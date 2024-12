A hazai sztárkertész figyelmeztet: ne kövesd el ezt a hibát az adventi virágokkal - kész pénzkidobás!

Az adventi időszak két legkedveltebb szobanövénye a mikulásvirág és a karácsonyi kaktusz, de ha nemcsak ezzel a két növénnyel szeretnénk díszíteni, érdemes amarilliszt, broméliát vagy flamingóvirágot is beszerezni. Íme, 5 csodaszép adventi virág, amiért drága pénzt adunk ki, de csalódást okozhatnak, ha idejekorán elvirágoznak. Ne dobd ki őket, inkább mutatjuk hogyan gondozd tovább őket!

Az adventi időszak két legnépszerűbb szobanövénye a mikulásvirág és a karácsonyi kaktusz, ám sokan csak addig gondozzák ezeket, amíg szépek és mutatósak – utána egyszerűen kidobják. Pedig egy kis odafigyeléssel évről évre a téli ünnepkör ékei lehetnének. Ráadásul nem csak ez a két növény hozhat karácsonyi hangulatot otthonunkba: a színpompás amarillisz, a különleges bromélia vagy a flamingóvirág is remek választás lehet. A HelloVidék ennek kapcsán Kósa Dániel kertészmérnökkel beszélgetett, aki hasznos tanácsokat adott a gondozásukról.

1. Karácsonyi kaktusz

Származását tekintve trópusi éghajlaton őshonos, fákon élő növény. Örökzöld évelő, melynek szára a leveleiből áll. Rövidnappalos növény, tehát a virágzásához napi ciklusokban általában 12 órányi sötétségre van szüksége. Ez azt jelenti, hogy ha nem tudjuk biztosítani számára a megfelelő óraszámban a sötétséget, vagy túl sok a fény nélküli órák száma, a virágrügy-képződés gátolt, tehát nem fog virágozni. Ha nincs olyan szoba, amely elég sötét, takarni is lehet például egy papírdobozzal.

- közölte a HelloVidéknek Kósa Dániel.

Jó tudni, hogy a karácsonyi kaktusz fénykedvelő, de nem bírja a tűző napot! Fontos betartani ezt, hogy ne égjenek meg a levelei, ugyanis a sérült részek lassan gyógyulnak. Hőmérséklet-igénye alapján inkább a hűvösebb helyet kedveli; melegebb szobákban rövidebb ideig virágzik.

Vízigénye kicsi, mivel származási helyén a fák törzséről veszi fel a vizet és a tápanyagot. Ezzel ellentétben a magas páratartalmat kedveli, ezért szükséges a párásítás, főleg a nyugalmi időszakban (júliusban és augusztusban). A virágzási fázisban növelhetjük az öntözővíz mennyiségét, de ügyeljünk arra, hogy két öntözés között a talaj megszikkadjon.

Tápanyagigénye szintén alacsony. A nyár végi időszakban a bő virágzás érdekében vonjuk meg tőle a tápanyagot, majd a virágzás alatt az öntözővízzel együtt növelhetjük a tápanyag-utánpótlást is.

Hogyan gondozzuk, hogy sokáig virágozzon?

Ciklusai több szakaszra oszthatók:

Nyugalmi időszak: Ez előzi és követi a virágzást. A virágzást megelőző nyugalmi időszak szeptember-október hónapokra esik. Ilyenkor keveset öntözzük, és kevés tápanyagot adjunk neki. Ekkor biztosítsuk számára a napi 19:00 és reggel 8:00 közötti sötétséget, valamint a páradús, hűvös környezetet. Az optimális hőmérséklet 10–15 °C. Ez a szakasz a virágrügyek megjelenéséig tart. Virágzási időszak: Ekkor növeljük a víz és tápanyag mennyiségét. Fényesebb helyre is tehetjük, de ügyeljünk arra, hogy a hőmérséklet növekedésével arányosan csökken a virágzás hossza. Virágai piros, fehér, rózsaszín vagy lilás színben pompázhatnak. Második nyugalmi időszak: Ez februárban kezdődik és márciusban ér véget. Ekkor kevés vízre és tápanyagra van szüksége, de sötétítésre nincs. Növekedési időszak: Április és június között zajlik. Ekkor 1-2 hetente öntözzük és tápoldatozzuk. Meleg, fényes helyre tehetjük, akár a kertbe is, de ne tűző napra. Szeptembertől kezdjük el csökkenteni a víz- és tápanyag-mennyiséget, ezzel biztosítva a következő nyugalmi időszakot.

Mennyi a karácsonyi kaktusz ára? A karácsonyi kaktuszok különböző színekben elérhetők, és többféle üzletben, például a Praktikernél vagy az Oázis kertészetben, de nagyobb szupermarketekben is beszerezhetők. Az árak változhatnak a kínálattól függően, és gyakran vannak akciók is. Az árudákban feltüntetett (internetes) árak: • Praktiker: 929Ft/darab-tól • Tesco: 799 Ft Ft/db-tól •OBI: 799 Ft Ft/db-tól

2. Mikulásvirág

Ennek a különleges virágnak az őshazája Mexikó, ahol cserje formájában akár 4 méter magasra is megnőhet. Ahogy Kósa Dániel elmondta, fényes, szobahőmérsékletű, párás helyen érzi jól magát, de nem bírja a huzatot. Rövidnappalos növény, ezért virágoztatásához 12–14 órás sötétség szükséges este 5 és reggel 8 óra között.

Hőigénye mérsékelt, nyáron azonban kihelyezhető a kertbe, de tűző nap ne érje.

Vízigénye közepes. Télen és tavasszal a talaj legyen enyhén nedves, míg nyáron és ősszel hagyjuk kiszáradni két öntözés között. A pangó vizet kerülni kell, mivel gyökerei oxigénhiányos állapotba kerülhetnek. A párás klímát kedveli, ezért időnként permetezzük.

Savanyú, tőzeges talajt igényel, és tápoldatozni kéthetente elegendő. Emelt tápanyagra a növekedési és virágzási időszakban van szüksége.

Hogyan gondozzuk, hogy sokáig virágozzon?

Ciklusai több szakaszra oszthatók:

Nyugalmi időszak: Szeptember-október környékén kezdődik a sötétítés, amely addig tart, amíg a jellegzetes színes fellevelek meg nem jelennek. Jó gondozás esetén februárig hozza a virágait, és színes leveleit áprilisig megtartja. Elvirágzás utáni időszak: Metszés: vágjuk vissza nagyjából 15 cm magasan, ügyelve, hogy a tejnedve mérgező, ezért kesztyűben dolgozzunk. Csökkentsük a víz- és tápanyag-mennyiséget. Növekedési időszak: Nyáron új leveleket és hajtásokat hoz. Kitehetjük a kertbe, de ne érje tűző nap. Nyár vége: Vigyük hűvös helyre, és kezdjük el csökkenteni a fényt, hogy előkészítsük a következő nyugalmi időszakot.

Mennyi a mikulásvirág ára? 2024 decemberében a mikulásvirágok ára a következőképpen alakul: Obi: 949 - 2199 Ft/darab Praktiker: 1199 - 3199 Ft/ db​ Ezek az árak az aktuális hónapban elérhetőek a nagyobb láncokban, de mivel az árak szezonálisan változhatnak, érdemes rendszeresen figyelni a helyi üzletek akcióit is.

blooming poinsetttia decoration the living room in xmas time

Van élet a mikulásvirágon túl is!

Ha nemcsak ezzel a két növénnyel szeretnénk díszíteni az adventi időszakban, érdemes amarilliszt, broméliát vagy flamingóvirágot is beszerezni, amelyek tovább szépítik otthonunkat. Megfelelő gondozással ezek a növények is hosszú ideig díszíthetik a lakást, és akár következő években is visszavirágozhatnak:

3. Amarillisz

Az amarillisz (Hippeastrum) az egyik leglátványosabb téli dísznövény, amely nagy, tölcsér alakú virágai miatt közkedvelt. Hagymás növény, amely a téli ünnepi időszakban is könnyen virágzásra bírható.

Fényigény: Fénykedvelő, de közvetlen tűző napfénytől védeni kell.

Hőmérséklet: Meleg szobahőmérsékleten érzi jól magát.

Vízigény: A virágzás előtt és alatt rendszeresen öntözzük, de figyeljünk, hogy a talaj ne legyen vízben álló. Virágzás után csökkentsük az öntözést.

Gondozás: Virágzás után hagyjuk, hogy a levelei kifejlődjenek, mert ezek táplálják a hagymát a következő szezonra. Nyár végén érdemes pihenőt biztosítani neki, majd az ünnepek előtt újra virágzásra bírhatjuk.

Obi kínálatában: Amarillisz 2-féle változatban magasság kb. 20 cm - 25 cm cserépátmérő 13 cm : 3499 Ft/ Db

4. Bromélia

A bromélia (Bromeliaceae) a trópusi esőerdők színes, egzotikus növénye, amely a téli időszakban különleges hangulatot kölcsönöz otthonunknak.

Fényigény: Fényes, de közvetlen napfénytől védett helyet kedvel.

Hőmérséklet: Meleg és párás környezetet igényel, ezért a szobahőmérséklet ideális számára.

Vízigény: Mérsékelt öntözést igényel. Különösen fontos, hogy a levelei között található „tölcsért” is töltsük meg vízzel. Ne hagyjuk a talajt túl nedvesen, mert gyökerei érzékenyek a pangó vízre.

Gondozás: Virágzása után a főrozettája elpusztulhat, de közben oldalhajtásokat hoz. Ezeket leválasztva új növényt nevelhetünk.

Ára az Obi kínálatában, mérettől függően: 2590 - 6799 Ft.

Close up of red Bromelia flower

5. Flamingóvirág

A flamingóvirág (Anthurium) elegáns, fényes leveleivel és feltűnő, színes felleveleivel a beltéri növények egyik klasszikusa. Virágai akár hónapokig is díszíthetik a lakást.

Fényigény: Világos helyet igényel, de kerülni kell a közvetlen napsütést.

Hőmérséklet: Meleg, 18–25 °C-os környezetet kedvel.

Vízigény: Mérsékelt, a földjét tartsuk enyhén nedvesen, de ne áztassuk el. A magas páratartalom szintén fontos, ezért időnként permetezzük a leveleit.

Gondozás: Enyhén savanyú, jó vízelvezetésű talajban fejlődik legjobban. Havonta egyszer tápoldatozzuk, hogy egészséges maradjon.

Ára az Obi kínálatában, mérettől és színtől függően: 3999 - 4799 Ft.

Címlapkép: Getty Images