Ez a 39 legjobb borászat és borétterem 2019 nyarán a Balatonnál

Nemrég megjelent, „Ez a 25 legjobb strandbüfé 2019 nyarán a Balatonnál”, illetve „Ez az 50 legjobb étterem 2019 nyarán a Balaton partján” című cikkeinkben már bemutattuk, hova érdemes betérni, ha ránk tör az éhség a magyar tengernél. Cikkeinkben azonban, tudatosan, nem tértünk ki a borászatokra, boréttermekre. Fontosnak tartjuk ugyanis hangsúlyozni, hogy a balatoni borturizmus a régió turisztikai kínálatának kiemelt szegmensét jelenti, ez az ágazat van talán a legközelebb a szezonalitás felszámolásához. Ebben pedig – többnyire – élen járnak azok a piaci szereplők, akik rendre bekerülnek tételeikkel a különböző toplistákba.

A borminőség, a borkultúra fejlődésével párhuzamosan ugyanis a borturizmus is egyre fontosabb szerephez jut. Az elmúlt időszakban a borturizmus folyamatos fejlődése figyelhető meg a Balaton környékén (is). Az egyes borrégiók pincészetei egyre inkább felismerik a borturizmus fontosságát, és a fogyasztók számára egyre igényesebb, komplexebb programokat biztosítanak. Arról nem is beszélve, hogy a borászatok számára azért is jelent fontos lehetőséget a borturizmus, hiszen így könnyedén edukálhatják a fogyasztókat, és közvetlenül értékesíthetik a termékeiket számukra. Mint ismert, a Balatonon 6 borvidéket különböztetünk meg:

Badacsonyi borvidék

Balatonboglári borvidék

Balatonfüred-Csopaki borvidék

Balaton-felvidéki borvidék

Somlói-borvidék

Zalai borvidék

„A borturizmus növekvő népszerűségének legfőbb oka, hogy a borkultúrán keresztül a vendégek kapcsolatba kerülhetnek egy térség sajátos vonásaival, hagyományaival, életmódjával, művészetével. Ez az összefüggés különösen indokolja, hogy az adott terület érdekében a térségi szereplők életben tartsák a helyi borokat, ételeket, társadalmi és kulturális kapcsolatokat, hagyományokat, és a térség sajátos légkörét meghatározó egyéb elemeket és azt minél magasabb minőségben, mint „élmény” termékcsomagot értékesítsék a turizmus piacán” – fogalmaztak a 2006-os Borúti Kartában. És akkor nézzük, kik járnak az élen a népzerűsítésben. Friss gyűjtésünkben a HelloVidék szerkesztőinek, illetve a legismertebb gasztronómiával foglalkozó szaklapok és szakemberek tapasztalatai alapján mutatjuk a legjobb tóparti borászatokat, és boréttermeket.