napok, ünnepi rendezvények lebonyolítására.

Hétvégén, ünnepnapokon és az iskolai szünetekben megnövekedett forgalommal kell számolni, hiszen nem csak Debrecenből, de az ország teljes Keleti részéről is sokan érkeznek hozzájuk. Télen a hideg, nyáron a meleg, ősszel az eső miatt kedvelik a zárt terű játszási lehetőséget. Hétköznapokon kedvezményes belépőjegyeket, bérleteket és akciós zsúrcsomagokat biztosítanak, ezzel igyekeznek ösztönözni vendégeiket, hogy a hétvégi tumultust elkerülve a hétköznapokon is látogassanak el hozzájuk.

Mozgásfejlesztéssel és kreatív műhelyekkel nem foglalkoznak, a játszóházuk mérete és felszereltsége alapján nem ideális ezekhez a szolgáltatásokhoz, hiszen ezeket a szolgáltatásokat rend szerint kisebb méretű és forgalmú játszóházakban lehet optimálisan megvalósítani. A NAGYkaLAND Játszóházban csoportos játékokat, sportnapokat szerveznek iskolák, óvodák részére, valamint Mikulás Ünnepségeket szervezetek részére és Vállalatok számára céges családi programokat.

A Mecsextrém Park számos izgalmas programot kínál látogatóinak. A nyári időszak egy kiemelt terminus, ekkor érkezik az éves látogatói szám kb. 2/3 része, tavasszal pedig a csoportok jelentik a kiemelt látogatottságot. Korlátlan játékhasználatot biztosítanak napijegy ellenében, amely egyéni és csoportos látogatók számára egyaránt elérhető. Emellett céges családi napok szervezésére is lehetőség van, valamint csapatépítő élményprogramokat is kínálnak. A kicsik számára születésnapi csomagajánlatokat állítottak össze, míg a 7-14 éves korosztály részére kalandtábort szerveznek.

Az ovis csoportok számára külön csomagajánlatot kínálnak, amely tartalmazza a kalandvárat, az odú-tanodát, a kötélpiramist, a kétszintes beltéri játszóházat, lábbal hajtós kerékpárokat, ugrálóasztalokat, hintákat és homokozót. Az osztálykirándulások részére szintén külön csomagajánlatot biztosítanak, amely bobozást, alpesi kötélpályákat és udvari játékokat tartalmaz. Az éjszakai bobozás is egy különleges élményt nyújt látogatóiknak.

Az aktuális jegyárakkal kapcsolatban honlapjukon található bővebb tájékoztatás. Az idei szezonjuk november utolsó hétvégéjén véget ér, és 2025. április elején tervezik az újbóli nyitást.

A legnépszerűbb játékelemek a Mecsekextrém Parkban korosztálytól és egyéni képességektől is függenek. Mindenesetre kiemelendő az erdei bob és a komplex alpesi kötélpark, ahol csúszni és mászni is tudnak a látogatók. További népszerű játékelemek közé tartozik az x-jump-gumiköteles ugráló, a hófánk csúszdapályák, a Rodeó bika, az emeletes beltéri játszóház és a mászófal.

A nyár folyamán heti turnusokban, hétfőtől péntekig indulnak kalandtáboraik 7-14 év közötti kalandor gyerekek részére. A tábor napközi jellegű, napi kétszeri étkezést és változatos programokat kínálva a résztvevők számára. A játékokon felül természetismerettel kapcsolatos előadásokat is hallgathatnak a gyerekek.

Júniustól október végéig, kéthetente éjszakai bobozást is hirdetnek. Ezen program alkalmával a dombokat és völgyeket összekötő pálya kanyarjait reflektorokkal világítják meg. A megvilágítással az erdei sötétség mellett misztikus hangulat társul a csúszás élményéhez! A csúszókról még fényképet is készítenek a maradandó élmény kedvéért.

Kiemelt programjaik között tartják számon a gyereknapot és kalandparkjuk születésnapját, illetve október 31-én a Halloween alkalmából szervezett eseményüket. A játék elemek szortimentje alapvetően szinte kivétel nélkül sokban hozzájárulnak a gyermekek mozgás-és koordinációs képességeinek fejlődéséhez. Változatos mozgásformák és technológiák szükségesek egyik-másik attrakció kipróbálásához. Ezen felül külön fejlesztő programokat nem szerveznek.

Címlapkép: Getty Images