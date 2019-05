Ezek 2019 legjobb éttermei, strandbüféi, cukrászdái a Balatonnál: 50 tétel a listán

A Balatoni Kör öt évvel ezelőtt alakult meg a környék legismertebb borászaiból és vendég-látósaiból. Az összefogás célja, hogy helyi termékekre építő régióközpontú gasztronómiá-val magasabb szintre emeljék a vendéglátást. Az akkori létszám mára már ötvenre duzzadt, a Kör három megyét és hat borvidéket foglal magába. Laposa Bence a Balatoni Kör elnöke a HelloVidéknek elmondta:

A Balatoni Kör létrehozásának az volt a fő gondolata, hogy azok a kollégák, sok esetben barátok, akik a tó körül élnek, és jellemzően egész évben dolgoznak, azok számára le-gyen egy olyan platform, legyen egy olyan egyesület, ahol a közös célokat tudjuk képviselni.

Ennek szellemében hívták életre a Gasztropiknik elnevezésű rendezvénysorozatukat is, melynek célja többek között a balatoni szezon meghosszabítása elérve, hogy a tó egész évben “nyitva legyen”. Az első ilyen rendezvény még az őszi szezonban valósult meg Sümegen, melyet másik öt követett, Balatonlellén, Badacsonyban, Csopakon, Köveskálon és a Balaton közepén.

A Gasztropiknik utolsó helyszíne igen rendhagyóra sikeredett, ugyanis a BAHART egyik kompján terítették meg az asztalokat és kínálták a finomabbnál finomabb borokat, pálinká-kat, kávékat és ételeket. A felsorakoztatott “harapnivalók” között volt harcsa halászlé, orgonakrémleves, hamburger - a legjobb magyar marhahúsból - és még sorolhatnánk. Bence hozzátette:

A BAHART-os kollégákkal nagyon jó a kapcsolat már régóta. Egy közös beszélgetés alkalmával merült fel a gondolat, hogy ha már meg van ez a koncepció akkor a Gasztropikniknek egy speciális változata kerüljön megrendezésre, egy kompon a Balaton közepén.

A rendezvényen mutatták be a nagyközönségnek és a Kör tagjainak is először a Kóstold körbe kiadványt, mely számos hasznos információt rejt magában a balatoni gasztrohelyekkel kapcsolatban. A kis füzet is a Balatoni Kör szellemiségét hírdeti, mely szerint: a tagok előszerettel ajánlják egymást vendégeiknek, hogy bebizonyítsák a magyar turizmus csalódás mentes élmény is lehet. A kiadvány harmadik kiadása nagyban segíti a tagokról való tájékozódást. A rendevényen Tóth Balázs a gasztropiknik ötletgazdája elmondta:

Bízunk abban, hogy a kiadvány sokak örömére lesz.

A kiadvány 50, egész évben nyitva tartó vendéglátóegységet listáz, pénztárcától és ízléstől függően így bárki taláhat benne kedvére valót. Helyet kaptak benne a legegyszerűbb strandbüfék és halászcsárdák mellett a fine-diningra szakosodott luxuséttermek is, de az édesszájúakra is gondoltak a szerkesztők, tehát akad cukrászda is a gyűjtésben. A “Kóstold körbe” így teljes képet a Balatoni Körről, megmutatja, hol találhatók azok a gasztrohelyek a tó körül, melyek egész évben várják vendégeiket.

Badacsonytomajban például a Laposa Birtok vagy a Kisfaludy-ház Étterem és Borterasz. Tőlük nem messze Köveskálon a Pálffy Borteraszban kínálnak különleges borokat. A Vászolyi Sajtmanufaktúrát is érdemes felkeresni. Balatonfüred számtalan lehetőséget kínál, itt található például a Kalóz Strand Bisztró, a Neked Főztem Füred vagy a Baricska Csárda is, de ezzel nem ér véget a sor.

A déli parton többek között, Siófokon a Mala Gardent, Zamárdiban a Kistücsök Étteremt ajánlja a kiadvány. Kicsit lejjebb, Balatonlellén és Balatonbogláron is remek éttermek találhatók. Ilyenek például a BL Yacht Club & Apartments, a Paletta Bisztro vagy az Ikon Borászat. Természetesen a felsorolt gasztrohelyek mellett számtalan lehetőség közül lehet választani.

A kiadványban ezenfelül megtalálható a Gasztropiknik következő “évadjának” programsorozata, mely idén szeptemberben Sümegen rajtol.

A szervezők meglepetéssel is készültek, bemutatták Luszit, a Balaton első olyan hajóját, ami egész évben szeli a vizet az északi- és a déli part között. Luszi balatonlellei központtal fog működni, feladata pedig, hogy kinyissa a Balatont és összekapcsolja a két partot. A Balatoni Kör elnöke a HelloVidéknek hansúlyozta:

Ez a hajó az egyik tagunk tulajdonában áll. Alapvetően egy olyan rendezvényhajót képzelt el Balázs, ami egész évben közlekedik és borvacsorák, borkóstolók, rendezvények tudnak rajta létrejönni. Abszolút turisztikai célokat szolgálva, a tagok közötti átjárást-bejárást tudja majd bíztosítani. Az igények majd meghozzák, hogy hogyan is fog működni, de személyszállításra és rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Az ötletgazda elmondása szerint minden rendezvényre fognak járatokat indítani egészen addig, amíg a Balaton be nem fagy. A gasztrorendezvények mellet más programokat is terveznek, például kerékpártúrákat. Mindezek mellett a Balatoni Kör mára már oly meghatározó szerepet tölt be a régióban, hogy befolyása megkérdőjelezhetetlen, melyet Laposa Bence is kiemelt:

Elmondható, hogy öt év elteltével a Balatoni Kör a térség meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát, mind a Balaton kommunikációjába, mind a rendezvényekbe, mind a Balatonnal kapcsolatos ügyekben. A Balatoni Kör egy olyan szerepet tud betölteni ma már, ami sok esetben megkerülhetetlenné teszi.

A Gasztropiknik rendezvénysorozat zárásával nem ért véget a munka, hiszen a java még csak most kezdődik. A Balatoni Kör mind az ötven tagja a nyári szezon megkezdésével bíztosítja a gasztronómia kedvelőinek a minőségi vendéglátást.