Ne riasszon el a hideg a téli programoktól: így öltözz fel, hogy meg se érezd a zimankót!

Egyre több izgalmas programot kínálnak a téli hónapok, legyen szó adventi vásárokról, korcsolyázásról vagy könnyed sétákról a friss levegőn. A szabadtéri aktivitások nemcsak a hideg, egyre rövidülő napokat dobják fel, de a fizikai és mentális egészségre is pozitívan hatnak. A megfelelő ruházat azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyakran több órás, lassabb tempójú és intenzitású téli időtöltés közben is komfortosan érezzük magunkat a szabadban – derül ki a Fjällräven közleményéből.

A téli szabadtéri programok a társasági életen és az élményszerzésen túl az egészségre is pozitív hatást gyakorolnak. A hidegben töltött idő friss oxigénnel látja el a szervezetet, ami serkenti a vérkeringést és javítja az általános közérzetet. Az enyhe fizikai aktivitás segíti a stressz csökkentését, erősíti az immunrendszert és akár a szezonális levertséget is enyhítheti, amelyet sokan tapasztalnak a napfény hiánya miatt. Egy könnyed séta vagy egy kellemes társasprogram jobb kedvre derít, miközben a téli fény és mozgás pozitívan hat az általános közérzetre, továbbá hozzájárulhat az alvásminőség javulásához is.

Nem mindegy azonban, hogy milyen ruhában vágunk neki a szabadban eltöltött időnek, hiszen hiába szól számtalan előny mellette, a vacogás még a legfelemelőbb programnak is hamar véget vethet.

Mi történik a testtel a hidegben?

A téli hideg különösen alattomos, hiszen nemcsak a hőmérséklet, hanem a szél és a páratartalom is befolyásolja, hogyan érzékeljük azt. Például 0°C-os hőmérsékletnél a 30 km/h-s szél miatt a hőérzet -6 °C-ra csökkenhet, míg 70%-os páratartalom mellett – amely nem sokkal lépi túl az átlagot - akár 3-4°C-kal is hidegebbnek érződhet a levegő. A szélhűtés hatása és a nyirkos időjárás miatt a bőrfelszín gyorsabban veszít hőt, így a szervezetnek nagyobb energiát kell befektetnie a test hőmérsékletének fenntartásába. Ezért sem szabad addig várni a réteges öltözködéssel, amíg a fázás jelei megjelennek.

A hidegre a test először reszketéssel reagál, amely a hőtermelés fokozására irányul. Amennyiben a hideg elleni védelem hiányos, elsőként a végtagok vérellátása csökken, hogy a szervezet a létfontosságú szerveket védje.

Ez azonban gyors lehűléshez vezethet a kéz- és lábfejeknél. Ennek elkerüléséért, fontos a szélálló és hőszigetelő ruházat viselése, amely hatékonyan véd a hőveszteséggel szemben. A hagyományos városi viselet azonban nem mindig nyújt elegendő védelmet a téli programok során, mivel a hétköznapi rutinnal szemben, ilyen esetekben 2-3 órát vagy akár többet is a szabadban töltünk, ráadásul - például egy adventi vásárt felkeresve - nem kíséri intenzív mozgás, ami segítené a hőtermelést.

Fontos a megfelelő kabát kiválasztása

A hideg elleni védekezés és egyben a téli ruházat alapja a megfelelő hőszigeteléssel és szél elleni védelemmel ellátott kabát. Egy jól megválasztott télikabáttal gondtalanul tölthetünk hosszabb időt a szabadban anélkül, hogy figyelmünk egy pillanatra is elterelődne a hideg miatt. A kiváló és természetes hőszigeteléséről a pehelytöltet gondoskodik. Egy könnyebb kabát alatt több réteget lehet kényelmesen viselni, így ezek a különböző intenzitású aktivitásokhoz is – mint például a korcsolyázás - tökéletesen alkalmazkodik. Kimelegedés esetén – hogy elkerüljük a verejtékezés miatt átnedvesedett ruhákat - elegendő csupán levenni egy réteget, hiszen a kabát így is biztosítja a szükséges hőszigetelést. Mindig válasszunk az időjárásnak megfelelő ruházatot, és élvezzük a tél minden pillanatát!

Címlapkép: Getty Images