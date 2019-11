Magyaros ízvilág: tesztelték, ilyen volt az Erős Pistás szaloncukor

Ahogy a portál írja, egy hónap és itt a karácsony, így a napokban várhatóan beindul a szaloncukor dömping is. Az elmúlt évek statisztikái szerint egy átlagos magyar család 1 kilogramm nyalánkságot fogyaszt az ünnepi időszakban. Ugyan a legkeresettebbek még mindig a tradicionális ízek, mint például a zselés vagy a kókuszos, de manapság a hazai vásárlók már több mint 40 féle ízesítés közül választhatnak. Ezek között pedig egyre többször találkozni igazán vad kombinációkkal is, mint például az Univer Erős Pistás szaloncukorja. Most pedig lássuk, mire számíthatunk, ha megkóstoljuk.

