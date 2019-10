Újabb büszkeség: magyar sajt a világ legjobbjai között

A Word Cheese Awardsra egy merészebb ízvilágú, tradicionális camembert jellegű sajtot készítettem. Elsősorban a kíváncsiság vezetett minket, hogy mi a véleménye a szakmai zsűrinek a sajtunkról, és vajon hova pozícionálhatja magát ma egy magyar sajtkészítő nemzetközi viszonylatban?! Őszintén meglepődtem az eredményen, de nagyon nagy öröm számomra, mert ezek a díjak azt is jelentik, hogy a magyar kézműves sajtkészítés, képes olyan termékeket létrehozni, melyek felveszik a versenyt a komolyabb sajtkészítő múlttal rendelkező országok sajtjaival

- nyilatkozta Vidáné Kondor Oktávia a sajtmanufaktúra tulajdonosa.

Az Etyeki Kecskesajt Manufaktúra egy igazi családi vállalkozás, egy házaspár szerelem projektje, akik 10 éve, a céges mókuskerékből, és a monoton, irodában töltött hétköznapokból kitekintve kerestek egy olyan elfoglaltságot, hivatást, amely nyugalmat hozhat számukra és egészségesebb életre sarkallja őket. Kecsketenyésztésbe fogtak, aminek hozadékaként a tej felhasználásával jött a sajtkészítés ötlete.

Eredeti jogász végzettségemet hátrahagyva vettem át a sajtkészítés kihívásokkal teli, folyamatos tanulásra ösztönző, de annál szebb feladatát. Mivel életünk minden területén a tökéletességre törekszünk, nem volt ez másként a sajtkészítéssel sem. Folyamatos képzések és kísérletek jellemezték az utunkat

- tette hozzá Vidáné Kondor Oktávia, aki azt is elárulta, hogy sajtjaik titka a tiszta, teljes értékű kecsketej. Ebből a természet adta kincsből nem vesznek el semmit, és nem is adnak hozzá mást, csak ami a sajt létrejöttéhez szükséges. Kecskéiket bio minősítésű szénával etetik, amelyet szintén maguk állítanak elő. Az adalékanyag mentes fűszereket nagy gondossággal, ellenőrzött helyről szerzik be az ízesítéshez.

Vállalkozásunk a közelmúltban vette fel az Etyeki Kecskesajt Manufaktúra nevet, de a sajtkészítés már tíz éve része az életünknek. A férjemmel mindketten született Etyekiek vagyunk, így olyan nevet szerettünk volna, mellyel büszkén hirdetjük a szülőfalunkat, és emellett megjelenik benne az a szándékunk, hogy a modern minőségi sajtkészítést ötvözzük a kézműves tradíciókkal

- folyatta a győztes sajt megalkotója.

Jelenleg grill sajtok, friss krémsajtok, gomolyák, camembert jellegű nemespenészes sajtok, illetve érlelt sajtok találhatóak a kínálatukban, amelyeket elsősorban szállodáknak és éttermeknek értékesítenek. Partnereik között olyan nagynevű szállodák kaptak helyet, mint amilyen a Hilton Budapest Hotel, az InterContinental Hotel, vagy a Mercure Budapest City Center.