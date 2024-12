Indul a dióhorror a piacokon: lépj időben, ezzel a trükkel spórolhatsz és elkerülheted az avasodást

A dió nem csupán a karácsonyi bejgli és a hókifli elengedhetetlen alapanyaga, advent időszakában sokkal több is ennél: jelkép, a gazdagság, a termékenység, a hosszú élet szimbóluma is. Nem véletlen, hogy a Mikulás csomagjában is rendre ott lapul. Van, ahol dióbabát aggatnak a fára, máshol arannyal fújják be és szalaggal tekerik körbe. Te már időben beszerezted a karácsonyi készülődéshez a diót? Érdemes lépni, mert ünnepek előtt így is rohamra számítanak a kereskedők. De mire figyeljünk dió vásárlásakor, milyen a jó dió, ami eltart karácsonyig? Elárulunk pár titkot is, amivel nemcsak spórolhatsz, de elkerülheted a dió avasodását is!

Nem sok újat mondunk azzal, hogy idén sem lesz olcsó a bejglibe való dió. A 6 ezer Ft/kg-ot súroló átlagárak már mérséklődtek, azonban idén is mélyen a zsebébe nyúlhat, aki magyar diót szeretne felhasználni az ünnepi, vagy akár a hétköznapi ételek elkészítéséhez. Most még időben vagyunk, neten üzletekben piacokon is szétnézhetünk, kilószámra vásárolhatunk belőle, a kérdés már csak az, hol és mennyiért kínálják. Érdemes-e jó előre betárazni belőle, de hogyan válasszunk diót, ami karácsonyig friss marad? Átlagosan ötszáz forinttal emelkedett a dió ára a tavalyi évhez képest A megkérdezett szombathelyi kereskedő szerint a drágulás nem érezhető a keresleten, hiszen a diót egy egész évben kelendő, karácsonyi rohamra azonban csak december közepétől számít. Addig is, átlagosan nála ötszáz forinttal emelkedett a dió ára a tavalyi évhez képest. Tavaly is kevés dió volt Vas megyében, idén sem lett több – közölte, majd hozzá tette, ne is csodálkozzunk azon, hogy a nagy bevásárlóközpontokban nem is magyar diót árulnak, hanem inkább külföldről behozott dióbelet. Hiába nagyobb évről-évre a hazai termőterület A dióburok fúrólégy tavalyi termés legjavát felfalta, idén azt mondták a termelők, jobb a helyzet, de most a nyári forróság hagyott nyomot a termésen, legalábbis az ország déli felében. Egy biztos, drága lesz a bejglibe való, kevés dió termett, megkérik az árát. A klímaváltozás a dióültetvényeket is megviseli, sok új kártevő jelent meg az elmúlt években, és a szélsőséges időjárás sem kedvez hasonlóan a többi gyümölcshöz a diótermelésnek – közölte az Infostarttal a FruitVeB szakmaközi szervezet gyümölcstermesztésért felelős alelnöke. Takács Ferenc kifejtette, hogy a gyümölcstermesztés kültéri tevékenység, ezért hatással van a klíma minden egyes gyümölcsfára. Nemcsak a közvetlen hatások okoznak gondot, mint a túl nagy meleg, az UV-sugárzás, a kora tavaszi fagy, vagy a jégeső, hanem a változó klíma változó rovarfaunát okoz, változik a kórokozók életciklusa. Olyan gomba- és baktériumos betegségek jelennek meg, amelyeket vagy régen elfelejtettünk, vagy még nem voltak őshonosak Magyarországon, és az utóbbi években nagyon nagy károkat okoztak, valamint meg kell említenünk a dióburokfúró legyet, ami szintén a keletről nyugatra terjedő rovarinvázió miatt most már itt van az ország egész területén és komoly károkat tud okozni – mondta a szakember. Takács Ferenc hozzátette, az elmúlt tíz évben a támogatási konstrukcióknak köszönhetően jelentősen nőtt a hazai dióültetvények területe. A korábbi 6000 helyett ma már 9200 hektáron folyik diótermesztés az országban. A legnagyobb termőterület Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy vármegyékben található. Ugyanakkor még mindig nagyon sok az elhanyagolt, a termesztéstechnológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény; a jól művelt, valamelyest intenzívebb termesztéstechnológiájú ültetvények nagysága 3000 hektár alatt van az országban. Az éves megtermelt mennyiség 6450 tonnára tehető, ami jelentősen növelhető lenne a termesztéstechnológia fejlesztésével, az intenzív, öntözött, korszerű, nagy termőképességű ültetvények arányának növelésével - olvasható a NAK friss közleményében is. Nem csoda hát, hogy a termésmennyiség az elmúlt években sem emelkedett, sőt a termésátlagok sok esetben a hektáronkénti 1-1,5 tonnát sem érik el, szemben a versenytársakkal, ahol a 4-5 tonnás hektáronkénti átlag sem szokatlan. A gyenge termésátlag oka, hogy még mindig nagyon sok az elhanyagolt, a termesztéstechnológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény, a jól művelt, prosperáló ültetvények nagysága – ahol intenzív körülmények között folyik a diótermesztés és a 3 tonnás átlag is elérhető – 3000 hektár alatt van az országban. Drága mulatság: sok magyar számára luxuscikknek számít a dió 2000 óta elképesztően megnőtt a magyar dió ára, mostanra több mint az ötszörösébe kerül egy kiló, mint akkor. Ez a KSH adataiból is egyértelműen látszik: 2010-ben még 2010 forintot kellett fizetni egy kilogramm tisztított dióért Magyarországon. 2019-ben az éves fogyasztói ára már 4130, míg 2020-ban 4330 forint volt, 2022-ben pedig 4630 forintra rúgott. Tavaly ilyenkor, 2023 decemberében már átlagban 5550 forintot fizettünk érte, 2024. októberben pedig 5700 ft lett az ára. Igya az ünnepek előtt, az elmúlt időszakban is elég változó árakkal találkozhattunk, de általánosan elmondható, hogy a nagykereskedelmi piacokon is a hazai dióbél ára kilónként 5000- 6000 forint körül mozog. A nagyáruházakban némiképp olcsó – de jórészt nem magyar termés: Lédig dióbél: Tesco: a lédig dióbél ára 5 990Ft/kg

Spar: a lédig dióbél ára 5 990Ft/kg Héjasan: Penny: 1 990 Ft/kg

Lidl: 2 489 Ft

Aldi: 2 499 Ft

Auchan Hiper: 2 490 Ft Darált, cukrozott dió: EcoFamily: 750 Ft / 200 g

Auchan Hiper: 949 Ft/ 200 g

Aldi: 799 Ft / 200 g

Auchan Hiper - 20%: 799 Ft/ 200 g

Lidl: 999 Ft / 200 g Internetes fórumokon helyi termelőktől is vásárolhatunk – a kínálatban találunk „eladó hazai milotai és szentiváni feles és negyedes dió bélt 2500ft /kg” is, de ez azért kívétel, jellemzően 4000 forint körül mozog a pucolt dió ára. Mire figyeljünk dió vásárlásakor, milyen a jó dió, ami eltart karácsonyig? A szakemberek szerint, ha héjas diót vásárolunk, az első és legfontosabb, hogy szemügyre vegyük a héj állapotát. Aztán következhet a „rázós teszt”: ha megrázzuk a héjas diót, és a mag zörög benne, az a belső kiszáradására utalhat. Az ilyen dió már nem friss. Amire még érdemes odafigyelni a héjas diónál: Ép és sima, repedés- és foltmentes legyen. Azokon a diókon, amelyek héja repedt vagy sérült, penészgomba is megtelepedhetett.

Azokon a diókon, amelyek héja repedt vagy sérült, penészgomba is megtelepedhetett. Súlya is árulkodó: a friss dió általában nehezebb, míg a kiszáradt vagy üres dió könnyűnek tűnik.

a friss dió általában nehezebb, míg a kiszáradt vagy üres dió könnyűnek tűnik. Illat: Ha lehetőség van megszagolni, kerüljük a kellemetlen, avas szagú diót. A friss dió illata tiszta és enyhén olajos. Ha tisztított diót vásárolunk... Héj nélküli dió esetén különösen fontos, hogy figyeljünk arra, hogy a dióbél színe világos vagy aranybarna legyen. A sötétebb, fakó szín gyakran azt jelzi, hogy a dió már nem friss vagy gyenge minőségű. A dióbél illata is árulkodó lehet, ezért is fontos, hogy legyen természetes, friss, és ne érződjön rajta az avasodás jele. Egy jó minőségű dióbél tömör, enyhén rugalmas, és nem morzsolódik könnyen. Ha előre csomagolt diót vásárolunk, nézzük meg a csomagolást: ne legyen sérült vagy nedves, és figyeljünk a lejárati dátumra. Hogyan tároljuk a diót, hogy minél tovább elálljon? Érdemes előnyben részesíteni a helyi termelőktől származó diót, mivel így nagyobb eséllyel jutunk friss, jó minőségű termékhez. A vásárlás után a dió tárolása is kulcsfontosságú. A héjas diót hűvös, száraz helyen tartsuk, ahol jól szellőzik, például vászonzsákban. A tisztított diót hűtőben vagy fagyasztóban is tárolhatjuk, így megelőzhetjük az avasodást, és hónapokig megőrizhetjük a frissességét. Ha már hámoztad a diót, akkor érdemes légmentesen zárható edényben tárolni, például üvegben vagy műanyag dobozban. A dióbél azonban gyorsabban megavasodhat, ezért a legjobb, ha hűtőszekrényben tárolod, vagy még hosszabb távú tárolás esetén akár a fagyasztóba is teheted. A törött dió egyébként akár 3 hónapig is eláll a hűtőben, míg a fagyasztóban akár 1 évig is megőrzi a frissességét. Tudtad a dióról? Hihetetlenül egészséges alapanyag A diót nem csak jellegzetes íze miatt érdemes fogyasztani, a héjas gyümölcs számos vitamint tartalmaz, fontos A-, B1-, B2-, B3-, B6-, C- és E-vitaminforrás. A dióbélben sok a magnézium, cink, kálium, kalcium, folsav, fluor, réz, vas, valamint a mangán és a réz.



Rostforrásként sem elhanyagolható élelmiszer, így az egészséges emésztés érdekében is sokat tehetünk fogyasztásával. A többszörösen telítetlen zsírok, így az omega-3-zsírsavak – az alfa-linolénsav – és az arginin-tartalma végett kedvező hatásúak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hozzájárulnak az erek állapotának javulásához.



Támogatja továbbá az agyműködést, növeli a koncentrálóképességet. Mind a 8 esszenciális aminosavat tartalmazza, az emberi szervezet számára kedvező összetételben. A dióbélen kívül a növény különböző részei is hasznosíthatók, a népi gyógyászatban nagy hagyományai vannak például a diófalevél, vagy a dióhéj felhasználásának is. Címlapkép: Getty Images