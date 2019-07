Íme, az új szuperzöldség: egészséges, változatos és otthon is termeszthető

Az okrát – bár Magyarországon kevésbé elterjedt – a világ minden táján használják, mégpedig eléggé széles körben. Eredetileg Egyiptomból származik, ahol a 12. század óta termesztik, de azóta már meghódította az észak-amerikai, dél-amerikai, afrikai, európai és közel-keleti piacokat is, sőt a Karib-térségben is nagy népszerűségnek örvend a növény.

Az egyik legnagyobb előnye, hogy a növény szinte minden részét fel lehet használni: a leveleket, a rügyeket, a virágokat, a hüvelyeket, a szárakat és a magokat is. Az íze nem tolakodó, meglehetősen enyhe, az éretlen paprikáéhoz hasonló, mégis van egy egyedi őszibarackízű-beütése. Felvágáskor a növényből egy viszkózus lé csurog, amit mártások, levesek és raguk sűrítésére is használnak – ezért a gluténérzékenyek körében is kedvelt alternatíva lett az okra.

Miért érdemes okrát fogyaszani?

Nem meglepő, hogy a gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend csökkentheti a rossz egészségügyi állapot, köztük az elhízás, a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az okrát okkal nevezhetünk szuperzöldségnek, ugyanis annyi kedvező élettani hatása van, hogy alig lehet felsorolni:

A növény olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkeznek, de ezen kívül sok vasat, kalciumot, magnéziumot, mangánt, niacint, foszfort és rezet is tartalmaz.

Különféle tanulmányok kimutatták, hogy az okra fogyasztása védi a vesét és megelőzhető vele a cukorbetegség kialakulása. 2011-ben a kutatók az okra héjából és magjából készített porral etettek patkányokat, a kutatás során pedig megállapították, hogy a porral kezelt patkányok vércukor-és zsírszintje jóval alacsonyabb volt, mint az okrát nem kapó patkányoknak. Az okra emellett rendkívül kevés kalóriát tartalmaz.

Az okra nyálkája segít a koleszterinszint és epesav optimalizálásában.

A zöldség fogyasztása védi a májat, ugyanis hozzájárul ahhoz, hogy a méreganyagok távozzanak a szervezetből.

A magas K-vitamin tartalmú élelmiszerek jók a csontok számára, mivel a vitamin segít a csontoknak felszívni a kalciumot. Mivel az okrában rengeteg K-vitamin található, a zöldséget fogyasztó emberek erősebb csontokkal rendelkeznek, kevésbé vannak kitéve a csontritkulás és a csonttörés kockázatának. Azoknak azonban nem szabad sok okrát fogyasztaniuk, akik vérhígítót szednek, ugyanis a zöldségben található magas K-vitamintartalom interakcióba léphet a gyógyszerrel.

A lektin az okrában, babban, földimogyoróban és gabonában megtalálható fehérjetípus, aminek a fogyasztása az emlőrák kialakulásának kockázatát is csökkenti. Azt még nem bizonyították be egyértelműen, hogy az okra fogyasztása felveszi a harcot a rákkal, de az már bizonyos, hogy a növény igen gazdag folsavban, aki pedig nem fogyaszt elég folsavat, annál nagyobb kockázattal jelenik meg a mell, a méhnyak, a hasnyálmirigy és a tüdőrák.

Az okrában található folsav a magzati problémákat is meg tudja előzni a terhesség alatt. 100 gramm okrában 60 mikrogramm folsav található, egy átlagos ember ajánlott napi adagja 400 mikrogramm.

Az okra magas rosttartalmának köszönhetően csökkenti a káros koleszterinszintet a vérben, hozzájárulhat a fogyáshoz, valamint csökkenti a szívbetegségek, a stroke és az elhízás kockázatát. A rost hozzájárul az egészséges emésztőrendszerhez. Különféle kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a több rostot fogyasztó embereknél kisebb valószínűséggel alakult ki a vastagbélrák.

Az ázsiai gyógyászatban régóta használják az okra-kivonatot az irritációs és gyulladásos gyomorbetegségek ellen. A gyulladásgátló és antimikrobiális hatás segíthet megszabadulni a gyomor-bélrendszeri problémáktól.

Az okra magas A-vitamin tartalma hozzájárul a szemek, a bőr és a nyálkahártyák egészségéhez.

A zöldség jó B-vitaminforrás, például sok B6-vitamint tartalmaz, ami elősegíti a nyirokcsomók egészségét és hozzájárul a vércukorszint szabályozásához.

Az okra rendkívül magas C-vitamin tartalommal rendelkezik, ami segíti az immunrendszer optimális működését és segít a vérnyomás szabályozásában.

Így termeszd az okrát!

Az okra a mályvafélék családjába tartozik. Mivel a növény Európában főként a mediterrán térségben növekszik, ezért sok napfényre és melegre van szüksége. Érdekessége, hogy csupán egy napig virágzik: a szirmok napnyugtakor akkor is elhervadnak, ha nem sikerült beporzódnia. Optimális esetben a beporzás után néhány nappal már szüretelni is lehet, a termést pedig akár egész nyáron lehet szedni.

A zsenge, 2,5-10 centiméteres méretű terméseket érdemes leszedni. Ha túl sokáig hagyjuk a hajtáson a termést, akkor az negatívan befolyásolja az okra élvezeti értékét.

Magyarországon azért nem terjedt még el, mivel a növény hidegebb időben nem képes fejlődni. Az okra palántáról és magról is szaporítható: kiültetés előtt fokozatosan kell hozzászoktatni a kinti hőmérsékletre, arra azonban érdemes figyelni, hogy 15 °C alatt nem csírázik és a fejlődésben is megáll. A magvetést éppen ezért május közepe előtt nem érdemes elkezdeni, a csírázási hőmérséklete 28-32 °C, július közepétől és augusztus végéig hozza a termését.

A növény nem csak a meleget, hanem a vizet is szereti, ezért szükséges öntözni, de a vízadagolásnak egyenes arányban kell lennie a hőmérséklettel. A növény jó vízgazdálkodású, könnyen melegedő talajon érzi magát a legjobban. Nagyon fontos rendszeresen gyomlálni körülötte, ugyanis a gyomnövények sok vizet párologtatnak el előle.

Hogyan használhatod fel?

Ha nem a kertedben termesztenéd, de mégis kipróbálnád az okrát, akkor érdemes olyan példányokat választani a piacon vagy a boltban, amelyik még kemény. Tartsd szárazon, és annyi a lényeg, hogy hamar el kell fogyasztható, mivel legfeljebb 3-4 napig tartható el papírba csomagolva vagy egy műanyag dobozba helyezve a hűtő alsó polcára.

Az okrát salátákban, levesekben, sültekben, ragukban és pörköltekben is fel lehet használni, sőt akár savanyítani is lehet.

Nem csak főzve és sütve, hanem nyersen és szárítva is el lehet fogyasztani. Az okra vágása és főzése során nyálkás lé keletkezik, mely a levesek és szószok sűrítésére alkalmas. A szárított okra hasonlóan működik a konyhában, mint a keményítő, de a sűrítés mellett a tojásfehérje helyettesítésére is használják.

