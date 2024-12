Tele vannak a boltok vele: ezért érdemes fogyasztani ennek a szent fának a gyümölcsét

A mangó a szappanfavirágúak rendjébe sorolt szömörcefélék családjában a Mangifera nemzetség típusfaja — édes ízű, egzotikus gyümölcsöt termő fa. Mai neve az indiai man-gay portugál formájából (manga) származik. Az indiaiak szent fája. Őshazája India, ahonnan a portugálok vitték Afrikába. Európa a 18. században angol utazók beszámolóiból értesült létezéséről.

A mangófa hatalmas növésű, leggyakrabban Ázsiában fordul elő. A termesztett mangófa alacsonyabb növésű, de az esőerdőkben magassága elérheti akár a 600 - 1000 métert is.

A legendák szerint Buddha is egy mangófa árnyékában meditált, virágainak és leveleinek a hinduisták szertartásában fontos szerepe van. A mangó gyümölcse Indiában a barátság jelképe.

A gyümölcsöt Európában konzerv, illetve nyers formában lehet megvásárolni; egész évben fogyasztható. Legtöbbször gyümölcssalátába keverik, de kiválóan illik rák- és halételekhez is. Gyakran lekvárt főznek belőle és aszalják is. Virága sűrű, édes mézet ad, amely önmagában is fogyasztható. Világosbarna fájából bútort készítenek.

Miért érdemes fogyasztani?

Kellemes íze mellett vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, enzime gyomorvédő hatású. Rosttartalma segíti az emésztést, jótékony hatással van a szervezetre. Vitaminok közül megtalálható A-, B1-, B2-, C- és E-vitamin, valamint bővelkedik foszforban, kalciumban és nátriumban. Az éretlen gyümölcs C-vitaminban, az érettebb A-vitaminban és béta-karotinban gazdag. Jótékony hatással van a szívre, csökkenti a vér koleszterinszintjét, valamint minimalizálja néhány rákos megbetegedés kockázatát. Mindezek ellenére allergént is tartalmaz.

A hinduk a levelek füstjével légcsőbántalmakat gyógyítottak. A pestis- és kolerajárványok idején az éretlen, megsütött, cukrozott termést fogyasztották, testüket ezzel kenegették. A mangót egyes távol-keleti országokban a szerelem szimbólumának tartják, így nem meglepő, ha sok esküvőn lehet mangóval találkozni, mint a gyermekáldás megsegítőjével.

Milyen áron kapható?

Hogy mennyibe kerül a mangó a piacokon? Ehhez az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének adatait vettük alapul. Ennek alapján:

a vidéki fogyasztói piacokon az import mangó 600-800 Ft/db áron kapható

a vidéki nagybani piacokon az import mangó ára pedig 490 Ft/db áron vehető meg.

Hogyan fogyasszuk?

A megfelelő mangó kiválasztásakor ne tájékozódjunk a színe szerint. Az érett mangó is lehet zöld, ezért a legfontosabb szempont a tapintás és a szaglás. Fogd a kezedbe a mangót és enyhén nyomd meg. Az érett mangó nem kemény, hanem kissé enged. Ezután szagold meg. Az érett mangó illata a száránál enyhén édeskés.

Címlapkép: Getty Images