Már csak ez hiányzott: komoly hiány lehet az ősz slágerzöldségéből a piacokon

A körülményekről szólva Horváth István termelő a lapnak elmondta, későn tavaszodott, későn lehetett vetni is. Aki nem várt a megfelelő pillanatig, annál tönkrement a növény és nem kelt ki; reggelenként legalább 10 fok kell ehhez a növényhez. A termés így 2-3 hetet késett is, május végén lett ideális az időjárás, ráadásul a föld ekkorra már annyira megkeményedett, hogy a víz elfolyt, nem ment be a talajba.

A tök számára a meleg, de csapadékos idő az ideális, minden, ami ezen kívül van, rossz.

Horváth István szerint idén a tökmagolajosok is kevesen vannak, alig jönnek préseltetni, gyorsan végezni fognak a bérfeldolgozással. Szakály Lászlóné már évek óta visszajár Vasaljáról a műhelybe sajtoltatni. Idén ő csak 30 kiló magot hozott, pedig ennél sokkal több szokott teremni. Öt kilogrammból körülbelül két liter olaj lesz, így neki valószínűleg így is elkészül majd az éves mennyiség, amire szüksége van.