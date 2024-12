Felújítják Miskolc ikonikus szállodáját: ilyen volt régen a Korona, most ezt tervezik vele

A Korona Szálló felújítása hamarosan megkezdődik, Miskolc egyik legnagyobb beruházásaként. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) projektjeként az épületet műemléki szempontok szerint restaurálják, az TSPC Kft. tervei alapján.

Ahogy a Magyar építők beszámolt róla, az MCC három éve vásárolta meg az üresen álló szállót, és azóta több állagmegőrzési munkát végeztek el. Most pedig teljes felújításra készülnek, és már keresik a kivitelezőt.

A 12 ezer négyzetméteres épület egy része oktatási célokat szolgál majd, beleértve tantermeket, irodákat, egy diákotthont és rendezvénytermeket. A szálló étteremmel és kulturális térrel is bővül, amely a város közéleti eseményeinek ad majd helyet. Az MCC új központja várhatóan 2027-2028-ban nyílik meg.

Korona-Avas szálló, Miskolc

Tervezte: Adler Károly Ignác

Építés éve: 1893



A "Koroná"-hoz címzett uradalmi szálló-vendégfogadó épülete a mai Széchenyi u. 1. sz. alatti egykori "Avas szálló" helyén állt. A napjainkban is meglévő épületet 1894-ben adták át, s néhány nem lényegi átalakítás (egyes részeinek funkcióváltása) után 1987 decemberében zárták be. Neve 1894-1948 között Korona, 1949-1953 között Kossuth, 1953-1987 között Avas Szálló volt. 1990-ben - több mint fél évszázad után - a patinás szálloda ismét visszakerült a város tulajdonába.



Az Avas szálló kálváriája 1997-ben kezdődött, amikor 135 millióért a Multicasa Consulting megvásárolta, vállalva, hogy két éven belül felújítja. A határidőt többször módosították. Bontási és építési munkákat is végeztek - tönkretéve az ingatlant -, végül a beruházó 2010-ben levonult, és azóta úgy áll az épület, ahogy a munkákat éppen félbehagyták. Az ingatlan állaga azóta egyre romlott, már a járókelőkre is veszélyt jelentett a homlokzata. Az önkormányzat annyit tehetett, hogy 2013 októberében a miskolci ingatlankezelőtől megrendelte az életveszélyes állapotot megszüntető munkákat.