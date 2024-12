Íme, a karácsony csodatévője: nemcsak a szerelmet hozza el, remek gyógyír is a fagyöngy

Tudjátok, mi az örök szerelem titka, és hogyan kapcsolódik mindez a karácsonyhoz és a fagyöngyhöz? Idén érdemes felfedezni ezt az angolszász karácsonyi hagyományt is! A fagyöngy bogyója ugyanis nemcsak a szerelmet hozza el, hanem számtalan más varázslatos tulajdonságot is rejt.

A fagyöngy (Viscum album) egy örökzöld növény, amely már évszázadok óta fontos szerepet játszik a különböző kultúrákban, nemcsak mint gyógynövény, hanem varázslatos talizmán is. Angolszász kultúrkörökben ez a növény különösen a karácsonyi időszakhoz kapcsolódik.

Mi is az a fagyöngy?

A fagyöngy egy félig parazita növény, amely más fákon élősködik, például tölgyeken, nyíreken, fenyőkön és almafákon. Fehér, bogyós termései és vaskos, szárító levelei egészen egyedivé teszik, így könnyen felismerhető. Télen össze sem lehet keverni mással, hiszen ilyenkor a lombozatát vesztett fákon többnyire csak ez az élősködő zölddel. A fagyöngynek nincs saját gyökérzete, hanem a gazdanövény ágaihoz tapadva szívja el a tápanyagokat. Az év nagy részében egyébként tényleg zöld marad.

Mi köze a karácsonyhoz?

Számos országban szokás karácsonykor fagyöngyöt akasztani díszítésként a házban. Ez a hagyomány egészen az ősi druidák idejére nyúlik vissza. Hitük szerint a fagyöngy misztikus erővel bír, amely szerencsét hoz, és megvédi a ház lakóit a gonosz szellemektől.

A fagyöngy emellett a termékenység és az élet szimbóluma is volt, mivel télen is zölden maradnak ágai. Sokan ezzel magyarázzák a fagyöngy alatti csókolózás hagyományát: az angolszász hiedelem szerint azok, akik karácsonykor csókot váltanak a fagyöngy alatt, boldog, hosszú házasságban élnek majd, és a gyermekáldás sem marad el.

A történészek azonban úgy vélik, hogy a fagyöngy és a csók közötti kapcsolat egy ősi északi mitológiából ered. A legenda szerint Baldur, a fény és tisztaság istene, egy ellensége által kilőtt nyílvessző áldozata lett a csatában. Édesanyja, Frigg, a házasság és a szerelem istennője, könnyeit a halálos nyílra kente, mire azok fehér bogyókká változtak. Frigg ezeket a bogyókat Baldur sebére helyezte, és fiát így visszahozta az életbe. Örömében az istennő megáldotta a fagyöngyöt, és azt mondta: aki alááll, lehetőséget kap, hogy csókkal tanúbizonyságot tegyen szeretetéről.

Manapság úgy tartják, hogy aki csókot vált a fagyöngy alatt, annak szerelme örökké tart.

Hihetetlen gyógyhatással is bír, csak vigyázni kell a használatával

A fagyöngy nemcsak a karácsonyi hagyományok része, hanem számos gyógyhatással is rendelkezik. A növény leveleiből és bogyóiból készült tinktúrák és kivonatok a népi gyógyászatban már évszázadok óta ismertek.

Rendkívül széles körű a felhasználása. Ahogy Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki füvesember nyomában című könyvében ajánlotta:

Leginkább vértolulásra, magas vérnyomásra, érelmeszesedésre és szívritmus-szabályozásra használjuk. Az erek áteresztő képességét javítja, ezáltal jó szédülésre, fülzúgásra, visszérre, javítja a koncentrációs képességet. Vízhajtó hatása is van. Mindenféle seb-, méh-, tüdő- és orrvérzést csillapít. Köhögésre, szamárköhögésre, asztmatikus és egyéb görcsökre jó. Nyugtató hatása miatt epilepsziás rohamok megelőzésére, fejfájásra is használjuk. Javítja az immunrendszer működését. A méh izomzatát erősíti, növeli a pete megtapadásának esélyét, a fogamzást. Kismértékben csökkenti a vér cukorszintjét, cukorbetegeknek is ajánlott.

Bár a fagyöngynek számos jótékony hatása ismert, fontos tudni, hogy a növény bogyói mérgezőek lehetnek, és túlzott mennyiségben veszélyesek. Az orvosi alkalmazása előtt mindig érdemes szakemberhez fordulni.

Hogyan szedjük a fagyöngyöt?

A legjobb időpont a fagyöngy szedésére a téli hónapok, amikor a növény teljesen érett. Ilyenkor a bogyók is kifejlődnek, és a levelek is telítődnek a hasznos vegyületekkel. A fagyöngyöt a gazdanövény ágairól éles késsel vagy ollóval lehet levágni.

Fontos, hogy a fagyöngyöt ne szedjük túl nagy mennyiségben, mert a bogyók és levelek mérgezőek lehetnek. A szedés után azonnal használjuk fel, vagy szárítjuk meg, hogy később tinktúra, tea vagy egyéb készítmények formájában alkalmazhassuk.

Elkészítés

A fagyöngyből soha nem készítünk forró teát. Egy teáskanál (1,5-2 g) fagyöngy leveles hajtást 2,5 dl mészmentes hideg vízben 2 órát áztassuk, majd szűrjük le. Ne használjatok fémszűrőt. Hidegen vagy langyosra melegítve fogyasztható, ízesítés nélkül, napközben bármikor.

Felhasználása belsőleg: Magas vérnyomásra, érelmeszesedésre napi egy csészével fogyasszuk a fagyöngy teáját. Szívbetegeknek hetente 1-3-szor egy csészével ajánlott inni, lefekvés előtt. Ingadozó vérnyomásra hetente 2-3-szor fogyasztandó éhgyomorra. Megelőzésként havonta 2-3 csésze is elegendő, melyet a fent leírt módon kell elkészíteni és fogyasztani.

Felhasználása külsőleg: Meleg borogatást készíthetünk leveléből és összezúzott bogyójából érszűkületre, visszérre, ízületi fájdalmakra.

Figyelem, nekik tilos fogyasztani!

Alacsony vérnyomás esetén, terhesség, szoptatás alatt, valamint 18 éves korig nem ajánlott. Vérnyomáscsökkentő kezelés esetén konzultáljon orvosával.

Címlapkép: Getty Images

