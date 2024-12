Terem már a magyar citrom: adventi szedd magad élmény, ahol te is biot szüretelhetsz + Videó

Nem család, nem ámítás, a páratlan lajosmizsei citromliget a tervek szerint egészen karácsonyig minden pénteken és szombaton nyitva lesz. A Szőrös család ültetvényén a gyümölcsöknek még a héja is bátran fogyasztható, mert vegyszermentesen termesztik őket. Most - egy TikTok videó segítségével - azt is megmutatjuk, hol terem a magyar citrom, és hogyan lehet decemberben Szedd magadban kiló-számra szüretelni a kezeletlen gyümölcsöt!