Kockázatattak és nyertek: slágerédességgel tarol egy békés megyei pár

A Pacsika név Újkígyóson régóta ismert, mert már az 1950-es években létrejött a Virág Cukrászda, amit Pacsika Péter helyi lakos alapított és működtetett sikerrel hosszú éveken át. A vállalkozás apáról fiára öröklődött, tavaly pedig a negyedik generációváltás is megtörtént, első nőként Pacsika Csilla vette kézbe az üzlet irányítását. Bár az újkígyósi lány a gimnáziumi évek alatt többször besegített édesapjának a családi vállalkozásba, szakdolgozatát is a cukrászda felújítási tervének szentelte, mégsem vette át rögtön a stafétabotot, inkább elment kincset érő tapasztalatot és tudást szerezni a vendéglátás terén.

Dolgozott többek között Olaszországban, majd a magyar fővárosban, ahol egy olasz férfitól tanulta el az azóta is használt fagylaltkészítési technikát. Budapesti munkahelyén, egy öt csillagos szállodában ismerkedett meg vőlegényével, és bár hiába szeretett az ország szívében élni, végül mégis a vidéki élet és a vállalkozás mellett döntött a nyüzsgő városi lét és az alkalmazotti jogviszony helyett. Csilla úgy fogalmazott, hiába költözött el jó tíz évre az otthonából, a szíve és a régi szép emlékek, a cukrászdában eltöltött pillanatok miatt már kezdettől fogva tudta, hogy bár mindenhol jól érzi magát, végül mégis ugyanott szeretne gyökeret ereszteni, ahol felcseperedett.

Mielőtt tavaly belevágtunk a cukrászda felújításába, volt egy elég komoly beszélgetésünk Csilla szüleivel. Mondták, hogy jól gondoljuk át, mert lehet, hogy nem jövedelmező, mert rengeteg a munka, és félő, hogy a sok beleinvesztált pénz, idő és energia nem fog megtérülni. Hiszen a fagyikészítés majdnem hogy rabszolgamunka, hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig tart a szezonban

– emlékezett vissza a 2018-as év dilemmáira Csilla vőlegénye, Urbán Viktor. Pacsika Csilla továbbá hangsúlyozta, nem teljesen igaz, hogy üzleti terv nélkül vágtak neki a felújításnak, mert tíz évvel ezelőtt a szakdolgozatában ő már egy komoly tervet állított össze, hogyan képzeli el a kor követelményeinek megfelelő átalakítást.

Felmértük a terepet, de tény, hogy lehettünk volna alaposabbak, számokkal alátámaszthattuk volna, hogy milyen esélyeink vannak. Igazából sorra mennek tönkre olyan vállalkozások, amik nem törekszenek a minőségre, csak a bevételre összpontosítanak, éppen ezért reméltem, hogyha nálunk a minőség élvez prioritást, akkor működni fog a tervünk.

– erősítette meg Csilla is, hogy hiába a sokéves hírnév, közel sem volt veszélytelen az elhatározásuk.

A cukrászda bár lényegében kívül és belül, valamint kínálatában is teljesen megújult, kisöpörték a régi recepteket, és helyette egy teljesen új receptúrával dolgoznak, továbbra is ugyanazon a helyen él tovább, ahol egykor Csilla dédapja árulta a fagylaltot. A küllemi felújításokban Viktor vállalta a munka oroszlánrészét, míg Csillára hárult a termelést érintő összes újítás, ez a felosztás a munkában a kezdetek óta nem változott kettejük között.

Abszolút nem olyan rózsás a helyzet, mint azt sokan gondolnák, iszonyatosan nehéz egy párnak együtt dolgozni, reggel héttől este zárásig együtt lenni. Csilla felel a termelésért, én pedig az ötcsillagos vendéglátásból hozott tapasztalatokat igyekszem kamatoztatni, amikor a pultban vagyok. De amikor együtt dolgozunk, azt nagyon tudatosan tesszük, mert olyan, mintha taposóaknák lennének elszórva a műhelyben, és vigyázni kell, nehogy rálépjek egyre, mert akkor robban a bomba. Ezt a munkamegosztást nagyon jól meg kell komponáljuk, végtére is Csilla kezében van a tudás, ő a karmester, én pedig a mester, ezért inkább a női vezetés érvényesül

– részletezte Viktor a mindennapos munka kihívásait.

„Viktor az, aki a vendégekkel olyan légkört tud kialakítani, hogy elképednek az emberek, mert ők ilyet még soha nem tapasztaltak. Éppen ezért, hogyha én állok be a pultba, akkor rögtön kérdezik, hol van Viktor, szóval egyértelműen ő felel a marketingért, a hangulatért. A közös munka egy párkapcsolati lecke is egyben, mert rengeteg türelem kell hozzá, új dolgokat tanulunk meg egymásról, saját magunkról, néha pedig a határainkat feszegetjük. Teljesen más eleve a férfi-nő felosztás, nincs alá-, fölérendeltség, így hamar kiütköznek a különbségek, ezért mindig kapunk valami új tanulnivalót a munka kapcsán

– erősítette meg Csilla a kétfős vállalkozással járó nehézségeket.

Szerencséjükre a településen működő két másik cukrászdával folytatott versenyhelyzet már közel sem ilyen kiélezett, mert mint mondják, a tudatos harc helyett inkább a folyamatos megújulásra és az állandó minőségre törekszenek, amivel már bizonyítottan sikerült néhány törzsvevőt átcsábítaniuk a versenytársaktól. Bár Újkígyós mindössze egy ötezer fő körüli település, szép számmal részesülnek a környező városokból, például Békéscsabáról és Gyuláról érkező vendégekből is.

Adott azonban a kérdés, hogy egy több évtizede fennálló cukrászda milyen sikerrel tud megújulni? Mennyire lehetnek nyitottak a törzsvásárlók a reformra, akik a jól megszokott ízek miatt keresték fel az üzletet? És mennyire lehet számítani arra, hogy a különlegességekkel nemcsak a minőséget, de a jövedelmezőséget is biztosítani lehet egy vállalkozásnál? Csilla elmondta, nem kevés meghökkenő pillantást kaptak nyitáskor a nem szokványos ízeik miatt, és volt egy-két méltatlankodó, aki egy-egy jól megszokott kedvencet keresett, de hiába. Éppen ezért törekednek arra, hogy a pultban mindig ott legyenek az örökzöld ízek, a csoki, puncs, vanília, de emellett fokozatosan vezetik be az újdonságokat.

A gyümölcsfagyijainkat törekszünk friss, helyi termelői gyümölcsökből készíteni és fűszerekkel megbolondítani, ilyen például kardamomos áfonya, epres rebarbara, rózsás-cseresznyés és sült banán fagyi sorbet

– sorolta a különlegességeket Csilla.

Az újkígyósi lány hangsúlyozta, hogy nem készen vásárolják a különleges ízű pasztákat, hanem amennyire lehetőségeik engedik, törekszenek a természetes alapanyagokra, ezért a készítés során mesterséges adalékanyagokat sem használnak. A cukrot még nem tudták teljesen kiszorítani, mivel anélkül a fagylalt előállítása sokkal költségigényesebb, ezért próbálják az egészséges vonalat reform süteményekkel kompenzálni, amiből a glutén- és laktózérzékenyek is nyugodt szívvel haraphatnak, emellett kínálnak 100%-ban cukormentes és vegán édességeket is.

Mint mondták, egyelőre beszállítóval dolgoznak az édességek terén, de jövőbeli terveik között szerepel, hogy előbb-utóbb azt is helyben készítsék, ahogy a vizes és tejes alapú fagylaltokat, emellett pedig a saját készítési jégkrémeket is tervezik beemelni a kínálatukba. Utóbbiakhoz a friss gyümölcsöket a helyi őstermelőktől vásárolják, de Csilla budapesti tartózkodása idején számos ismertségre tett szert, amelyeken keresztül garantáltan a legjobb minőségű termékekhez jutnak hozzá, így például tanárának köszönhetően Olaszországból rendelik többek között a pisztáciát és a piemonti mogyorót is.

A legnehezebb tartani a minőséget, amit az emberek megszerettek, mert bár receptúrából dolgozunk, ha egyszer hibázunk, és nem a minőségi alapanyaghoz nyúlunk, akkor biztos, hogy észreveszik a vásárlók. Mint minden vidéki településen, szájról szájra terjedne, hogy esett a színvonal, tehát vékony jégen táncolunk ezen a téren, mert a korábban garantált szintet tartani kell

– hangsúlyozta Viktor a minőség prioritását.

Mindemellett kiemelte, ugyanígy kihívás érvényesülniük a térségben rendezett kézműves fesztiválokon, mert minden egyes gombócért valósággal meg kell küzdenie a populáris gépi csavaros fagyikkal szemben, ugyanis hiába kínálja például a hangzatos nevű őrség aranyát, ha sokan még mindig a csokira, vaníliára repülnek rá, ami minden tekintetben messze áll a kézműves jelzőtől. Bár a hagyományos ízek látszólag sosem kopnak ki a divatból, nagyot tarolnak az újítások, így a több éve töretlenül sikeres kürtős kalácsba adagolt fagylalt is. Azonban bármennyire is csábító a gondolat, hogy ezzel még több vevőt csábítsanak az üzletbe, Csilla hangsúlyozta, hogy csak úgy szeretnének bármi újat kipróbálni, ha azt megfelelő szakértelemmel tudják prezentálni, ehhez pedig időre van szükség, amiből jelenleg a nyári hajtás miatt kevés jut nekik.

Azon a fejlődési folyamaton szeretnénk átvezetni a vállalkozásunkat, amiben a fő cél a környezetvédelem és a fenntarthatóság, így például minimálisra tervezzük csökkenteni a műanyag felhasználását, mert fiatal generációként felelősségünknek érezzük a környezetünk óvását és az ezzel járó példamutatást. Nincs nagy üzleti titkunk, szívvel-lélekkel csináljuk, maximálisan odafigyelve a legapróbb részletekre, a vendégek pozitív visszajelzése így a mi munkánk hozadéka

– magyarázta Csilla.

A cukrászda jelenleg a hét minden napján igénybe veszi őket, időnként azonban muszáj segítséget kérniük, ha ki szeretnék ereszteni a dolgos napokon felgyülemlett fáradt gőzt, amiben Csilla öccse nyújt nekik segítő kezet. Viktor megjegyezte, nem kis feladat, hogy átadják neki a vendéglátás szeretetét, hogy ő is érezze, nemcsak egyszerűen át kel nyújtani a vevőnek azt a néhány gombóc fagylaltot, hanem olyan atmoszférát kell teremteni, hogy az a vevő legközelebb is visszajöjjön az íz és a kiszolgálás miatt. Gondoltak már arra is, hogy alkalmazottal helyettesítsék magukat az üzletben, de egyelőre nem mernek kockáztatni, inkább kivárják, amíg a fagylalt és a sütemény eladja majd saját magát, addig pedig mindketten gőzerővel dolgoznak azon, hogy büszkén vihessék tovább Csilla dédapjának örökségét.