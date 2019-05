Csúcsbaristák lepik el a Balatont: a kávé lehet a tóparti turizmus motorja

Hazánkban egyre nagyobb körben kezd elterjedni a minőségi kávéfogyasztás iránti igény, ezért is fontosak az ilyen rendezvények. Itt ugyanis a kávémesterek nem csak összemérik tudásukat, hanem tanulhatnak is egymástól. Somogyi Zoltán Max ötletgazda a rendevénnyel kapcsolatban elmondta:

Szeretnénk ha a Balaton partján is helyet kapna a minőségi kávézás. Ahogy a bor, a pár-latok és a gasztronómiában is teret nyert a minőségi kínálat, azt hisszük, hogy a kávé is megérdemli. Azt szoktam mondani, hogy lehessen inni egy böcsületes kávét.

A verseny életrehívásának egyik főcélja, hogy a nyeretes kávé, ami a Balaton Kávéja cí-met kapja, megjelenjen a kávézók kínálatban, hogy lehetősége legyen a közönségnek megkóstolni. Az idei évben összesen tíz barista és nyolc koktélkeverő verseng. A résztvevők köre na-gyon vegyes, érkeznek szakemberek a fővárosból, Győrből, Hajdúszoboszlóról és Hévízről is. “Sok a visszatérő versenyző, akik minden évben különleges dolgokat hoznak. Hiszünk abban, hogy ez egyfajta rang lesz. Kevesen mondhatják el magukról, hogy ők készítették el a Balaton Kávéját vagy Koktélját" - tette hozzá az ötletgazda. A versenyzőknek több feladatot is kell teljesíteniük, nagyon nagy körültekintéssel és precizitással.

Elsőként a baristák mérkőznek meg. 15 percen belül kell elkészíteni 4 eszpresszót, 4 cappuccinót, és 4 kreatív kávékoktélt, ezek közül választja ki a zsűri a Balaton Kávéját. Utána a koktélkeverők következnek, itt pedig a Balaton Koktélja lesz kiválasztva

- sorolta a verseny fordulóit Somogyi Zoltán Max.

A Balaton Koktéljának sok kritériumnak kell megfelelnie: receptje még sehol nem jelent meg nyomtatásban, maximum hét összetevőből állhat, mennyisége 30 cl lehet, az italt pedig csak ehető, a helyszínen elkészített díszekkel lehet dekorálni. A versenyen a szakembereken kívűl műkedvelők és lelkes érdeklődők is részt vehetnek. De kik is számítanak szakembernek? Ki nevezheti magát baristának?

“Kávékészítő mesterek, akik rendelkeznek egyfajta alapképzéssel, ami nem csak a hab mintázását jelenti. Rendelkeznek tudással a kávé termesztéséről, pörköléséről és tudnak ajánlani, vagy éppen személyre szabott kávét készíteni" - szögezte le az ötletgazda. Somogyi Zoltán hozzátette, Mára már hazánkban is egyre népszerűbb ez a szakma. Azt viszont kiemelte:

Bízunk abban, hogy nem lesznek sokan, hanem inkább jók lesznek.

Mint más mesterségnél sem, így itt sem a megszerzett “papír” számít. Az igazi hivatástudat belüről kell, hogy jöjjön. Egy jó szakamber mindig tudja, hogyan nyúljon a kávéhoz. Somogyi Zoltán szerint "sok múlik a kávén, a kávéfőzőn, de a legtöbb azon, aki elkészíti a kávénkat. Ez egy bizalmi műfaj, hiszen nekünk azt el kell fogyasztani.” És jobb tisztázni, a barista nem csak a tejhab mintázását végzi! “Sokan kedvelik, ha a tejhabon különböző minták vannak, de a hangsúly az alatta lévő italon van. A latte art egy külön műfaj, komoly versenyekkel” - emelte ki az ötletgazda.

Ma Magyarországon igen változóak a kávéfogyasztási szokások. Zoltánék célja, hogy a Balaton körül is egyre több emberhez juthasson el a minőségi kávézás élménye. “Mi a fogyasztói oldalt képviseljük, szeretjük a jó kávét. Ez egyben meg is alapozza a ká-véhoz való viszonyunkat, szeretnénk minél több ízt és italt felfedezni. Bízunk abban, hogy a Balatoni Barista bajnokság segít a minőségi kávékészítésnek teret nyerni.” - mondta el a HelloVidéknek Somogyi Zoltán.

A verseny úgy látszik célt ér, ugyanis egyre több helyen jelennek meg a különböző pörkölők keverékei, lassan, de biztosan halad a minőség irányba. De nyilván bőven van még hova fejlődni, akad még tenni való. “Itt van Hévíz, ahol sok a vendég, így a szállodák és a kisebb kávézók is életképesek lehetnek” - említette jó példaként Somogyi Zoltán. Hazánkban nagyon lassan kezd elterjedni a speciality kávék fogyasztása. A Balatoni Barista Bajnokság talán újítást hozhat ezen a téren is. Ez egy igen nagy körültekintést igénylő műfaj, így a vendégeknek és a vendéglátóknak is van mit tanulniuk a minőségi italfogyasztásról.

Bízunk abban, hogy az idei italok az ország több helyén is megjelennek, ezzel erősítve a választékot

- zárta gondolatait Somogyi Zoltán Max.