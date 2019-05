Ez a legmenőbb koktél és kávé most a Balatonnál: kóstoltad már?

Immár negyedik éve hívták versenyre a baristákat és a bártendereket a Balatonhoz, hogy megalkossák a tó kávéját és koktélját. A szakemberek az ország minden pontjáról érkeztek, hogy bemutassák italaikat. A megmérettetésen csakis a legjobbak vettek részt, így a szakmai zsűrinek igen nehéz dolga akadt. Végül Váradi Anett, aki Hajduszoboszlóról érkezett és a keszthelyi Novák Dániel alkotása nyerte el a kitüntető címeket. Anett kávéjával, Dániel pedig koktéljával nyűgözte le a döntéshozókat.

Mind a két győztes “régi motorosnak” mondható a szakmában, Anett például már a középiskolás évei alatt is a vendéglátás területén dolgozott. “Érettségi után kitanultam a cukrász szakmát, de mivel leginkább pultban szereztem tapasztalatot így részt vettem egy barista képzésen. Azóta baristaként dolgozom.” - árulta el a HelloVidéknek Váradi Anett. Novák Dániel is vendéglátósnak tanult, és maradt is a szakmában. Mint mondta, "a szívem mindig is a bár felé húzott. 2013-ba kezdtem el a bárszakmai továbbképzéseimet, és ezt azóta is töretlenül folytatom."

A verseny során a HelloVidék számára is egyértelmű lett, hogy ezek a szakmák is igen összetettek, sokkal több van bennük, mint a laikus gondolná. A kávészakemberek és a mixerek nélkül az italok csak egyszerű szomjoltók, nem pedig megalkotott mesterművek, amikben benne van a szakemberek minden tudása és kreativitása.

A barista nem csak a pultban áll és kiszolgál, értenie kell a kávé készítéshez is. Azért, hogy a vendégeknek a kávé élményt nyújtson és megszerettesse a minőségi kávézást. A tökéletes kávé nemcsak az alapanyagon, hanem az elkészítésen is múlik. Hiába egy minőségi kávébab, ha az elkészítése nem szakszerű. A tökéletes kávé nem csak felébreszt, ízélményt is nyújt. Örömmel tölt el, hogy egyre többen igénylik és választják a szakember által elkészített kávét

- fogalmazott Váradi Anett.

Mindig is elkötelezett híve voltam a minőségi alkoholfogyasztásnak. Hiszen akárcsak egy kiváló étteremben, így egy bárban is csak jó minőségű alapanyagokból lehet kitűnő italokat készíteni. Egy minőségi hozzávalókból elkészített italnak ugyanaz a célja mint egy kiváló vacsorának, hogy ízélménnyel ajándékozzuk meg a hozzánk betérő vendégeket. A bártender másik fontos feladata, hogy kapcsolatot alakítson ki, kellemes beszélgetéseket kerekítsen, így növelve az élményt

tette hozzá Novák Dániel.

Mindkét szakember rutinos, nemcsak a munkájában, hanem a versenyzésben is. A Balatoni Barista Bajnokságnak pedig visszatérő résztvevői. Váradi Anett a HelloVidéknek elmesélte: “A tavalyi versenyen nagyon jól éreztem magam. Szuper a csapat, a légkör, ami rám is motiválóan hatott. Ezért idén is szerettem volna mindenképp indulni és ismét megmérettetni magam.”

Ez egy kis családi rendezvény, ami nagyon jó kezdeményezés, hiszen Budapesten kívül nincsen ilyen lehetőség, hogy az ember próbára tegye tudását. Szerintem ez a Balaton Kávéja és Koktélja verseny is egy nagy fogás, hiszen ez egy jól eladható dolog. Más kérdés, hogy sajnos helyben nincsenek olyan szakemberek akik aktívak lennének.

- egészítette ki a gondolatmenetet Novák Dániel.

A versenyen először a baristák csaptak össze. Nekik összesen tizenöt perc állt rendelkezésükre, hogy elkészítsenek négy eszpresszót, négy capuccinót, és négy kreatív kávékoktélt. A bártendereknek pedig tíz perc alatt kellett szervírozni a megalkotott négy koktélt. Anett a versenyre egy közepesen pörkölt Etióp területről származó kávéval érkezett, amit a lágy íz jellemez, virágos, narancsos, bergamot ízjegyekkel. Ez a Balaton Kávéjának alapja. A győztes elárulta azt is, hogy mik a további összetevők:

“Az idei Balaton Kávéja egy hideg, frissítő koktél. Tonic alapú, ízesítve málnapürével és passiógyümölcs sziruppal, megkoronázva egy espresso-val.”

A Balaton Koktélját pedig nagyban inspirálták a helyi adottságok: “Egy ilyen ital elkészítése nagyon sok kísérletezéssel jár. Sokan azt hiszik, hogy a bártender csak összeönt pár italt és kész is a koktél. Nagy bánatunkra ez nem így működik, mi a harmóniát és egyensúlyt keressük, hogy az egyik összetevő kiegészítse a másikat ne pedig dominálja" - mondta Novák Dániel. Hozzátette:

A vereny tematikája miatt mindenképpen a balatonhoz köthető italt kellett készítenem, és mindenképpen helyi alapanyagokat szerettem volna használni. Itt jutott eszembe a balaton egyik legcsodálatosabb rendezvénye, a Kék szalag. Ez ihlette az elkészített italomat.

A koktél elkészítéséhez citrom ízesítésű vodkát, barack likőrt, blue curacao szirupot, friss citromlevet és egy helyi gyöngyözőbort használt a koktélmester.

A győztesek kihangsúlyozták, hogy számukra hatalmas megtiszteltetés, hogy az ő italuk járja be Balatont. Novák Dániel kiemelte: “Én a Kék szalag koktélommal szeretnék hozzájárulni az ide érkezők balatoni élményéhez.” A Balatoni Barista Bajnokságot követően a szervezők és a versenyzők is bíznak abban, hogy minél több vendéglátó hely kínálatába felkerülnek, és minél több vendéghez eljutnak a győztes italok.