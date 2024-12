Leégett a fazék alja? 3+1 filléres trükk, amivel pofonegyszerűvé válik a súrolás

Ha a sima áztatás már nem segít, és a súrolás is hosszadalmasnak bizonyul, gyakran többször is nekiveselkedhetünk, mire sikerül megszabadulni az odaégett ételmaradéktól – akár napokig is kínlódhatunk az edénnyel. De ennek vége! Mutatunk néhány vegyszermentes, egyszerű és pénztárcabarát megoldást!