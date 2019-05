Innál, de vezetsz? Itt a megoldás: 3 alkoholmentes termékkel bővül a Dreher

Az eddig D24 néven ismert termékcsaládot teljesen leváltják az új, ízesített, Dreher 24 alkoholmentes sörök. A márka többi variánsához hasonlóan a Dreher 24 is kukorica felhasználása nélkül készül. Az új íz kombinációk mellett a legfontosabb változás, hogy mostantól a gránátalma, pomelo-grapefruit, és citrom ízesítésű verzió is 0,0 százalékos alkoholtartalmú lesz, derül ki a Dreher közleményéből.

A Dreher Magyarország egyik legerősebb és leghitelesebb márkaneve. Ezt az előnyt szeretnénk kihasználni az új termékek nevében és megjelenésében is. Az ízesített sörök piaca volumenben és a célközönség tekintetében is évek óta rendkívül dinamikusan tágul. Azzal tervezünk, hogy az új variánsokat nem csak a Dreher rajongói, de sok más fogyasztó is kipróbálja és megszereti.

– mondta Négyesi Fruzsina, a Dreher Sörgyárak magyar márkáinak márkavezetője.

A Dreher Sörgyárak elkötelezett a felelős alkoholfogyasztás mellett, amelyet a 10 éve futó Ésszel iszom programjával támogat. A 2009-ben indított kezdeményezés célja, hogy változatos eszközökkel és hatásos üzenetekkel kezdeményezzen párbeszédet. A felelős alkoholfogyasztás elvét támogatja, hogy alkoholmentes alternatívákat is kínálnak fogyasztóiknak.