Lecserélnéd a kávét? Íme 7 élénkítő, és egészséges ital, amit ihatsz helyette

A meleg italok világpiaca jelenleg 137 milliárd dolláros értéket képvisel, ennek több mint fele (79 milliárd dollár) a kávéból származik – derült ki az Euromonitor által nemrég készített Report on Coffee felmérésből. Ha a mennyiségi adatokat vizsgáljuk, világszinten nagyságrendekkel több teát fogyasztunk (321 milliárd liter) mint kávét (172 milliárd liter), viszont bevétel tekintetében az utóbbi sokkal többet hoz a forgalmazóknak. Ez fejenként 36 liter tea és 18 liter kávé elfogyasztását jelentette 2016-ban.

A magyar felnőtt társadalom mintegy 85%-a napi rendszerességgel iszik kávét.

Reggeli kávé nélkül tehát sokaknál elképzelhetetlen, hogy elinduljon a nap, azonban szervezetünket hosszú távon ki is kezdheti a túl sok kávéfogyasztás. A magas koffeintartalom igencsak megterheli a szív-és érrendszerünket, van, hogy szabálytalan szívverést, szorongást és számos egyéb nemkívánatos betegséget okoz – írja a One Green Planet.

A kávénak mindazonáltal vannak a pozitív hatásai is, csak, hogy egyet említsünk: a kávé számos antioxidánst tartalmaz, aminek gyulladáscsökkentő hatása van. Épp ezért nem feltétlen kell teljesen lemondanunk a kávéfogyasztásról, de azt el kell fogadnunk, hogy ha napi rendszerességgel fogyasztjuk, annak előbb-utóbb egészségünk látja meg a kárát (természetesen az sem mindegy, mivel és milyen formában isszuk a kávét, erről ebben a cikkünkben írtunk). Így érdemes lehet időnként alternatívákat keresni, amelyeket most egy csokorba gyűjtötte a Pénzcentrum. Íme:

1. Forró csoki

Forró csokit sokan csak alkalmanként isznak, és nem napi rendszerességgel, pedig egy igazi szuperélelmiszernek számít. Sok függ természetesen attól, hogy mennyire minőségi kakaóport használunk, de ha megadjuk a módját, akkor nagyon sok hasznos tápanyaggal gazdagodhatunk. A forró csokiban sok antioxidáns van, ráadásul megbolondíthatjuk gyógynövény-és fűszerkeverékekkel is, így még egészségesebbé tehetjük. Amennyiben hozzászoktatjuk magunkat a reggeli forró csokihoz, rájövünk, hogy ez a finom itallal is elegendő energiát biztosít számunkra, hogy elkezdjük a napot.

2. Chai

A Chai egy igazán izgalmas ital, egyrészt különleges íze, másrészt ébresztő hatása miatt is jó választás reggelre. A fahéj nagyon jót tesz az agyműködésnek, a gyömbér pedig az emésztésben segít, és felgyorsítja az anyagcserét is.

3. Pitypang gyökér tea

Furcsa módon a pitypang gyökerének - amelyet általában gyomnövényként kezelnek – hasonló az íze a kávééhoz. Épp ezért tökéletes választás azok számára, akik nem tudnak lemondani kávé aromájáról. A pitypang gyökeréhez könnyedén hozzájuthatunk akár kertünkből is, de meg is vásárolhatjuk csomagolt formában. Akát lattét is készíthetünk belőle, mely méregtelenítő hatásáról ismert.

4. Kombucha

Amennyiben nem feltétlen ragaszkodunk a forró italokhoz, próbáljuk ki a kombucha-t! Amellett, hogy az erjesztésnek köszönhetően nagyszerű probiotikus hatása van, a kombucha kiválóan alkalmas arra is, hogy felélénkítsük magunkat. Ébresztő hatása annak is köszönhető, hogy a kombucha segít az emésztésben, ami felébreszti szervezetünket. Gyakran fekete teával készítik.

5. Menta tea

A menta illata élénkítő hatású, és igencsak meggyorsítja agyunk aktiválásárt. Ismert jótékony hatásai közé tartozik, hogy fogyasztásával megelőzhetőek az emlékezetvesztéssel kapcsolatos betegségek. A menta segíti a gyomor kiürülését, emellett, ha otthon, egy kis cserépben termesztjük, frissíti szobánk levegőjét is.

6. Yerba Mate

A Yerba mate igen népszerű Dél-Amerikában, rengetegen fogyasztják kávé helyett. Gazdag antioxidánsokban, vitaminokban és ásványi anyagokban is. Ezen kívül van koffeintartalma, azonban ez nem olyan nagy mértékben, hogy íze keserűvé váljon.

7. Black Tea

A fekete tea rendkívül jó élénkítőszer. Sokféle hasznos anyagot tartalmaz: antioxidánsban és vitaminokban is gazdag. Ennek a teának négy stimulánsa is van, amelyek segítenek az agy ébrentartásában, ráadásul a stressz enyhítésére is alkalmas.