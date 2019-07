Tényleg veszélyes ez a palackos víz? Megszólalt a magyar gyártó

Tegnap, "Te is vettél ilyen palackos vizet? Meg ne idd, veszélyes lehet!" című cikkünkben számoltunk be arról, hogy az Index megrendelésére készült laboratóriumi vizsgálat során Klebsiella oxytocát, egy potenciálisan veszélyes kórokozó baktériumot találtak a nemrég piacra dobott Elixiana palackozott pi-vízben. A labortesztet végző szakembereket is megdöbbentette: ez a baktérium ugyanis

szélsőséges esetben antibiotikum-rezisztenssé válhat, vérzéses vastagbélgyulladást, sőt szepszist és halált is okozhat.

Cikkünk megjelenése után, "Az Elixina vezetősége" (bárkik is legyenek, a konkrét cégnév sem derül ki ugyanis a "hivatalos" tájékoztatóból), közleményt juttatott el a Pénzcentrum szerkesztőségének. Ebben kitérnek a vizsgálati eredményekre, de kitérnek az alkalmazott minőségbiztosítási standardokra is. Az Alábbiakban ezeket, pontokba szedve vágatlanul közöljük: