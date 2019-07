Senki sem ajánlja a klasszikus strandkaját: ezt kellene enned a nyári melegben

Ha odafigyelsz rá mit és mennyit eszel, fittebbnek fogod érezni magad

A nyári hőségben is frissnek és fittnek érezhetjük magunkat: ennek érdekében Horváthné Fejes Lívia, a hévízi NaturMed Hotel Carbona dietetikusa azt javasolja, hogy rendszeres időközönként együnk, az adagokat pedig igazítsuk életmódunkhoz és fizikai aktivitásunkhoz. Ha tudod, egy nap mennyi kalóriára van szükséged, azt a mennyiséget oszd el legalább három részre (reggeli-ebéd-vacsora), esetleg iktass be egy vagy két kisétkezést. Fontos, hogy az elfogyasztott ételek felét a zöldség és a gyümölcs tegye ki. Csemegézz belőlük nyersen, párolva, sütve vagy levesként.

Reggelid legyen teljes értékű! Tartalmazzon rostokban gazdag, lassan felszívódó szénhidrátokat, teljes értékű fehérjeforrást és friss zöldségeket vagy gyümölcsöket. Jó választás például a teljes kiőrlésű kenyér avokádókrémmel, főtt tojással és paprikával. Még könnyebbre vágysz? Készíts zabkását, és szórd meg gyümölccsel, de a natúr joghurt cukormentes müzlivel is épp ugyanolyan egészséges és tápláló. Ebédre jöhet a gyümölcsleves (nagy melegben tejszín nélkül), grillezett csirkemell salátával (persze nem majonézes öntettel), roston sült hal grill zöldségekkel, kölessel. Uzsonnára fogyaszthatsz zöldségrudacskákat, házilag is egyszerűen elkészíthető fűszeres mártogatóssal. Vacsorára készíthetsz pulykahússal töltött cukkinit, amely akár kapros túrótöltelékkel is ízletes.

Nehéz ételek után nem esik jól a csobbanás

Ki ne szeretné a klasszikus strandkajákat? A lángos, a palacsinta, a hekk, a kukorica és a fagyi örök sláger. Jól is esik néha elcsábulni. Ha azonban a strandon is energikus szeretnél maradni, válogasd meg, mit eszel, és mit iszol! Barcza Zoltán, a Carbona séfje szerint először is kerüld a tojásos, majonézes vagy tejjel készülő ételeket, mert hamar megromlanak. A szaftjukban úszó húsokat vagy az olajban sült ételeket is csak akkor vidd magaddal, ha biztos vagy benne, hogy gyorsan elfogynak. Ha már két óránál tovább tárolod őket, akkor fogyasztás előtt minimum 72 fokra kell felmelegíteni. A hideg, cukros üdítők is csak öt percre oltják a szomjadat, viszont tele vannak üres kalóriával. Az alkoholos italokat is inkább hanyagold, mert a hőségben rögtön a fejedbe szállnak.

Egészséges alternatívák a strandra

A napközbeni kisebb étkezésekhez készíts össze egy dobozban gyümölcsöket, egy másikban kekszet vagy muffint, esetleg süssél céklachipset. Ha az ebédet otthon előre megfőzöd, biztos lehetsz benne, annyi kalóriát eszel, amennyit szeretnél, és még olcsóbban is jössz ki. A fasírt minden szempontból praktikus strandétel, főleg, ha zöldségekből készül, például csicseriborsóból vagy lencséből. A kukoricát otthon is megfőzheted, hisz gyorsan kész van. Esetleg készíts hideg gyümölcslevest, amiben nincs tejtermék. A fasírthoz vihetsz magaddal tortillát és darabolt zöldségeket, amelyek sokáig elállnak.

A nyári melegben folyamatosan pótolni kell a folyadékot. A legegészségesebb a víz, de van más alternatíva is. Készíts ízesített vizet a következő módon: tegyél a kancsóba citrom-, gyömbér- és uborkaszeleteket, tépkedj bele friss mentaleveleket, majd töltsd fel vízzel, és tedd a hűtőbe. Vagy főzz teát friss citromfűből, szórj bele limeszeleteket, és hűtsd le.