Ínyencek, figyelem: hazánk gasztroparadicsommá változik egy hétre!

Az őszi nagy kóstolások hete egyre közeleg, ennek keretében október 7. és 13. között számos étterem kifejezetten erre a hétre összeállított menüsoraiból válogathatnak a vendégek. A 3 fogásos menük három kategóriában, a korábbiakhoz képest változatlan áron, egységesen 3 900 (top), 4 900 (prémium), illetve 5 900 forintért (exkluzív) érhetőek el.

Asztalra kerül majd többek között a bükkfán füstölt fácán bouillon, barackpálinkás kacsamáj, érlelt őz carpaccio, kecske taco, lapsang tealevélen grillezett lazacfilé, ördöghal,borókabogyós vaddisznóragu, borjúpofa, füstölt szarvas gerinc, uruguay-i bélszínsteak, somlói mille feuille vagy éppen a Gerbeaud 160 torta.

Idén ősszel további 25 új étterem csatlakozott a programhoz, többek között a Bazaar Eclectica, a Bock Bisztró Balaton, a Fióka étterem, a Na' Pasta Bistro, a Noor libanoni étterem, a Zeya étterem. Új résztvevőként jelenik meg a Gerbeaud házhoz tartozó, budai Émile étterem is, ahol szeptembertől a reggeli fogások egész nap rendelhetővé váltak. Így az Étterem Hét vendégeinek is kétféle menüvel készülnek. Az őszi forduló egyik újdonsága, a laktóz- és gluténérzékeny vendégek igényeire specializálódott vendéglátóhely, a Kata is.

Évente kétszer rendezik meg az Országos Étterem Hetet, az előző, tavaszi programban a listázott vendéglátóhelyeken több mint húszezer vendég fordult meg, közülük 2 500-an értékelték az általuk kipróbált éttermeket. Az értékelések átlaga alapján a tavaszi programban a vendéglátóhelyek összteljesítménye 5 pontos skálán 4,66 pontot ért el.

Az éttermek, ahogyan az elmúlt évek során, úgy most is kizárólag előzetes asztalfoglalás alapján fogadják a vendégeket. Időpontot és asztalt foglalni az Országos Étterem Hét weboldalán lehet.

Az ínyencek ezek közül az éttermek közül válogathatnak:

67Sigma Étterem (Székesfehérvár)

Avalon Ristorante (Miskolctapolca)

Barabás Étterem (Debrecen)

Bistorant restaurant winebar (Szeged)

Bock Bisztró Balaton (Vonyarcvashegy)

Bonne Chance Étterem (Bázakerettye)

Bori Mami Bistro (Gyöngyös)

Brix Bistro (Hévíz)

BrumBrum (Eger)

Corso Étterem (Pécs)

Dráva Hotel étterem (Harkány)

Dűlő Étterem és Bormúzeum (Miskolc)

Első Mádi Borház (Mád)

Fenyves Vendéglő (Debrecen)

Gusto 13 Bistro (Veszprém)

Havanna Kávézó és Étterem (Pécs)

Hotel Aqua (Eger)

Hotel Írottkő Étterem (Kőszeg)

Hotel Marina-Port Étterem (Balatonkenese)

IKON Étterem (Debrecen)

Kikelet Étterem és Kávézó (Pécs)

Kistücsök Étterem (Balatonszemes)

Lavender Terasz (Balatonvilágos)

Lokalista Bistro (Miskolc)

Macok Bisztró és Borbár (Eger)

Malom Étterem (Miskolc)

Malomkert Sörház (Veszprém)

Mirage étterem (Hajdúszoboszló)

Neked Csak Szofi (Pécs)

Piros Talicska Csárda (Pécs)

Rozmaring Vendéglő (Noszvaj)

Rózsakert Étterem (Esztergom)

Sáfránkert Vendéglő (Paloznak)

Sopronbánfalvi Kolostor (Sopron)

Tenkes Csárda (Csarnóta)

Tóvendéglő (Szombathely)

ZAKAnT Étterem (Sopron)

Budapest és környéke:

A38 Hajó-étterem

aHely

Antré Étterem

Apacuka Kávéház Étterem

Aranyhal Vendéglő

Bazaar Eclectica

Bártfai Vendéglő

Bonnie Restro Comics

Buda Gourmet Bistro

Budai Gesztenyés (Budakeszi)

Budapest Bisztró

Café 57

Café Astoria Restaurant

Café Ponyvaregény

Cayman Étterem

Centrál Kávéház

Cezanne Restaurant

Ciao Mamma Ristorante

Columbus Hajó (Étterem & Pub)

Corso Étterem - InterContinental

CUPÁKOS

DNB Budapest - Marriott Hotel

Duna Garden Étterem és Hotel

Eiffel Bistro & Bar

Émile

Fióka Étterem

Flaska Borbár

Fortuna Szálloda és Étteremhajó

Frankó Kitchen

Fuji Japán Étterem

Fülemüle Étterem

Galopp Major (Gyál)

Garden79 - Hilton Garden Inn

Gellért Söröző & Brasserie

Gléda Vendéglő

Grey Goose Étterem & Bár

Gróf Teleki Kastély Étterem (Pomáz)

Hachapuri Grúz Étterem

Halászbástya Étterem

Havana Salsa Bar & Restaurant

Hegyvidéki Ízlelő Étterem

Hemingway Étterem

Il Pastaio Ristorante

Imázs Thai & Japán Étterem

Indigo indiai étterem (BUDA)

Indigo indiai étterem (PEST)

János Étterem - Hotel Charles

Japanika Sushi Bar

Jégkert Cafe

Kaltenberg Étterem és Sörház

KATA Laktóz- és Gluténmentes Étterem

Kánaán Bisztró

Kárpátia Étterem és Söröző

Krizia Étterem

La Perle Noire Restaurant and Lounge

La-Guna Étterem és Mori Sushi

Macesz Bistro

Manna Lounge & Étterem

Mátyás Pince Étterem

Meat on Fire

MészárSteak Kitchen

Mimama Konyhája

Na’Pasta Bar & Bistro - Iberostar Hotel

Nika Étterem

No.80 Lounge

Noor Libanoni Étterem

Old Negresco (Gyömrő)

Palace Restaurant - Novotel Bp. Centrum

Paris Budapest Restaurant & Bar

Pesti Disznó Bisztró

Planet Sushi (Allee)

Poirot Belga Söröző & Pub (Érd)

Pörc & Prézli

Premium Cafe és Étterem

Promontor Kertvendéglő

Ring Café & Burger Bar

Rókusfalvy Fogadó (Etyek)

Salaam Bombay indiai étterem

Senbazuru Bistro

Société Bistro

Solier Cafe (Gödöllő)

SonkaArcok bárkonyha

Spinoza Café

Spoon Cafe & Lounge

Sport Bisztró

Széchenyi Kertvendéglő

The Selection Bistro

Traktor Farmfood Restaurant

Trattoria Toscana

Vadrózsa Étterem

Via Luna Étterem és Kávéház

Vogue Boat Café & Restaurant

Yellow Bistro & Bar - Danubius Hotel Helia

Zeya Restaurant

Zsolnay Kávéház - Radisson Blu Béke Hotel