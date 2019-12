Elárulta a bükki füvesember, mivel vészelheted át a nagy karácsonyi zabálást

„Nem kell annyit enni” – mondja Gyuri bácsi félig sem viccesen, na de mit tehetünk, ha mégis úgy alakul, hogy az ünnepi túlevés minket is elért? A bükki füvesembernek puffadásra és gyomorproblémákra is van segítő teakeveréke, most ezekből válogatott.

Ha úgy érezzük, hogy nem fér több belénk, mégis muszáj venni az anyós isteni töltött káposztájából, akkor kérjünk egy csészével (vagy ha tudjuk, hogy baj lesz, akkor vigyünk magunkkal) Gyuri bácsi Aranyvesszős teakeverékéből, amit kifejezetten emésztésserkentésre állított össze.

„A törzsvásárlók ezt ebéd utáni teának is hívják, nem véletlenül, hiszen olyan növényekből áll, amelyek az epeváladék termelését fokozzák, ezáltal könnyítik a zsír felszívódását a táplálékból. Ezek az 'elsősegély' gyógynövények az aranyvessző hajtás, a borsosmentalevél, a kis ezerjófű hajtás, a mezei katáng hajtás, amelyek akár önállóan, monoteaként elkészítve is segíthetnek a túlterhelt gyomornak, de igazán együtt fejtik ki jó hatásukat”

– tudjuk meg Lopes-Szabó Zsuzsától, a Györgytea ügyvezetőjétől, Gyuri bácsi lányától, aki maga is fitoterapeuta, természetgyógyász.

Gyuri bácsi hozzáteszi, hogy az aranyvesszőt emésztési problémák megelőzésére is érdemes heti 2-3 csészével fogyasztani, mert javítja a máj és az epe működését, és igazán jó hír, hogy a többi hasonló hatású teával ellentétben ez a főzet nem keserű.

A bükki füvesember tanácsa egyébként az, hogy karácsony ide vagy oda, legyünk mértékletesek, és alaposan rágjunk meg minden falatot, mert „a habzsolásnak sosincs jó vége”.

Ha tényleg nem lett jó vége, és másnap érezzük a karácsonyi lakoma nyomasztó hatását, akkor jöhet a Mezei katángos teakeverék, amely fokozza az emésztést, és igazi jolly joker az ünnepek utáni nagy „most lefogyok!” fogadalmak betartásához, mert savcsökkentő hatásánál fogva mérsékli az étvágyat, lassítja a táplálékfelszívódást, így egy fogyókúra során is jó szolgálatot tehet.

„Ha csak egy gyógyteát szeretnénk otthon tartani emésztésjavításra, akkor az a mezei katáng legyen, ez a nehéz gyomor segítője, az egyik legjobb emésztéskönnyítő gyógynövényünk”

– ajánlja Gyuri bácsi. A mezei katáng teája a növény gyökeréből készül, ezért azt 2-3 perces főzéssel kell elkészíteni. Azt is érdemes tudni róla, hogy a fogyókúrát is beindítja, de ha erre szeretnénk használni, főétkezés előtti fogyasztását ajánljuk, kúraszerűen legalább 6 hétig.

Gyomorsavasok figyelem!

A fehér akácvirág csökkenti a gyomorsavtermelést, ezért eredményesen használható a reflux enyhítésére: naponta 1 csészével kell fogyasztani, esténként, étkezés után. A bükki füvesember felhívja a figyelmet, hogy akkor se hagyjuk abba teljesen a tea fogyasztását, ha a gyomorégés megszűnt: emlékeztetőül időnként igyunk meg egy-egy csészével.

És ha elkap a hasmenés vagy a hányinger?

Az idősebbek planta tea néven ismerik az erdei szederlevél teáját, amely magas tannintartalma miatt összehúzó hatású, ezért hasmenés ellen eredményes. Mivel cseranyagokat akarunk a drogból kivonni, ezért Gyuri bácsi azt tanácsolja, hogy ezt is néhány perc főzéssel készítsék. Napi 3 csészével lehet fogyasztani étkezések között.

A hányinger és a hasmenés már vírusos vagy bakteriális fertőzést is jelezhet, ezért ezekkel a panaszokkal érdemes orvoshoz fordulni. Addig is az erdei málnalevél hatékonyan enyhítheti a hányingert. Segíti az emésztést, a bélgörcsökre is enyhülést hoz.

Mit adhatunk a gyerekeknek?

Hasfájásra gyerekeknek az erdei málna 6 éves kortól adható (egy teáskanál teafű, 2,5 dl vízzel leforrázva). A fürtös menta pedig gyermekeknek 2 éves kortól adható (ugyanúgy egy teáskanál teafüvet, 2,5 dl vízzel forrázva).

Címlapkép: Getty Images