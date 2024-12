Durván hullik a hajad? Ez az 5 tipp segít, hogyan előzd meg időben a kopaszodást

A hajhullás sokakat érintő, fájdalmas probléma, amely nemcsak külsőnket, hanem önbizalmunkat is megtépázza. Egészséges táplálkozás, hajbarát szokások és a természetes hajpótlás is megoldást jelenthet azoknak, akik nem akarnak megalkudni a kopaszodással - mondja Murányi Kata esztétikai hajdúsító specialista.

A nő ékessége, a férfi erejének jelképe is lehet a haj. Traumaként ér mindenkit, ha egyszer csak azt veszi észre, hogy fésülködés közben a korábbinál sokkal több hajszál marad a fésűben, mint korábban. Számos oka lehet ennek. A leggyakoribbak közé tartoznak autoimmun és más betegségek, vagy a szervezetben valahol jelen levő gyulladás, stresszhatások és a táplálkozás, hajápolási – és hajfestési szokások, készítmények is befolyásolhatják a hajszálak elvesztését. Olyan tényezők is hozzájárulhatnak a kopaszodáshoz, melyeket némi odafigyeléssel, szokásaink megváltoztatásával ki is tudunk iktatni. Murányi Kata ehhez ad tanácsokat.

5 tipp a hajhullás megelőzéséért:

Ha kint hideg az idő, viseljünk sapkát. Uszodában használjunk úszósapkát. Úszás, szaunázás után mossuk meg, kezeljük balzsammal és alaposan szárítsuk meg a hajunkat. Ne a samponon spóroljunk, használjunk minőségi és hajtípusunknak megfelelő sampont! Ehhez a fodrászunk tud tanácsot adni. Tartsuk be az egészséges táplálkozás alapelveit, mindig biztosítsuk szervezetünknek az életkorunknak és aktivitásunknak megfelelő vitamin- és nyomelembevitelt! Ha azt vesszük észre, hogy hajhullásunk néhány napja már több, mint az egészségesnek mondható napi száz hajszál, haladéktalanul forduljunk szakemberhez, hogy időben megkezdődhessen a kezelés!

Csomókban hullik a hajam! Most mi lesz?

Félelemmel töltheti el az embert, ha azt tapasztalja, hogy egyre több hajszál marad a fésűben, a hajkefében, vagy már nem csak fésülködéskor lesz egyre kevesebb hajszála és ezzel együtt ritkább haja, vagy egyre több és nagyobb kopasz folt van a fején. Az is előfordulhat, hogy a szemöldök ritkul vagy más testrészeken jelentkezik a szőrveszteség.

Nem kell feltétlenül kétségbe esni, hiszen többnyire van esztétikai megoldás a probléma kezelésére! Mindenképp javasolt tehát az orvosi kivizsgálás a szervezeti okok felderítésére, de ezzel együtt az esztétikai kezelést is minél előbb érdemes elkezdeni

- mondta a szakember.

Pepi vagy valódi? Nem is tűnik fel, ha póthajat visel az ember

A hajdúsító technika nem csak a betegség miatt kialakult hajveszteség, hanem a tartás nélküli, genetikailag ritka haj esetén is segítséget nyújt. A hajpótlást nem műhajjal, hanem természetes hajjal végezzük, így egyáltalán nem tűnik fel, hogy póthajat visel valaki. Többféle megoldás is létezhet: a tartós megoldás ragasztással történik, ebben az esetben havonta kell cserélni a póthajat. Vannak olyan módszerek, melyek hajmosástól-hajmosásig, tehát egy hétig biztosítják a dús hajat. Hogy melyiket alkalmazzuk, az attól is függ, hogy a fej melyik részén jelentkezik a kopaszodás és hogy a hajhullás milyen mértékű. Ha valaki több területen is kopaszodik, ezek kombináltan is megoldást nyújtanak

- árulta el a specialista.

