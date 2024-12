Összevissza szeded a vitaminokat? Vigyázz, könnyen pocsékba mennek a drága gyógyszerek!

A téli időszakban még azok is szednek vitaminokat és nyomelemeket, akik az év többi részében nem. Annak érdekében, hogy ezek a készítmények valóban ki tudják fejteni jótékony hatásukat, érdemes tudni, hogy milyen napszakban és mivel érdemes – esetleg mivel nem ajánlott – bevenni, illetve, hogy milyen állapotok esetén vagy milyen gyógyszerekkel együtt fontos a körültekintés az alkalmazásuk során. Ezekben a kérdésekben a Semmelweis Egyetem szakgyógyszerészei, dr. Horváth István László és dr. Vajda Péter segítik az eligazodást.

A legelső, amit hasznos tudni, hogy a szedni kívánt vitamin vízben vagy zsírban oldódó-e, mert ez fontos kiindulópont azzal kapcsolatban, hogy mivel érdemes bevenni – mondja dr. Horváth István László. A zsírban oldódó A, D, E és K vitaminokat étellel ajánlott elfogyasztani, míg a B és a C vitamint egy pohár vízzel, akár reggeli előtt is be lehet venni. B-vitaminnal indítani a napot azért is jó lehet, mert ettől a legtöbben jellemzően kicsit energikusabbnak érzik magukat.

Ezekre a fontos szempontokra figyelj!

Dr. Vajda Péter az ásványi anyagok szedésével kapcsolatban említ néhány fontos szempontot. Az egyik, hogy a vastartalmú készítményeket javasolt inkább éhgyomorra bevenni, mert üres emésztőrendszerből jobban felszívódnak, de ha valakinek gyomorpanasza van, inkább étkezés közben vagy azt követően tegye.

Ugyancsak a megfelelő felszívódás érdekében a magnézium- illetve a vastartalmú készítményeket lehetőleg ne együtt szedjük. Ha van rá mód, akkor a vasat inkább reggel, a magnéziumot pedig este vegyük be, ez egyébként segíthet az elalvásban is

– mutat rá a szakgyógyszerész.

Vízzel vegyük be őket!

Ahogyan a gyógyszerek, úgy a vitaminok és ásványi anyagok esetében is igaz, hogy a bevételükhöz a legjobb egy pohár víz. A kávéban, teában, energiaitalokban lévő koffein kedvezőtlenül befolyásolhatja a felszívódásukat, a C-, valamint a B1 és a B2 vitamin pedig hő hatására bomlik, tehát ezeket semmiképpen nem ajánlott forró itallal bevenni. Ami a tejtermékeket illeti, azok kifejezetten megnehezítik a vas felszívódását, így a kettőt együtt kerülni kell. De például a C-vitamin kifejezetten segíti a vas hasznosulását, az egy gyakori kombináció is

– magyarázza dr. Vajda Péter. Ha valaki a vitaminok, ásványianyag-készítmények vagy ezek kombinációja (multivitamin) mellett gyógyszereket is szed, annak érdemes figyelnie arra, hogy a megfelelő hasznosulás érdekében ne együtt, hanem 1-2 óra különbséggel vegye be ezeket.

Ha gyógyszert szedsz, egyeztess kezelőorvosoddal!

Antibiotikumok, véralvadásgátlók és onkológiai készítmények alkalmazásakor kiemelten fontos, hogy a kiegészítő terápiákról a kezelőorvost, illetve a gyógyszerészt is tájékoztassa a beteg, aki ennek ismeretében pontos útmutatót tud adni az alkalmazással kapcsolatban

– hangsúlyozza dr. Horváth István László.

Bizonyos állapotokban vagy élethelyzetekben eltérő lehet a vitaminszükséglet, ezért például a kismamák is feltétlenül konzultáljanak a vitaminok és nyomelemek szedéséről orvossal és/vagy gyógyszerésszel. Életmód miatt is változhat a bevitel szükségessége: dohányzók esetében például az A vitamin növelheti a rák kialakulásának a kockázatát, vagy a rendszeresen alkoholt fogyasztóknál általános a B1 vitamin hiánya, ezt szükséges ellensúlyozni.

Kúraszerű használat

Dr. Horváth István László szerint érdemes még szem előtt tartani, hogy a vitaminokat, nyomelemeket kúraszerűen kell használni. Tehát több hetes vagy több hónapos epizódokban, és lehetőleg megelőzésképpen, mert ha már kiürültek a vitamin- és nyomelemraktáraink, azokat időbe telik feltölteni. Azt is jó tudni, hogy míg a zsírban oldódó vitaminokat a szervezet el tudja raktározni, a vízben oldódók gyorsan ürülnek, így azok esetében javasolt a rendszeres pótlás. Dr. Vajda Péter pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy

mindenki csak megbízható és biztonságos forrásból szerezze be a vitaminokat és ásványi anyagokat is.

Azt javasolja, hogy elsősorban a megfelelő biztonságot garantáló, offline patikákban vásároljanak, az internetes rendelést preferálók pedig különösen legyenek körültekintőek, és válasszák a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) weboldalán felsorolt és hitelesített gyógyszertárak webpatikáit.

Címlapkép: Getty Images