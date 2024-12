Sokkoló eset Kaposváron: föld alatti borzalmak között tengődött egy haldokló nő

Végstádiumban lévő, idősebb beteg nőt hoztak fel a pincéből a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat munkatársai szerda este. A kaposvári nő gondozatlan körülmények között élt, gyakorlatilag a föld alatt - adta hírül a Sonline.

Bodó László, a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat vezetője a megyei lapnak elmondta, hogy az évek során számos helyszínen segítettek már, de amit a legutóbbi eset során tapasztaltak, az még őket is megdöbbentette.

Elképesztő, milyen elhanyagolt körülmények között élt a beteg asszony a pincében. Már a lakóhelyére eljutni sem volt egyszerű, és a pincéből is nehezen tudtuk felhozni. A mentősök ezért kérték a segítségünket. Szerencsére sikerült a felszínre hoznunk, és átadtuk a mentősöknek, akik kórházba szállították

– mondta Bodó.

Még mindig keresik az eltűnt idős férfit

A Sonline továbbá megírta, hogy továbbra is nyoma veszett a 73 éves Spórer Jánosnak, aki öt nappal ezelőtt, délután indult el kaposvári otthonából. A demenciában szenvedő férfi gyógyszereit nem vitte magával, és azóta sem tért haza. A rendőrség azonnal megkezdte a keresést, amelyhez civilek, polgárőrök és a KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat is csatlakozott. A kutatást szekszárdi keresőkutyás csapatok is segítik.

– Addig reménykedünk, hogy él, amíg meg nem találjuk – mondta Bodó László a keresésről.

