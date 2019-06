Fűszerként ismerik, pedig gyógynövény: védd ki a legdurvább betegségeket!

A koriander közismert fűszernövény, azzal azonban kevesen vannak tisztában, hogy rengeteg felhasználási módja van a konyhán kívül is. A koriander nem csak ételeinket teheti ízletesebbé, és különlegesebbé: rengeteg vitamint, ásványi, és fitokémiai anyagot, valamint antioxidánst tartalmaz - írja a Natural Living Ideas.

Méregtelenítés

Kevesen tudják, de a koriander elengedhetetlen, ha méregteleníteni szeretnénk szervezetünket. A koriandert tartalmazó smoothiek azon túl, hogy eredményesen kivonják a méreganyagokat a testből, tele vannak K-vitaminnal, és erős antimikrobiális tulajdonsággal is rendelkeznek, ezáltal kitűnő a tisztító hatásuk. A koriander ráadásul képes visszaszorítani a nehézfém toxicitás is a szervezetben, ezért bármilyen smoothie-t iszunk is, érdemes felturbózni egy marék korianderrel!

Bőrápolás

A korander rengeteg bőrápoló termék hozzávalója, mivel puhábbá teszi a bőrt, és hűvös érzést kelt a bőrfelületen. Ezen kívül összehúzó hatásának köszönhetően segít egyensúlyba hozni az olajos és a pattanásos arcbőrt is, és fényesebbé teszi a bőrt. A korandert tartalmazó arcmaszkok csökkenthetik az arc puffadtságát, megnyugtatják a gyulladt bőrt, és eltávolítják az elhalt bőrsejteket.

Ráncok megelőzése

Mint említettük, a koriandernek rengeteg pozitív hatása van a bőrre, többek között a ráncokra is jól alkalmazható. A drága kencék helyett akár mi magunk is kikeverhetünk egy egyszerű, de hatásos krémet. Keverjünk össze koriandert, tojás fehérjét és zabot, majd kenjük fel arcunkra a krémet és hagyjuk rajta 10-15 percig, csak ez után öblítsük le. A krém növeli a bőr rugalmasságát, és elősegíti a kollagéntermelést, aminek köszönhetően csökken a ráncok mélysége.

Salátaöntet

A koriander és a lime tökéletes párosítás; a két íz keverésével könnyű, savanykás öntet készíthető. Keverjünk hozzá foghagymát, olívaolajat, csípős mustárt, és ízlés szerint egy kis cukrot. Az eredmény magáért beszél.

Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése

Egy tanulmány szerint, melyet az Élelmiszer és kémiai toxikológia (Food and Chemical Toxicology) című lapban publikáltak, a koriandernek magas a polifenol tartalma, és sok olyan egyéb tápanyag megtalálható benne, ami a szív védelmét hivatott szolgálni. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően elfogyasztva a koriander képes megakadályozni a gyenge szívegészséggel járó oxidatív stressz okozta károsodást.

Vércukor szint szabályozása

A koriander fogyasztásával egyensúlyba hozható a vércukorszint, ami a cukorbetegeknek nagy könnyebbséget jelenthet. A magas glükózszint károsíthatja a testet, azonban ha a reggeli turmixunkba, vagy smoothienkba egy kis koriandert is teszünk, az segít vércukorszintünk szabályozásában és segít fenntartani az egyenletes energiaszintet az egész nap folyamán.

Alzheimer megelőzése

Azzal, ha antioxidánsokban gazdag ételeket fogyasztunk – mint például koriandert -, megvédhetjük agyunkat az oxidatív stressztől. Ezzel csökken az esélye a krónikus gyulladás kialakulásának, mely olyan betegségekhez vezethet, mint az Alzheimer, vagy a Parkinson-kór.