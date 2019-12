Ennyiért ehetsz-ihatsz a kecskeméti karácsonyi vásárban

A 0. kilóméterkőt körbeépítve idén is van alkalmuk a főtéri jégpályán gyakorolni korcsolyatudásukat a jeges sportokat kedvelőknek. A jégpálya napi használati díja 1000 Ft-ra van árazva, míg a korcsolyák alkalmanként 500 Ft-ért bérelhetőek. A jégpálya használatát napközben óvodai és iskolai csoportok, míg este a családok látogatják szívesen. A pálya kihasználtsága változó, függ az időjárástól, mert ha esik az eső, vagy süt a nap, kevesebb a vásárba látogató, ami hatással van a forgalomra.

A vásár forgatagába vetve magát az ember elsők között kézművesek és kereskedők termékeivel találkozik. Sokan már régen látott ismerősként, több éve visszatérnek Kecskemét főterére értékesíteni termékeiket. Az egyik ajándéktárgyakat árusító bódéhoz lépve szemrevételeztük a portékákat és kiválasztottunk egy meglepetésnek szánt terméket. Beszélgetésbe elegyedtünk az eladóval. A hölgy férje vállalkozó, hétköznapi működésükben is ajándéktárgyakat forgalmaznak, de megnehezíti számukra az értékesítést, hogy minden plázában és áruházban már elérhetővé váltak, az általuk is kapható termékek. Szerinte nem könnyű kitermelni a helypénzt. Kérdésünkre, hogyan oldják meg a munkaerőhiányt elmondta, hogy családi vállalkozás révén ő besegít a férjének, mert addig máshol is tudnak árulni.

Tovább haladva a vásárban megéheztünk és megálltunk az első ételárus bódénál, ahol 560 Ft/10 dkg árért választhatjuk ki a megkívánt ételeket. A kínálat megfelel a hagyományos karácsonyi vásárokban kaphatóakkal: töltött káposzta, brassói, de még pacalt is lehet választani. Egy átlagos felnőtt ételfogyasztása minimum 20-25 dkg, de így is nagy igény mutatkozott a standnál az ételekre, mert hosszú sorban álltak az emberek. Nem győztük kivárni a sort, végül tovább haladva egy tarjás lepény mellett döntöttünk 1400 Ft-ért. Éhesek maradtunk, ezért nasiként még sorba álltunk sült gesztenyéért, amit 650 Ft/2 dl áron kaptunk meg.

Hideg este révén, hogy átmelegedjünk gondoltunk egyet és egy forralt italokat kínáló fabódéhoz léptünk. Míg kértünk egy pohár forralt bort 350 Ft/dl áron, addig szemügyre vettük az italkínálatot és árakat: meleg tea 150 Ft/dl, forró puncs 350 Ft/ dl, forró csoki 800 Ft/2,5 dl, míg a pálinka 1000 Ft/ 4 cl áron kapható. A kiszolgálást követően társalogni kezdtünk a hölggyel, aki egy vendéglátóegység alkalmazottja. Sajnos nem tudta megmondani, hogy mennyire éri meg a vásárban az árusítás, de azt igen, hogy nem küzdenek munkaerőhiánnyal, így nincs is befolyással árképzésükre.

Utunk következő állomása egy kézműves, fazekas árushoz vezetett. Csodás termékei voltak, így gyorsan vettünk egy fából készült kulcstartót emlékbe. Fizetéskor megkérdeztük, hogy mióta árulnak a karácsonyi vásárban. Az eladó elmondása alapján 5. éve térnek vissza, de többet nem jönnek, mégpedig a szervezők miatt, mert tavaly az eső ellen még engedték, hogy a fabódék tetejét bevonják fóliával, azért, hogy ne ázzon az áru és a vásárló, addig idén megtiltották. Vállalkozóként árul a vásárban, de más helyeken nem tapasztalta ezt a hozzáállást. Szerinte nem küzdenek munkaerőhiánnyal és még így, hogy rosszabbak a körülmények is megéri az árusítás.

Elindultunk tovább és meglestük egy sapka,sál, kesztyűárusító bódé kínálatát is. Az eladó kérdésünkre megosztotta velünk, hogy hosszú évek óta jár a vásárba és megéri a helyszín bérlése, mert ki tudja termelni és még nyereségesen is jön ki a végén. Nem küzd munkaerőhiánnyal, mindent ő maga végez.

A beszélgetésekből leszűrhető volt, hogy a karácsonyi vásárban a helypénz kitermelése megoldható és az árusítóknak nem okoz gondot az országos munkaerőhiány, mert mindent maguk csinálnak . Nem vesznek fel erre az időszakra új kollégát, hanem családon belül oldják meg az erőforrások elosztását.

Utunk zárásaként a vásárba látogatókra vetettük pillantásunkat: a csodásan kivilágított város esti fényeiben kisgyermekes családok és baráti társaságok együtt nézelődtek, beszélgettek, időt töltöttek egymással. A vásárnak pont ez az egyik lényege, a közösen megélt pillanatok és emlékek, amelyek összekapcsolják az embereket és kötődést jelent Kecskeméthez is.

