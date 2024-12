Rázós lesz idén a karácsonyi sütizés: brutálisan emelkedtek a cukrászdákban is az árak

A karácsonyi szezonra való felkészülés teljes gőzzel zajlik a magyar cukrászdákban, ahol a hagyományos sütemények mellett egyre több különlegességgel és mentes alternatívákkal is várják a vendégeket. Felkerestük a Magyar Cukrász Ipartestületet, ahol Erdélyi Balázs szakmai elnök válaszolt kérdéseinkre, valamint az Apátsági Rege Cukrászda is megosztotta velünk, hogyan készülnek az ünnepekre. A beszélgetések során betekintést nyertünk a cukrászok karácsonyi készülődésébe, a legkeresettebb süteményekbe, valamint abba is, hogyan alakulnak az alapanyagárak.

A Magyar Cukrász Ipartestület részéről Erdélyi Balázs szakmai elnök elmondta, hogy a cukrászok teljes gőzzel készülnek az ünnepi szezonra. Ilyenkor már érkeznek a karácsonyi előrendelések, ami nagy segítség a cukrászdák működésében és a vendégek szempontjából is egy biztonságot jelent, mert így biztos nem lesz üres az ünnepi asztal. A karácsonyi, ünnepi sütemények mindig gazdag ízvilággal és gazdag beltartalmi értékekkel rendelkeznek, amire ilyenkor szükség is van. A testi-szellemi harmóniához és az ünnepi hangulathoz elengedhetetlenek ezek az évszázadok óta velünk lévő sütemények, melyek már a hagyományunk része. Erős karácsonyi szezonban bíznak, nagy választékkal készülnek a cukrászdák az ünnepekre. Ebben az időszakban a vendégek még jobban keresik a különlegesebb, minőségi termékeket.

Az ünnepi szezon legkeresettebb süteménye természetesen a bejgli, de talán felsorolni is nehéz lenne, hogy hányféle süteményt kínálnak a magyar cukrászdákban. A pozsonyi kifli felemelkedése óta a szívekben a bejgli is hungarikumnak számít, hiszen szinte egy tőről fakadnak. A hagyományos ízvilág a legkelendőbb, diós és mákos bejgliből fogy a legtöbb. Emellett a különböző olajosmagokkal készült – pisztácia, kesudió, pakándió, mogyoró – bejglik is népszerűek, illetve a különböző aszalványokkal készült bejgliket is keresik. Általában a hosszabb eltarthatósági idővel rendelkező süteményeket keresik, amiket több napon keresztül lehet kínálni a vendégeknek. A süteményeknél a gyümölcskenyerek, kuglófok is népszerűek, de az olasz panettone is egyre több cukrászdában megtalálható Magyarországon is, de természetesen a magyar cukrásztermékekre nagyobb az igény. A szaloncukor idén már szintén hungarikum lett és újabb virágkorát éli a cukrászok körében is. Egyre több cukrászda kezd bele a kézműves szaloncukor gyártásba és a vendégek kereslete is évről-évre növekszik. A cukrászdák által készített szaloncukrok leginkább egy bonbonra hasonlítanak, miközben a csomagolásán és a megjelenésében hozza a megszokott hagyományokat.

Sajnos az alapanyagárak újból elkezdtek emelkedni, részben a gyengélkedő forint miatt, a megnövekedett szállítási és egyéb költségek miatt, nem beszélve néhány alapanyag kedvezőtlen világpiaci árának alakulásáról. A kakaóbab világpiaci ára leginkább a szaloncukor eladási árát befolyásolja, de a csokoládé megkerülhetetlen termék a cukrászatban. Rengeteg alapanyag érkezik külföldről, aminek a beszerzési árát kedvezőtlenül befolyásolja a jelenlegi forint euró árfolyam. A karácsonyi ünnepekre szükséges meghatározó alapanyagokat – dió, mák, méz, aszalt gyümölcsök, fűszerek - az élelmesebb vállalkozások már beszerezték, nehogy a véghajrában az alapanyag hiánya miatt ne tudják kiszolgálni a vendégeket.

Karácsonykor talán kevésbé, de az év többi részében egyre nő a kereslet a mentes termékek iránt. Sokat fejlődött a szakma ilyen téren is, egyre jobb minőségben tudják már kínálni ezeket az alternatív megoldásokat. Ha ügyes a cukrász, akkor egy mentes süteményről, vagy fagylaltról már alig lehet megmondani, hogy nem hagyományos termékről van szó. Karácsonykor azért inkább a hagyományos süteményeket keresik jobban a vendégek és majd januárban újra fellendül a mentes termékek iránti kereslet. Sok fórumon elmondta már, hogy a magyar cukrászdák mentes sütemény és fagylaltkínálata a világ élvonalába tartozik. Míg az olasz és francia mesterek csak most kezdenek foglalkozni ezzel a témával, itthon már több, mint 10 éve versenyeket szerveznek mentes kategóriában és ezáltal a szakmai is fejlődött, illetve a kínálat is egyre jobb lett ezen a téren is.

Míg a cukrászok országszerte gőzerővel készülnek az ünnepekre, és az alapanyagok ára is folyamatosan változik, addig a Tihanyi Apátsági Rege Cukrászdában is zajlik az élet. Megkeresésünkre elmondták, hogy a karácsonyi időszakban is várják vendégeiket a jól megszokott Rege süteményekkel, villásreggelikkel és brunch kínálattal. Cukrászaik már teljes erőbedobással dolgoznak a karácsonyi desszerteken, melyeket az üzletben megkóstolhatnak, vagy akár haza is vihetnek az ünnepekre.Különleges karácsonyi ajánlatokkal is készülnek: halászlé, sültek, hidegtálak és levendulás bejgli is rendelhető az ünnepi asztalra. Emellett örök kedvencek, mint a bejgli, zserbó szelet és mézes krémes is elérhetők.

A cukrászda az ünnepi hangulatot Bejgli és Ajándékkészítő Workshopjával teszi még varázslatosabbá, ahol a résztvevők betekintést nyerhetnek a cukrászműhely titkaiba, és elkészíthetik saját alkotásaikat.

A növekvő árakat igyekeznek a magas minőséggel és új, minden évben bővülő szolgáltatásokkal kompenzálni. Idén egy új attrakcióval, a Rege udvar Tihanyi Fényvarázsával is készülnek, mely először kínál mesebeli utazást a látogatóknak. Forralt borral és forró csokival is várják az érkezőket, hogy még meghittebbé varázsolják az ünnepi pillanatokat.

A „Tőlünk szeretettel” adománygyűjtés idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Helló Tihany égisze alatt. December 12-én a cukrászda vendégeinek fogyasztásának 50%-át jótékony célra ajánlják fel, idén az Amigos a Gyerekekért Alapítvány javára. A kezdeményezéshez egyre több tihanyi szolgáltató és vendéglátóegység csatlakozik, hogy ezzel is segíthessenek a beteg gyermekek karácsonyát szebbé tenni.

A karácsonyi ünnepek nem érnek véget: a cukrászda a két ünnep között is minden nap várja látogatóit, és újévet rendhagyó módon, egy igazi Rege villásreggelivel kezdik. A nap folyamán hagyományos lencsés fogásokkal készülnek vendégeiknek.

Címlapkép: Getty Images

