Rákaptak a vadetetőkre a Bükk barnamedvéi: hányan lehetnek, mit esznek? - Tények és tévhitek

Az elmúlt néhány hétben számos hír jelent meg a közösségi médiában, illetve az országos sajtóban is a Bükkben előforduló medvékkel kapcsolatban. Mi ebből az igazság, valóban hány barnamedve élhet a területen? A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság most sajtóközleményben foglalta össze a lényeget.

Az idén, utoljára májusban készült kameracsapdás felvételeket követően a nyár második felében került kamera elé ismét hitelt érdemlő, azonosítható helyszínen barna medve. A WWF Magyarország Alapítvány kameracsapdája 2024. augusztus 18-án felvételt rögzített a faj kifejlett egyedéről a Bükk-hegység déli részén. A nagyragadozót vadászati létesítmények közelében kihelyezett vadkamera fotózta

- írta sajtóközleményében a Bükki Nemzeti Park.

A lakossági bejelentésekkel párhuzamosan a barna medve több alkalommal elhaladt már korábban ismert helyszíneken, többek közt a munkatársaink által üzemeltetett kamerák előtt is, augusztus, illetve az őszi hónapok során. (A korábbi felvételek információi az aktuális kameraellenőrzések után váltak számunkra is elérhetővé.)

Lássuk akkor, hol bukkant fel biztosan medve!

A Bükki Nemzeti Park közleményéből kiderült, hogy az ősz folyamán is több helyszínen bukkant fel barna medve, például az Észak-Bükk térségében (Kondó/Tardona), valamint Ipolytarnóc és a Komra-völgyi víztározó közelében. Novemberben pedig Felsőhámor–Szeleta–Csókás környékén medvenyomokat találtak, valamint Dél-Bükkben egy medve napokig látogatott egy szórót.

További medveészlelések:

November 19-én az Upponyi-hegységből származó vadgazdálkodói felvétel igazolta a faj jelenlétét.

A november 23-i havazás után lábnyomok jelezték egy példány mozgását a Csókási-forrástól Jávorkút felé, amely a Nagy-mezőtől délre haladt tovább. November 25-én kameracsapda felvétel is készült róla.

Bőven akadtak téves észlelések is

Bár több lakossági bejelentést is kivizsgáltak, néhány esetben nem találtak bizonyítékot a medve jelenlétére. Például Miskolc (Avasi kilátó) térfigyelő kamerái sem rögzítettek medvét. Egyes bejelentések tévesek voltak: medvenyomoknak vélt nyomokat más állatok (pl. gímszarvas, borz) hagyták. Egy külföldi medvéről készült felvétel „ceredi medveként” került be a sajtóba, amely félreértésekhez vezetett.

A nemzeti park azonban megjegyezte: egyértelműen bizonyított egyidejű megfigyelések hiányában

nem lehet biztosan kijelenteni, hogy egyszerre több példány is jelen lenne a területen.

Ahogy írták:

A nagyragadozók – a hazánkban előforduló barna medve, farkas és a hiúz – egyetlen éjszaka alatt is nagyon nagy területeket képesek bejárni, nagyon távoli helyszíneken (10 km-t is bőven meghaladó távolságban) tudják hátrahagyni nyomaikat. Tehát, ha több szomszédos hegytetőn, gerinceken vagy völgyekben találjuk meg a lábnyomokat, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy mindenhol más-más, különböző egyed „lakik”. A bükki farkascsalád tagjai is egyetlen éjszaka leforgása alatt képesek átszelni szinte a teljes Bükköt: nyomaik másnap megtalálhatók a Bükk-fennsíkon és akár Eger vagy Miskolc községhatárban egyaránt.

A hasonló félrevezető hírek ronthatják a barna medve hazai megítélését.

A közlemény hangsúlyozza a megfigyelések dokumentálásának és a pontos információközlés fontosságát, valamint a lakosság aktív részvételét az esetleges észlelések jelentésében. A barna medve jelenléte a Bükkben továbbra is ritkaságnak számít, de fokozott figyelmet igényel mind az állomány, mind a helyi közösségek biztonsága érdekében.)

Rájárnak a medvék a vadetetőkre A barna medve bár a nagyragadozók közé tartozik, nagy arányban, mintegy 70-80%-ban növényi eredetű táplálékot fogyaszt (egyes kárpáti barna medvék esetében, az élőhely függvényében a növényi étrend még ezt az arányt is meghaladhatja). Ennek tudható be, hogy a csülkös vad kiegészítő etetésére és csalogatására szolgáló ún. szórókon felkínált szemes kukorica, takarmányrépa, alma és egyéb takarmány a medvék számára könnyen hozzáférhető, „terített asztalt” jelent. A területükön létesített összes szóró helyét pontosan ismerik, azokat sűrűn felkeresik. Természetesen emellett rendszeresen fogyasztanak vadgyümölcsöt, bükk- és tölgymakkot és akár nagy mennyiségben fűféléket. Az egyes növényi táplálékok fogyasztása a kínálat és az élettani szükségletek függvényében határozott szezonalitást mutat. Fehérjeszükségletének egy részét állati eredetű forrásból, jellemzően rovarokból, azok lárváinak, illetve dögök elfogyasztásából fedezi. Táplálékát néha melegvérű állatfajok zsákmányolásával egészíti ki. (Az ember nem táplálékfaja az európai barna medvének.

Címlapkép: Getty Images