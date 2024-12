Luxusra vágyik a magyar, de mennyiért? Gyógyfürdők, ahol 2025-ben is fillérekért áztathatjuk magunkat

Minden olyan drága! – hajtogatjuk gyakran, legyen szó éttermekről, szórakozásról vagy pihenésről. Mindannyian keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel takarékoskodhatunk, miközben az élmény is megmarad. A hazai gyógyhelyek kínálatát vettük szemügyre, hogy kiderítsük, hol mennyibe kerül a belépés az év végén, és összegyűjtöttük azokat az új gyógyhelyeket is, amelyek 2024-ben nyíltak.

Mondani is kár, Magyarország hihetetlen gazdag gyógy- és termálvizekben, az ország területének mintegy háromnegyed része alatt található gyógyhatású forrás vagy termálvíz. Az országban található 150 meleg vizes gyógyfürdő európai viszonylatban is kiemelkedőnek számít, de emellett olyan egyedülálló természeti csodákkal is büszkélkedhetünk, mint a Hévízi-tó vagy a nemrég leégett – most felújításra váró - miskolctapolcai barlangfürdő. A kedvező adottságok miatt hazánk turisztikai szempontból is jelentősek, a Covid-világjárvány előtti időkben a hazai fürdők folyamatosan látogatottsági rekordokat döntöttek. Bár nyáron az élményfürdők, télen a termál- és gyógyfürdők kerülnek előtérbe, ezek a fürdők nemcsak a szabadidő eltöltésére alkalmasak, hanem egészségügyi hatásuk is jelentős.

A Magyar Fürdőszövetség szerint a magyar családok szívesen pihennek, töltődnek fel fürdőkben, uszodákban vagy olyan szállodákban, ahol fürdőhelyi szolgáltatás is van. Mindezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt évtized alatt a legnagyobb kibocsátónál a kártyabirtokosok közel 44 milliárd forint értékben költöttek rekreációs, főként fürdőhelyi szolgáltatásra – írta a Pénzcentrum is.

Lassan luxusnak számít a fürdőzés – 2024-ben ezek voltak a legdrágább fürdők

A vidéki gyógyfürdők belépőjegyárai így, az év utolsó napjaiban is jelentős eltéréseket mutatnak a fürdő elhelyezkedésétől, szolgáltatásaitól és a látogatás időpontjától függően.

A hazai gyógyfürdőkbe a belépés vidéki gyógyfürdők közül csak a visegrádi fürdőben haladja meg a felnőtt belépő ára a 10 000 forintot, és ez is csak hétvégén és ünnepnapokon érvényes. A Termál Online cikkében a vidéki Magyarország legdrágább gyógyfürdőit mutatja be, kiemelve négy létesítményt, amelyek belépőjegy-árai a legmagasabbak közé tartoznak.

Saliris Thermal & Spa, Egerszalók: A felnőtt belépő 9000 forint, 65 év feletti nyugdíjasoknak 7500 forint, gyermekeknek (3-14 év) 7000 forint. Alternatívaként a szomszédos Nosztalgia Strandfürdő is látogatható, ahol a felnőtt jegy 2100 forint, a nyugdíjas belépő 1700 forint.

A felnőtt belépő 9000 forint, 65 év feletti nyugdíjasoknak 7500 forint, gyermekeknek (3-14 év) 7000 forint. Alternatívaként a szomszédos Nosztalgia Strandfürdő is látogatható, ahol a felnőtt jegy 2100 forint, a nyugdíjas belépő 1700 forint. RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő, Győr: A teljes árú felnőtt jegy 8900 forint, 3-18 éveseknek és nyugdíjasoknak 6900 forint. A győri lakosok kedvezményben részesülnek.

A teljes árú felnőtt jegy 8900 forint, 3-18 éveseknek és nyugdíjasoknak 6900 forint. A győri lakosok kedvezményben részesülnek. Napfényfürdő-Aquapolis, Szeged: A felnőtt napijegy 8300 forint, a gyerek, diák és senior belépő 4600 forint. A Csongrád-Csanád megyei lakosok számára a felnőtt jegy 7000 forint. Csak a strand szolgáltatásait igénybe vevők számára olcsóbb jegyek is elérhetők.

A felnőtt napijegy 8300 forint, a gyerek, diák és senior belépő 4600 forint. A Csongrád-Csanád megyei lakosok számára a felnőtt jegy 7000 forint. Csak a strand szolgáltatásait igénybe vevők számára olcsóbb jegyek is elérhetők. Thermal Hotel Visegrád – Lepence Spa: Munkanapokon a felnőtt napijegy 7500 forint, hétvégén és ünnepnapokon 10 500 forint. A 62 év felettieknek ez 5500, illetve 7500 forint. A helyi lakosok kedvezményt kapnak.

Jellemzően azért 6000-8000 forint közötti belépőjegyárral számolhatunk a legnépszerűbb hazai fürdőkomlexumokban is:

Bükfürdő Thermal & Spa: Felnőtt napijegy kiemelt időszakban: 6 900 Ft

Felnőtt napijegy kiemelt időszakban: 6 900 Ft Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő: Felnőtt napijegy kiemelt időszakban: 7 600 Ft

Felnőtt napijegy kiemelt időszakban: 7 600 Ft Harkányi Gyógyfürdő és Vízivilág: Felnőtt napijegy: 6 800 Ft

Íme, a legolcsóbb vidéki gyógyfürdők, ahol a teljes árú belépő 2 000 Ft alatt van

Nem egy olyan fürdőt is találtunk az országban, ahol harmadáron áztathatjuk magunkat, és a felnőtt belépőjegy ára nem haladja meg a kétezer forintot. Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy ha kikapcsolódásra és kényeztetésre vágyunk, nemcsak a belépőjegy ára számít, hanem az is, hogy milyen szolgáltatások érhetők el, és mennyi időt kell utaznunk a helyszínre.

Az ilyen helyszínek többsége elsősorban a keleti országrészben található, de a Sárvár és Celldömölk között félúton fekvő, Vas megyei Mesteriben is mindössze 1 900 forintért csobbanhatunk a gyógyvízben. Itt öt medence áll a vendégek rendelkezésére, a földes-meszes gyógyvíz pedig jótékony hatással van mozgásszervi, reumatológiai panaszokra és keringési problémákra.

A legolcsóbb belépőt jelenleg a nádudvari fürdő kínálja, ahol egy teljes árú jegy csupán 1 500 forintba kerül. A fürdő azonban március 31-től a strandszezon kezdetéig karbantartás miatt zárva tart. A 2000-ben felújított termál- és strandfürdő ásványi anyagokban gazdag vize nemcsak mozgásszervi, hanem nőgyógyászati problémák kezelésére is alkalmas. Nyáron különösen pezseg az élet a feszített víztükrű medencék és az egyhektáros parkosított környezet miatt.

A mezőtúri fürdő is kedvező árú, itt egy felnőtt belépő csak 1 700 forint, mindössze kétszáz forinttal drágább, mint Nádudvaron. Az árért cserébe fedett úszómedence, élménymedence és gyógyvizes medence várja a vendégeket egész évben. Nyáron a parkos területen további négy szabadtéri medence is biztosítja a kikapcsolódást.

Kedvező áron kínál belépőt az egerszalóki Nosztalgia Fürdő is, ahol egy teljes árú jegy 1 950 forint. Az ár tartalmazza a három medence használatát, valamint a retro hangulatot, amelyet az időszakosan szervezett éjszakai fürdőzések is emlékezetessé tesznek.

Hasonló áron, 1 950 forintért látogatható a füzesgyarmati fürdő is, amely a világháborúban elpusztult kastély egykori parkjában található. A fürdő szabadtéri, élményelemekkel felszerelt gyógyvizes medencék mellett fedett termálrésszel is rendelkezik, ahol szauna és infrakabin várja a vendégeket. A gyógyvíz gyulladásos megbetegedések és idegi eredetű fájdalmak kezelésére is ajánlott.

Érdemes ellátogatni a püspökladányi Sárrét Kincse Gyógyfürdő és Strandra is, ahol 1 950 Ft-os belépővel várják a gyógyulni vágyókat, akik fizikoterápiás és balneoterápiás kezeléseket vehetnek igénybe. Emellett szaunák, szoláriumok és kozmetikai szolgáltatások is elérhetők a tiszántúli fürdőben, amely a 20. század elején feltárt gyógyvízre épült. Nyáron a strandfürdő az aktív kikapcsolódás kedvelőinek is ideális célpont, különösen azok számára, akik a Hortobágy közelében szeretnének feltöltődni.

Ezek az ország legújabb gyógyfürdői, lássuk – itt mennyi a belépés

A gyógyfürdő cím megszerzése komoly szakmai és egészségügyi minősítést jelent, amely elismeri a helyi termálvíz gyógyhatását. 2024-ben - a Termalonline gyűjtése alapján - három új fürdő kapta meg a gyógyfürdő címet:

Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdő (Berettyóújfalu): nemcsak felújított és kibővített fedett részlege miatt kapta meg a gyógyfürdő minősítést, hanem a szolgáltatások bővülése révén is. Az új gyógyászati részlegen kezelések széles skáláját kínálják, amelyeket az itt található gyógyvíz hatásaira alapoznak. A fürdő emellett egy új kempinggel is gazdagodott, ami még vonzóbbá teszi a látogatók számára. Kisteleki Termálfürdő (Kistelek): ez a hely is elnyerte a gyógyfürdő címet, amely elismeri az itt található termálvíz egészségmegőrző és gyógyító hatásait. Ez a fürdő ideális választás a csendesebb, pihentető környezetet keresők számára, ahol a helyi gyógyvíz terápiás lehetőségeit is kihasználhatják. Bükkszéki Fürdő (Bükkszék): az ország egyik legkülönlegesebb gyógyvizét kínáló Bükkszéki Fürdő 2024-ben hivatalosan is gyógyfürdővé vált. Az itt található Salvus-víz rendkívül magas ásványianyag-tartalma miatt nemcsak ivókúrához, hanem fürdőzéshez is kiváló. A gyógyhatású víz számos mozgásszervi és bőrprobléma kezelésére alkalmas, így ez a fürdő valódi kincsnek számít.

2024-ben két vidéki fürdő is nevet változtatott

Saliris Thermal & Spa (Egerszalók): A korábban "Saliris Resort SPA & Gyógy- és Thermal Fürdő" néven ismert létesítmény egyszerűsítette nevét. Az új elnevezés jobban tükrözi a fürdő szolgáltatásainak lényegét, miközben a lenyűgöző sódomb és a gyógyvíz továbbra is vonzza a látogatókat. Hunguest Helios Fürdőház (Hévíz): A felújított és újranyitott Hunguest Helios Fürdőház szálloda és gyógyfürdő a modernizálás és arculatváltás keretében kapott új nevet. Az új elnevezés illeszkedik a Hunguest Hotels brandjéhez, miközben továbbra is Hévíz egyik kiemelkedő gyógyturisztikai helyszíne marad.

Vidéki fürdők szilveszteri nyitva tartása: Ha az ünnepek alatt termálfürdős pihenést tervezel, érdemes alaposan tájékozódni, ugyanis a vidéki fürdők ünnepi nyitvatartása és jegyárai jelentősen eltérhetnek a megszokottaktól. Éppen ezért a Pénzcentrum összegyűjtötte a fürdők ünnepi nyitvatartását.

Címlapkép: Getty Images