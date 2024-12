Döbbenet! Hetekig bejárt a vidéki kórházakba az álorvos: még injekciókat is beadott

A székesfehérvári rendőrök elfogtak és kuruzslás vétsége miatt kihallgattak egy 18 éves fiatalt - közölt szerda délután a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A nyomozás adatai szerint a napokban hol orvosnak, hol orvostanhallgatónak adta ki magát, és egészségügyi szolgáltatás nyújtott egy férfi annak ellenére, hogy semmilyen erre jogosító végzettséggel nem rendelkezett - tette hozzá a rendőrség.

A feltételezett elkövetőt a székesfehérvári rendőrök december 17-én Veszprém vármegyében fogták el. A fiatalt a rendőrségre előállították, és kuruzslás vétségének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták.

Vasárnap este számolt be az RTL Híradója arról, hogy egy fiatal hetekig orvostanhallgatónak adta ki magát, így jutott be a székesfehérvári, győri és pápai kórházakba. A férfi injekciókat adott be, szakmai gyakorlatokon vett részt, sőt, műtőkbe is belépett.

A kórházfenntartó valamennyi érintett - nyugat-magyarországi - intézményben belső vizsgálatot rendelt el. A vizsgálatok eddigi megállapításai szerint az ismeretlen jelenléte egyetlen betegnek sem okozott további egészségkárosodást, egészségromlást.

Címlapkép: Getty Images