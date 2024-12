Új attrakciókkal dobják fel Zala kedvelt fürdőtavát: nézd meg, mit terveznek! + Videó

A zalaegerszegi Gébárti-tó az elmúlt években egyre népszerűbb célpontjává vált mind a helyiek, mind a turisták számára. Az utóbbi időben végrehajtott fejlesztések tovább növelték a környék vonzerejét, és a munkálatoknak még közel sincs vége. A legújabb beruházásokról szerdán a sajtóbejáráson esett szó - írta a Zaol.hu.

A sajtóbejáráson elhangzott, hogy a 2024 második felében folytatott fejlesztések során jelentős infrastrukturális javításokat végeztek Zalaegerszegen. A Gébárti-tó déli oldalán található gáti sétány új aszfaltburkolatot kapott, amely a korábbi bazaltzúzalékos borítást váltotta fel. Az új sétány mintegy 300 méter hosszan, 2,10 méter szélességben készült el, szegélykő-megtámasztással. Emellett a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház és a gát közötti teret térkövezték, és az alkotóházhoz vezető bazaltos utat is aszfaltozták, 173 méter hosszan szegélyezett kivitelben.

Cél a turizmus fellendítése

A fejlesztések célja nem csupán a helyiek kényelmének biztosítása, hanem a turizmus fellendítése is. Gecse Péter alpolgármester hangsúlyozta, hogy a Gébárti-tó környezete egyre inkább turisztikai központtá válik, ahol a természeti szépségek mellett kulturális és vendéglátóipari szolgáltatások is elérhetők. A kivitelezési munkálatokat a Vasi Aszfalt-Gép Kft. végezte, amely az új burkolatok minőségére különös figyelmet fordított.

Nincs vége a fejlesztéseknek

Az önkormányzat hosszú távú tervei között szerepel a környék folyamatos szépítése és új közösségi terek létrehozása. A "Rút kiskacsa" környezetében fedett pavilont terveznek létesíteni, míg a VG Kft. épülete mögött egy féltetős raktárszín építését tervezik. Emellett fejlesztenék a sétányok mentén a közvilágítást, valamint bővítenék a belső utakat és járdákat is.

Az adventi időszakban a tervek szerint a Gébárti-tó környéke is bekapcsolódhatna a városi programsorozatba, ami újabb látogatókat vonzhat a térségbe.

Egyre többen látogatnak ki

Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Gébárti-tó környezete már most is egyre több látogatót vonz. Az új sétányok, burkolatok és a szépen karbantartott zöldterületek ideális helyszínt nyújtanak kirándulásokhoz, sportoláshoz és családi programokhoz. A jövőbeli beruházásokkal pedig még inkább megerősíthetik a térség pozícióját a régió turisztikai kínálatában - legalábbis a városvezetők most ebben bíznak.

Hogyan is néz ki a zalegerszegi tó és környéke? Íme egy videó:

Fotó: MTI

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)