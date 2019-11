Kapj rá te is: ínycsiklandozó falatokkal népszerűsítik a halfogyasztást

A karácsonyhoz közeledve Magyarországon jelentősen megugrik a halak iránti kereslet, az egy főre jutó halfogyasztásunk azonban még így is alig haladja meg a 6,5 kg-ot, amivel Európában sereghajtónak számítunk. A „Kapj rá!” kampány elsődleges célja, hogy a 7 éves kampány végére, 2023-ra éves halfogyasztási átlagunk (20 százalékos növekedéssel) meghaladja a 7 kg/főt. A hal népszerűsítésére kiváló alkalmat jelent az „Adventi Ünnep a Bazilikánál” rendezvény, amelyen a kampány már harmadik alkalommal várja az érdeklődőket.

A Szent István Bazilika előtti téren 2020. január 1-ig a „Kapj rá!” faházához látogatók nem csak ínycsiklandó halas falatokat kóstolhatnak, de hasznos és változatos recepteket tartalmazó kiadványokat is gyűjthetnek. Hétvégenként, szombaton és vasárnap látványkonyha várja a vendégeket, ahol professzionális séf mutatja be a kóstoltatásra kínált friss és könnyű halfogások elkészítésének módját. Emellett a halgazdálkodást és a halak életét bemutató fotókiállítással, helyszíni kvízjáték ajándékokkal és gyermekfoglalkoztatóval várja a „Kapj rá!” stand a látogatókat

- mondta Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője.

Az ügyvezető szerint a nyár végétől elérhető „Kapj rá!” mobil applikáció rendkívüli népszerűségnek örvend, ráadásul november végéig tart az a nyereményjáték, amellyel az applikációt letöltő játékosok hal tematikájú élményfőzést nyerhetnek.

A halfogyasztás nem csak gasztronómiai kérdés, hiszen a halhús olyan vitaminokat és tápanyagokat tartalmaz, amivel megelőzhetők a szív és érrendszeri megbetegedések, a mozgásszervi, vagy az időskori mentális problémák is

- hangsúlyozta.

Az őszi lehalászás már megkezdődött és a karácsonyi időszakra kiváló minőségben, nagy választékban lehet majd friss halhoz jutni az üzletekben és a piacokon is. Azt javaslom a háziasszonyoknak, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a halvásárlást, mert a haltermék még 2-3 hétig tartó mélyhűtés esetén is kiválóan megőrzi ízét és állagát. A „Kapj rá!” honlap oldalán a halbolt kereső funkció használatával is megtalálhatják, melyik üzletben vehetnek halat a lakóhelyükhöz legközelebb.

- emelte ki Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAHAL) elnökségi tagja és szóvivője.

A hal nem csak az ünnepek étele, hiszen a hétköznapokban számos kreatív és ötletes elkészítési módja létezik, amelyekhez többek között a „Kapj rá!” receptfüzetei is tippeket adnak

- tette hozzá.

Az „Adventi Ünnep a Bazilikánál” rendezvényen a „Kapj rá!” faháza minden nap várja az érdeklődőket. A hétvégenként üzemelő látványkonyhában a halételek szerelmesei és a hallal még csak ismerkedők Csesznegi István séf közreműködésével többek között füstölt busapástétomot, zöldfűszeres halgolyókat és pontyropogóst kóstolhatnak.