Itt a nagy szaloncukor-bumm: hódítanak 'swicy' ízek, megőrülnek a magyarok ezekért az ízekért

A hagyományos ízesítéstől a különleges gyümölcsök és fűszerek felhasználásával készült szaloncukrokig, idén is rendkívül széles termékpalettából választhatnak a fogyasztók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetségének körképe szerint a legújabb trend a csípős és az édes ízek kombinációja, mennyiségben azonban így is a zselés szaloncukorból fogy el a legtöbb - tette közzé a NAK.

Szaloncukor nélkül elképzelhetetlen a karácsony, ez az az édesség, amely a Kárpát-medencében megkoronázza az ünnepet. Bár a szaloncukor eredetileg külföldről érkezett hazánkba, korábbi formájától annyira eltér, hogy joggal tekinthetjük hungarikumnak. A papírba csomagolt, eredetileg fondant, azaz cukorszirupból készült nyalánkság német közvetítéssel jutott el Magyarországra és vált népszerűvé a XIX. század végére. Közös történelmünk miatt a szaloncukor hazánk mellett Szlovákiában és Romániában is hagyományos dísze a karácsonyfának.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetségének körképe szerint az elmúlt közel másfél évszázadban sem veszített népszerűségéből a termék, sőt, egyre nagyobb szeletet hasít ki a karácsonyi édességkínálatból. Éves szinten csaknem 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a magyar fogyasztók – háztartásonként egy kilogramm az átlag –, az értékesítés pedig szezonról szezonra emelkedik.

A gyártók tapasztalatai szerint a hagyomány és az innováció szépen megfér egymás mellett. A zselés szaloncukor továbbra is a legtöbbek kedvence, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes mellett azonban ma már egyre több különleges szaloncukor jelenik meg a kínálatban. A hagyományos ízek vonzzák azokat, akik a jól ismert, megnyugtató ízeket keresik, amelyek kulturális örökséghez vagy gyermekkori emlékekhez kötődnek, ilyen például a zselés szaloncukor. Az innovatív édességeket, amelyek különleges ízkombinációkat vagy modern technikákat alkalmaznak, azok értékelik, akik új és izgalmas dolgokat szeretnének kipróbálni.

Az idei szezonra jellemző egyik új trend a „swicy” ízek térnyerése, amely az édes és csípős ízek ötvözetét jelenti.

Így például borssal vagy csilivel kombinált szaloncukrokat is találni a boltok kínálatában.

Népszerűek a fahéjas-szegfűszeges-narancsos-kardamomos ízkombinációk is, amelyek kifejezetten a karácsonyi időszakhoz kapcsolódnak. Az újdonságok közé tartozik a likőrös szaloncukor, valamint az egzotikus gyümölcsök és fűszerek - birs, körte, rumos szilva, kávé, mangó, maracuja, chili, gyömbér - felhasználásával készült szaloncukrok is. A nagy gyártók mellett a kis, kézműves cégek is képviseltetik magukat a piacon. Utóbbiak a különleges, egyedi édességek terén remekelnek.

