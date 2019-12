Itt a dietetikusok tanácsa az ünnepi lakomára: ezt nem árt megfogadni

Karácsonykor általában a családé és a mértéktelen evésé a főszerep. Egy-egy ilyen időszak azonban rendkívüli módon megviseli a szervezetet, árulta el Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai vezetője a HelloVidéknek. A túlevés gyomor-bélrendszeri problémákhoz vezethet, a hirtelen nagy mennyiségű zsíros étel pedig akut hasnyálmirigy gyulladást okozhat. Amikor túlesszük magunkat, akkor üt be „kajakóma”: fáradtnak, nehéznek érezhetjük magunkat, melyet rosszullét kísérhet. A szakember hozzátette, hogy nem csak a nagy mennyiségű ételek elfogyasztása okoz gondot ebben az időszakban, hanem a rendszertelen étkezés is. Míg a nagy mennyiség gyorsan okozhat problémát, addig a rendszertelen étkezés hosszútávon lehet megterhelő a szervezetnek.

Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az ünnepek alatt is vigyázzunk az egészségünkre, ne csak januárban kezdjünk el az újévi fogadalmak sűrűjében gondolkodni az életmódváltáson.

A jó hír az, hogy rengeteg praktika létezik, amellyel egészségesebbé varázsolhatjuk az ünnepi menüt. Néhány apró változtatással nem kell rettegnünk a kellemetlen mellékhatásoktól, elkerülhetjük a betegségeket és megőrizhetjük a fittségünket az ünnepek alatt is. Az első és legfontosabb a mértéktartás, a mennyiség helyett inkább próbáljunk a minőségre törekedni. Sokat segíthetünk, ha megtervezzük előre a menüt, így nem csábulunk el bevásárlásnál mindenféle ízletes hozzávalónak. Érdemes annyit főzni, amennyi biztonsággal el is fogy, így elkerülhetjük, hogy rájárjunk a maradékokra később.

A karácsonyi étkezés öröm, szociális esemény – maradjon is meg ennek. Fontos, hogy ne a mértéktelen evésről szóljon a karácsony, hanem a gasztronómiai élvezetekről. A tradíció fontos, de apró újításokkal sokkal egészségesebbek lehetnek a klasszikus karácsonyi fogások is

- mondta Antal Emese dietetikus, aki hozzátette: érdemes a töltött káposztát fehér rizs helyett barna rizzsel készíteni, így lassabban szívódik fel, tovább nyújt teltségérzetet. A káposzta mennyiségének növelésével is egészségesebbé tehetjük a töltött káposztát. A halászlevet készíthetjük például harcsából, ami kevésbé zsíros hal, mint a ponty. A rántott hal helyett érdemes natúr, grillezett változatot elkészíteni, a tartármártásba pedig 20 százalékos zsírtartalmú tejföl helyett használjunk 12 százalékos zsírtartalmút!

Természetesen a süteményekről sem kell lemondanunk: a hagyományos kedvencekhez használjunk kevesebb cukrot vagy olyan energiamentes, természetes édesítőszereket, mint az eritrit vagy a stevia. Készíthetünk könnyedebb édességeket is, például könnyű, joghurtos és túrós pohárkrémeket, melyeket friss gyümölcsökkel, olajos magvakkal turbózhatunk fel. Ha az ételek elkészítésénél a fehér lisztet teljes kiőrlésű lisztre cseréljük le, akkor azzal is egészségesebbé tudjuk tenni a karácsonyi menüt.

Kétségtelen, hogy a magyarok legkedveltebb körete a burgonya, azonban számos lehetőség van arra, hogy egészségesebb alternatíva kerüljön az ünnepi asztalra. Ilyenek például a saláták, a párolt, grillezett zöldségek, a bulgur, a barna rizs, de még a savanyúságok is

- sorolta Antal Emese, majd hozzáfűzte: ha megtörtént a baj, és túlettük magunkat az ünnepek alatt, akkor sem szabad elkeseredni. A dietetikus szerint több módon lehet „detoxiálni” a szervezetet: érdemes visszafogni a mennyiségeket, a zsíros ételeket kerülni kell néhány napig, de akár zöldségnapot is lehet tartani. Jót tesz a szervezetnek a mozgás is, és persze a fokozott folyadékbevitelre is figyelni kell. Ha már a folyadékbevitelnél tartunk, érdemes néhány szót szólni az alkoholfogyasztásról is. A dietetikus kiemelte, hogy itt a mérték a lényeg, az azonban rendkívül fontos, hogy éhgyomorra ne fogyasszunk alkoholt.

Érdemes az alacsonyabb alkohol- és kalóriatartalmú italokat választani, például a fröccs előnyösebb választás egy krémlikőrrel szemben, mert az rengeteg kalóriát tartalmaz. Egy nagy lakoma után a likőrök még jobban megterhelik a szervezetet.

Az egészséges karácsonyi menü tehát nem lehetetlen küldetés. Már azzal is sokat segíthetünk, ha elkerüljük a túlevést, nem szedünk ki a tányérra sokkal többet, mint egy hétköznapi étkezésnél. Antal Emese szerint az a legjobb, ha kisebb tányért választunk, így biztosan nem fogunk hatalmas adagokat elfogyasztani. Érdemes lassan enni, jól megrágni minden falatot, mert az agynak nagyjából 20 percre van szüksége, míg érzékeli a jóllakottságot. Ennyi idő alatt könnyen lehet, hogy már régen többet ettünk, mint amennyit kellett volna.

Amennyiben az egyik étkezésnél többet ettünk a kelleténél, a következő étkezésnél tudunk kompenzálni azzal, hogy kevesebbet eszünk. Az ünnepi időszakban is rendkívül fontos, hogy elegendő zöldséget fogyasszunk, ne csipegessünk egész nap, figyeljünk a rendszeres étkezésre. Ha lecserélünk néhány alapanyagot, a klasszikus fogásokat is egészségesebbé tudjuk varázsolni, aminek rendkívül hálás lesz a szervezetünk.

Címlapkép: Getty Images