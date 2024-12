Egyre több áldozatot szed a rettegett Lyme-kór: sokan nem tudják, de ezek is a tünetei lehetnek

Ha meghalljuk a Lyme-kór szót, sokunknak először a kullancsok, az erdei kirándulások és talán egy körkörös bőrpír képe ugrik be. Ez a betegség azonban nem csupán bőrtünetekkel és influenzaszerű panaszokkal jár, hanem hosszabb távon komoly mozgásszervi problémákat okozhat, amelyek az életminőséget jelentősen ronthatják.

Az ízületi gyulladás és az ínhüvelygyulladás is két olyan tünet, amelyek a Lyme-kórhoz társulhatnak, és amelyekről érdemes többet megtudnunk, hogy felismerjük a jeleket, és időben léphessünk – hívja fel rá a figyelmet a DualDur.

Korai és előrehaladott Lyme-kór tünetek

A Lyme-kór tünetei nem mindig nyilvánvalóak, és sokszor más betegségek tüneteihez hasonlóak, ami megnehezíti a diagnosztizálását. Az első fázisban influenzaszerű panaszok, fejfájás, láz, illetve az esetek nagyjából harmadában kokárda alakú bőrpír jelenhet meg. A betegség előrehaladtával azonban az ízületek fájdalma és merevsége egyre hangsúlyosabbá válhat. Gyakran érintett a térd, amely megduzzad és fájdalmassá válik, különösen, ha a betegséget nem kezelik időben. De a kisízületek is érintettek lehetnek. A Lyme-kór késői stádiumában kialakulhat a Lyme arthritis, amely már krónikus gyulladással jár.

Mi történik gyulladáskor a testben?

Hogyan ér el egy baktérium az ízületekhez? A Borrelia burgdorferi baktérium, amely a Lyme-kór kiváltója, a véráramon keresztül terjed, és megtámadja a szöveteket, beleértve az ízületeket és az inakat borító szöveteket is. A Lyme-kór során kialakuló gyulladásos folyamatok az immunrendszer fertőzésre adott válaszának következményei. A szervezet megpróbálja megállítani a baktériumokat, de ezzel gyakran a saját szöveteit is károsítja. Ez magyarázza, hogy miért lesznek a gyulladásos fellángolások annyira fájdalmasak és nehezen kezelhetők.

A fellángolások gyakran szakaszosan jelentkeznek, ami a kórokozó és az immunrendszer együttes hatásának, „harcának” a következménye: az immunrendszer felülkerekedik, megritkítja a kórokozók egy generációját, de erre válaszul egy új, már az előbbi válaszra nem érzékeny baktérium-generáció alakul ki. A fellángolások különösen akkor intenzívek, ha a beteg stressz alatt van, vagy más betegséggel is küzd. A gyulladás nemcsak az ízületeket érinti, hanem az idegrendszert is, ami további tüneteket, például fájdalmakat, fáradtságot és koncentrációs nehézségeket okozhat.

Ínhüvelygyulladás, amit a Lyme-kór okoz

Az ínhüvelygyulladás fájdalmas és zavaró állapot, amely akkor alakul ki, amikor az inakat körülvevő védőhüvely begyullad. Bár az ínhüvelygyulladás hátterében gyakran túlterhelés vagy ismétlődő mozdulatok állnak, fertőzések, például a Lyme-kór is kiválthatják. A Lyme-kórból származó ínhüvelygyulladásnál a baktérium által okozott gyulladás az inakra is kiterjedhet. Ez fájdalmat, mozgáskorlátozottságot, és akár krónikus problémákat is okozhat, ha a fertőzés nincs kezelve. Fontos különbséget tenni a Lyme-kór okozta ínhüvelygyulladás és a reumatoid artritisz között. Míg az utóbbi ismeretlen okú, de tisztán autoimmun eredetűnek tartott gyulladás, addig a Lyme-kórnál a fertőzés áll az autoimmun gyulladás hátterében. Az esetleges fertőzésekre, így a Lyme-kórra végzett kizáró célú laboratóriumi teszt nélkül a kettőt nem lehet megkülönböztetni.

Kezelési lehetőségek

A Lyme-kór kezelésének középpontjában az antibiotikumok állnak, amelyek hatékonyan küzdenek a Borrelia baktérium ellen. Emellett a gyulladáscsökkentő gyógyszerek segítenek enyhíteni a tüneteket, különösen az ízületi és ínhüvelygyulladás esetén. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy az esetleges fertőzések kizárása előtt nem szabad szteroidos kezelést alkalmazni, mert az elősegítheti a kórokozók terjedését, így az átmeneti javulás után a tünetek súlyosbodása következhet. A fizikoterápia és az életmódbeli változtatások szintén fontos szerepet játszanak. A gyógyvizes meleg fürdő, a testhőmérséklet növelése sokszor enyhíti a reumás tüneteket, ami részben lehet a baktériumok pusztulásának következménye. A rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás, valamint a stressz csökkentése segíthet minimalizálni a fellángolások gyakoriságát és súlyosságát.

Legyünk figyelmesek

A Lyme-kór elkerülésének legjobb módja a kullancscsípések megelőzése. Ha erdős vagy füves területen járunk, viseljünk hosszú ujjú ruházatot, használjunk kullancsriasztót, és alaposan vizsgáljuk át a bőrünk hazaérkezés után, még a téli hónapokban is. Ha azonban már megcsípett minket egy kullancs, ne essünk pánikba, de figyeljünk oda a tünetekre, mert a korai felismerés, a gyors és pontos diagnózis és az időben megkezdett kezelés kulcsfontosságú egy esetleges fertőzés esetén. Ehhez a szakorvos Lyme-kór teszt elvégeztetését kérheti.

Címlapkép: Getty Images

