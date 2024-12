Most kiderül a nagy méztitok? Ezért érdemes rendszeresen fogyasztani

Ha mézre vagy mézfogyasztásra gondolunk, a legtöbbünknek a maci formájú csomagolás jut eszünkbe először, mivel sok éven át, ez a termék a legtöbb család kamrájában fellelhető volt. Manapság már az áruházak és boltok polcain viszont számtalan méztermék megtalálható. Viszont nem mindegy, hogy mit választunk. Cikkünkben most utána jártunk annak, milyen mézet, miért érdemes megvásárolni és fogyasztani.

Mézfajták és jótékony hatásaik

A mézfajtákat elsősorban a virág típusa szerint osztályozzák, amelyből a nektárt gyűjtötték. Amikor például egy „eukaliptusz-méz” vagy „lucerna-méz” feliratú üvegcsét látunk, az azt jelenti, hogy a nektárforrás az azonos nevű virág volt. A csak egy forrásból származó mézet „egyvirágú” vagy „fajtamézes” méznek nevezik, míg „többvirágú” méznek nevezik, ha egynél több virágfajta nektárjából állították elő.

A méz állaga, édessége és gyógyászati/gyógyító tulajdonságai nagymértékben függenek virágforrásaitól. Néhány méznek enyhe íze van, míg mások meglehetősen erősek. Némelyik tökéletesen alkalmas pékárukhoz, míg mások a legfinomabb fajták, amelyeket közvetlenül az üvegből lehet enni. Néhány a legjobb a sebgyógyulásra vagy a fertőzés elleni küzdelemre, míg mások a magas vérnyomás vagy a torokfájás kezelésére hasznosabbak.

Nézzük is meg, hogy az egyes fajták, milyen jótékony hatással rendelkeznek!

Akácméz:

Világos, borostyánsárga színű szirupos anyag nagyon édes, virágos és tiszta mézízzel, amely nem változtatja meg a tea vagy a zabpehely ízét. Az akác népszerű méz: magas a fruktózszintje és alacsony a glükózszintje, így lassan kristályosodik a polcon, és egyike azon kevés mézeknek, amelyet a cukorbetegek többsége gond nélkül élvezhet. Az akácméz magas flavonoidtartalommal rendelkezik. Az antioxidánsokról úgy gondolják, hogy segítenek küzdeni a szívbetegségek és még a rák egyes formái ellen is. Kutatások szerint, számos rezisztens baktérium ellen is hatékony, mivel összetevői lassan hidrogén-peroxidot szabadítanak fel, amely sav lebontja a baktériumok sejtfalait. Néhány ember az akácmézet pattanások és más bőrbetegségek kezelésére vagy megelőzésére is használja, antibakteriális hatása miatt.

Vadvirág méz:

Sokféle vadvirág nektárjából készíthető. Színe, íze és intenzitása az évszakoktól függően eltérő nektárforrásoktól függően jelentősen változhat, de leggyakrabban gyümölcsös és könnyű. E fajta egészségügyi előnyei is változhatnak, de elsősorban a legtöbb mézfajtához kapcsolódó alapvető antioxidáns és köhögéscsillapító hatások. A vadvirágméznek azonban van egy előnye; sokan úgy vélik, hogy ennek fogyasztása jó módszer a lokalizált, szezonális allergiák elleni küzdelemre, amelyeket gyakran a vadvirágok váltanak ki, amelyekből a méz származik.

Hársméz:

A hársméz rendelkezik a legerősebb gyulladásgátló hatással, gátolja az érelmeszesedést, enyhíti a lázas betegségek tüneteit. Köhögés, hörghurut, stresszes állapot, álmatlanság esetén is jótékony hatással van a szervezetre, görcsoldó hatású. Mézes arcpakolásokhoz is ezt ajánlják. Kellemes ízű, fűszeres méz.

Repceméz:

Gyomorsav-túltengés esetében hatásos lehet. Gyorsan kristályosodó világos színű méz.

Levendula méz:

A levendulaméz nagyon világos sárga színű, virágos fás illatú. Ez az egyik legkönnyebb ízű méz, amelynek egyedülálló tulajdonságai vannak. Ennek a méznek van egy aminosav-típusa, amelyet tirozinnak neveznek, amely hozzájárul az agy megfelelő működéséhez. Ez a méz képes fokozni a hangulatot, miközben csökkenti a depressziót.

Fenyőméz:

A fenyőméz az édesharmatméz egyik fajtája, amelyet a fenyőfák zsenge rügyeinek édes nedvéből és a tűleveleken található édes harmatból gyűjtenek össze a méhek. Sötét színű, kellemes illatú és ízű. A legnagyobb ásványianyag-tartalommal rendelkezik az összes méz közül.

