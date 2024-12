Kétfokos Balaton? Nem akadály! Videón a legbátrabbak jeges merülése Siófokon!

Nem semmi bátorságpróbának vetette alá magát az, aki most vasárnap egy szál bikiniben mártózott meg a jéghideg Balatonban. Videón a bizoníték: voltak páran, akik erre is képesek! Egyesek szerint ugyanis ez a fajta fürdőzés nem őrültség, hanem az egészség egyik titka - írta a Sonline is.

Több mint egy tucat ember várakozott vasárnap délután a parton arra, hogy megmártózzon a kétfokos Balatonban. Némi zenés bemelegítés után vették le meleg ruháikat, és mintha csak nyár lett volna, fürdőruhában indultak a víz felé. A parton állók döbbenettel figyelték, ahogy ezek az emberek eltökélten léptek be a jéghideg vízbe, mintha a Balaton egyszerre lenne egy spa és egy bátorságpróba színtere – írta a Sonline. A jeges fürdőzés a hideg hatásainak köszönhetően erősítheti az immunrendszert, de a szakértők szerint fontos a fokozatos felkészülés. Volt, aki szaunázással kombinálta a jeges merülést, mások hosszabb ideig maradtak a vízben: