Kiderült a nagy barack-titok: ez a különbség a nektarin és az őszi között

Idén próbára tette az időjárás a hazai termelőket: a tavasz elején az aszály nehezítette meg a dolgukat, majd az éjszakai fagyok tettek be a virágzásnak. A májusi csapadékos időjárás miatt nem csak a cseresznye repedt meg, hanem a szamóca minősége is sokat rontott. Ráadásul a kártevők is megtámadták a meggy- és cseresznyeültetvényeket, ami további nagy kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Egyedül a baracktermesztők örülhetnek: a tavalyi országos terméskiesést követően az ültetvények sok virágot hoztak, így jó termés várható.

Egyesek azt vélik, hogy az őszibarack az „igazi”, sokkal szaftosabb és édesebb, mint a nektarin, mások fordítva gondolják. A két termés között az a legszembetűnőbb különbség, hogy míg az őszibarackot egy vékony piheréteg fedi, addig a nektarin teljesen csupasz.

A két növény nemcsak rokon, hanem a nektarin az őszibarack egyik „mutáns” változata. Mindkét növény Ázsiából származik.

A botanikusok észrevették, hogy az őszibarackfákon néha nőtt pihe nélküli nektarin is, a sima felületet pedig egy recesszív gén okozta. A külső felületet leszámítva mindkettőnek igen gazdag íze van, sőt, számos receptben fel is cserélhető a két gyümölcs. Arra azonban érdemes figyelni, hogy az őszibarack bőre megkeményedhet sütés közben, ezért lekvárok vagy sütemények készítésénél ajánlott lehámozni róla a pihés réteget. A nektarinnal ilyen probléma nincs, mivel vékonyabb a bőre.

Amellett, hogy a nektarinban található recesszív gén meggátolja a piheképződést, további apró különbségek is fellelhetőek a két gyümölcsben.

További lényeges eltérés, hogy a nektarin általában kisebb és szilárdabb, mint az őszibarack, de a betegségekre is érzékenyebb. Az őszibarack szaftosabb, sok vizet és kevés kalóriát tartalmaz: egy megtermett gyümölcs körülbelül 70 kalóriának felel meg, emellett 3 gramm rostot és sok A- és C-vitamint tartalmaz. Mint ahogyan a neve is utal rá, a nektarin valamivel édesebb, több cukrot tartalmaz, ugyanakkor több C-vitamint, káliumot és kétszer annyi A-vitamint tartalmaz, mint egy őszibarack. Mindkét növény lehet sárga és fehér húsú.

Az viszont közös a két gyümölcsben, hogy szinte egyszerre érnek be, valamint mindkettő lédús, édes és tápláló gyümölcs. Mindkét típusnál vannak olyan fajták, amelyek köpennyel rendelkeznek (amikor a mag ragaszkodik a gyümölcshúshoz), illetve vannak olyanok, amelynek a magja szabadon elválik tőle.

Bármelyiket is választod, onnan tudod, hogy a legjobbat választod, ha megszagolod: mindkét gyümölcsnek intenzív édes illata van. Minél érettebb a gyümölcs, annál puhább. Keresd a rózsaszínes, vöröses-sárgás árnyalatú gyümölcsöket, és kerüld a teljesen kemény és a zöldes árnyalatú terméseket. Ha még keményebb állapotban vásárolsz őszibarackot, akkor utólag is tudod érlelni, csupán annyi a teendő, hogy 2-3 napra csomagold egy barna papírzacskóba. A nektarint elegendő szobahőmérsékleten tartani néhány napig a megfelelő érettség eléréséhez. A szeletelt őszibarackot úgy tudod minél tovább frissen tartani, hogy citromlevet vagy lime levet csepegtetsz rá, ez megakadályozza a barnulást.

