Hazai, vagy külföldi? Elkezdődik a dinnyejelölő kampány

Évek óta azzal küzd az agrárkamara, hogy az importot és a magyar dinnyét meg lehessen különböztetni, és a fogyasztó számára ne csak a kóstolás után, hanem már a vásárlás alkalmával kiderüljön, melyikről van szó, mondta el Mártonyffy Béla. Ennek érdekében a kamara a Magyar Dinnyetermelők Egyesületével közösen azoknak a hazai termelőknek a gyümölcseit, akik részt kívánnak venni a programban,

emblémával látja el, a fogyasztók pedig ennek segítségével, egy telefonos applikáción keresztül tájékozódhatnak a dinnyét érintő összes fontos információról.

Úgy gondolom, hogy a minőséget bizonyítani is kell. Nem szépnek kell látszani, hanem jónak is kell lenni.

– emelte ki Mártonffy Béla, aki szerint a jelölés nagyon komoly változást fog hozni az importtal szemben. Mindezzel azt szeretnék elérni, hogy a külföldi árut minden évben júniusban leváltsa a magyar dinnye.

Az agrárkamara bízik benne, hogy amint a program beindul, és jó példával szolgál, a termelők nagy tömege csatlakozik majd a kezdeményezéshez.

Nagy változást fog hozni, mind a termelés minőségében, mind a fogyasztás bizalmi hátterében: már eddig is tapasztalhatta a magyar fogyasztó, hogy milyen kitűnő a magyar dinnye, de most ezt igazolni is lehet.

– tette hozzá Mártonffy Béla.

Az osztályvezető arról is beszámolt, hogy Békésben, Baranyában, Hevesben és Tolnában már bőségesen szedik a dinnyét, ami a piacokra is eljutott, kiváló minőségben, elfogadható áron. Mártonffy Béla szerint egy kis késéssel utolérte magát a magyar dinnyetermelés. Mint fogalmazott, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindig később indul a szezon, ott augusztusra várják a szedés kezdetét.

Az osztályvezető kifogásolta, hogy a magyar gyümölcs megjelenésekor egyes áruházláncok akciózásba kezdtek, ami se nekik, se a termelőknek, se a fogyasztók nem jó hosszútávon. A hazai mennyiséget 180-200 ezer tonnára becsülik előzetesen; lényegesen több lesz a tavalyinál, bőségesen fedezi majd a hazai igényt és várhatóan kielégíti az exportot is.