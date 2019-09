Új ételfutár terjeszkedik Magyarországon: házhoz viszik az egészséget

Mindenkinél beszélhetünk egyénre szabott étrendről, hiszen genetikailag nem vagyunk egyformák: ami az egyikünknél hatásos, másnál nem biztos, hogy beválik. Erre a gondolatmenetre építette fel az országban egyedülálló vállalkozását a kaposvári Stoff Csaba és korábbi külföldi és belföldi tapasztalataira alapozva néhány éve egészséges ételkiszállításba kezdett.

Nem véletlen, hogy nagy sikert aratott a múlt heti kaposvári II. Élelmiszer és Marketing Konferencián a teljes kiőrlésű, tönkölyből készült, reform zselici bárány lepény, amiből néhány perc leforgása alatt elfogyasztották egy teljes tálca tartalmát. A Stoff Food ezzel a különleges étellel például egy helyi, somogyi specialitást gondolt teljesen újra, majd azt az egészséges étrendnek megfelelően reformálta meg. A tönköly kenyér mellé olaszos módon elkészített bárányragu készült, és valamennyi alapanyag helyi termelőktől származik. Az egyedi helyi terméknek láthatóan igen pozitív a fogadtatása és bár első ránézésre talán kevert tésztának tűnik, de megkóstolva tökéletes ízegyveleget takar.

A főzés és a gasztronómia iránti szenvedélyemet édesanyámtól örököltem, és mindig szerettem volna megmutatni az embereknek, hogy az egészség, vitalitás és az optimális testsúly elérhető a személyre szabott táplálkozás segítségével, miközben egészségesen is lehet finomakat enni. Tanulmányaim után tíz évig Olaszországban dolgoztam szakácsként, olyan éttermekben, hotelekben és emberek mellett, akik nagy hatással voltak gasztronómiai filozófiámra. Újfajta szemléletet kaptam a szakmámra vonatkozóan, megtanultam, hogyan lehet és érdemes szívvel-lélekkel dolgozni. Rengeteget tanultam, de a szívem mélyén mindig hazavágytam Magyarországra. Amikor úgy éreztem, hogy mind anyagilag, mind szakmailag minden összeállt ehhez, akkor hazaköltöztem és egy barátommal nyitottunk egy olasz éttermet Kaposváron, ami tíz évig ragyogóan működött, aztán valami másra vágytunk

– mesélte a HelloVidéknek Stoff Csaba.

Megismerte többek között a szezonalitásban rejlő, óriási lehetőségeket. Amikor tíz éve hazatért Olaszországból megmutatta az éttermi nagyközönségnek a medvehagymát, ami akkoriban még igen csekély ismertségnek örvendett és leginkább a néphagyományokban jelent meg. Ez a szemlélet azóta is elkíséri és a helyi termékek, mint helyi értékek megjelennek a gasztronómiai kínálatában.

Az egészséges ételek iránti szenvedélyem már hosszú évtizedekre vezethető vissza és nyilvánvalónak éreztem, hogy ezekkel szeretnék foglalkozni, ezeket szeretném népszerűsíteni és minél jobban elterjeszteni. Kettő éve találkoztam egy dietetikussal közösen kitaláltunk egy teljesen újfajta menüt, amely az anyagcseretípusnak megfelelő étrendet tükrözi. Úgy gondoltam, hogy legyen kicsit gourmet, de mégis egészséges, és szállítsuk házhoz ezeket az ételeket. Láttuk, hogy a magyarországi piacon jelenleg még nem igazán találhatunk olyan termékeket ebben a típusban, ami ennyire igényes és jó minőségű lenne. Ezután hozzátettünk egy egyedi, osztott tálcás dizájnt, amely segít elkülöníteni a szósz, a tésztát és a köretet, ami meglepően nagy sikert aratott

– magyarázta Stoff Csaba.

Mielőtt azonban belefogtak volna ebbe a teljesen új, egyedi vállalkozásba, készítettek egy felmérést. Kíváncsiak voltak arra, hogy mekkora igény van az anyagcseretípusnak megfelelő étrendre, az egészséges ételekre. Ezután megvizsgálták az aktualitását, beszerezték a szükséges engedélyeket, majd elkezdték megszerkeszteni a menüsorokat. Felvette a kapcsolatot a helyi termelőkkel, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyagot be tudja szerezni. Stoff Csaba bérelt egy éttermet, ahol tud főzni, felvett egy futárt és egy konyhai kisegítőt, majd két hónapos közösségi média és Internetes kampány után elkezdte a kiszállítást. A fogadtatás egyértelműnek bizonyult.

Azt látom, hogy az emberek kezdenek lassan felébredni egy nagy álomból. Rájöttek, hogy az egyedi sajátosságainknak megfelelő, tudatos táplálkozás mennyire fontos. Szeretnék testileg-lelkileg kirobbanó formába hozni magukat, ezért folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az érdeklődés az egészséges ételek iránt. Ahogy fejlődik az üzlet, azzal párhuzamosan nőnek szép lassan a bevételek is, de tény, hogy jó pár évre van szükség ahhoz, hogy a fogyasztók teljes mértékben meg tudják változtatni a gondolkodásukat az életmódjuk és étrendjük kapcsán

– mutatott rá a kaposvári mesterszakács.

Hozzátette azonban azt is, hogy sokan egyszer-kétszer kipróbálják ezt az újfajta étrendet, aztán lankad a kitartásuk, mert megszokásból a hagyományos ízeket, fűszerezést keresik. Stoff Csaba ezért folyamatosan bővíti az ételkínálatot és az egészséges ételkiszállítás ma már nem csak Kaposváron, hanem több somogyi és zalai területen is elérhető, de jövőre betörnek a Balatonra is.

A jó egészség az optimális testsúly bárki számára elérhető, aki akar és ezáltal képes változtatni berögzült szokásrendszerén. Én diatetikusként az anyagcsere-paramétereket tesztelem, ezek alapján beszéljük meg az étkezési irányelveket, igény esetén rendszeresen ellenőrzöm a változásokat. Ezekkel az egyedülálló ételekkel mindez egyszerűsíthető, de alapvetően is, a hétköznapi alapanyagokból dolgozva, egyszerűen kivitelezhető. Jelenlegi tanácsadói munkám során is azt látom, hogy azok az emberek, akik meg tudják valósítani, hogy testük optimális működését szolgáló módon táplálkozzanak, azok nagymértékben meg tudják változtatni az egészségüket, a testképüket, a testi energiájukat, ennek kapcsán pedig változik a gondolkodásmódjuk, az önmagával való viszonyuk és ezen keresztül pedig az egész élethez való hozzáállásuk is

– magyarázta az anyagcseretípusnak megfelelő étrend legfontosabb paramétereit Heszberger Edina dietetikus, aki szerint az „Az vagy, amit megeszel” nem egy közhely, hanem valódi igazság. Ezért tekintik küldetésüknek visszaadni az emberek kezébe a felelősséget, hogy megtanulják értékelni és átélni az egészséget a tudatos táplálkozás és életvitel segítségével.