Nem csak trendi, de hatalmas biznisz is vidéken a mézeskalács

Nem csak a karácsony, hanem az ünnepi és egészében véve a téli időszak elmaradhatatlan süteménye a mézeskalács. Készíthetünk belőle gasztronómiai ihletésű ajándékokat, fenyőfa díszeket, különleges tájképeket vagy épp figurális díszeket is. A lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt. Ott van a nagymama jól bevált receptje, valamint az újdonságokkal megbolondított, modern verziók, de az egészségesebb és diétásabb változatok is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek.

A mézeskalács készítés ma már az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) is szerepel (arról, hogy miként változik meg az OKJ-rendszer ebben a cikkünkben írtunk), de számos más, a legjobb technikákat ígérő tanfolyam is megtalálható a képzési palettán, akár online is. Az alaptanfolyamok a mézeskalács készítés minden apró részletére kiterjednek a megfelelő eszközöktől kezdve az ideális tészta gyártásán át a díszítési technikákig.

A kezdő díszítő tanfolyam célja általában a terülőmáz, vonalas díszítés, szegély díszítés és alap motívum elemek, mint pötty, eltolt pötty, ívek, levélkék, szirom levelek, csigavonal begyakorlása és ezekből egyszerű motívumok összeállítása, és használata mézeskalácson, valamint a díszítő mázak előállítása, szárításának szabályai. A haladó tanfolyamokon már előtérbe kerülnek a népi motívumos, mint például kalocsai, jász, székely és domború minták készítése, a terülőmázra festés, de nem a vállalkozóvá válási ismeretek is.

Ahogy azt a tanfolyamok között böngészve láthatjuk, érdemes legalább két hónappal, a nyári időszakban pedig hat-nyolc (!) hónappal is előre tervezni, ha valaki szeretne beiratkozni egy ilyen alap- vagy díszítő képzésre, míg a haladó tanfolyamoknál ezt a legjobb, ha már a tervezettet megelőző év végén megtesszük, mert így telnek fel az időpontok. A tanfolyamok ára körülbelül 15 ezer és 80 ezer forint között változik, a napok számától és az elsajátítani kívánt technikától függően.

A Balaton-felvidéken végeztem el idén nyáron először a kezdő-, aztán a haladó-, majd a díszítés tanfolyamot. Mindig is érdekeltek a mézeskalács sütés rejtelmei és idén szántam rá magam végre arra, hogy rászánjak több napot erre. Azóta már számtalanszor vettem hasznát, például egy esküvőre készítettem egyedi mézeskalácsokat, amiket a vendégek kaptak meg, aztán a fiam iskolájában rendezett sütivásáron mutattam meg őket jelképes áron. Bár csak hobbi szinten foglalkoztat a mézeskalácsozás, már a jövő évre is kaptam kettő megrendelést, szintén esküvőkre

– mesélte a HelloVidéknek Tóth Katalin, aki főállásban a közigazgatásban dolgozik és abszolút csak a saját örömére kezdte el a tanfolyamokat.

Ebből is látszik, hogy több tanfolyam indul az év minden időszakában. Így tehát bátran kijelenthetjük, hogy mézeskalácsot készíteni már egyáltalán nem csupán a karácsony sajátossága: nőnapra, Valentin-napra, húsvétra, esküvőkre anyák napjára és családi eseményekre (például születésnap, névnap, esküvő, házassági évforduló, ballagás, keresztelő, stb.) készülnek egyedi stílusú sütemények.

A kaposvári Kolev Eszternek a kreativitás a lételeme, de ez már első ránézésre is látszik a festmény-szerű mézeskalácsokon. Eredeti szakmáját tekintve kézápoló és műköröm építő, ám néhány éve úgy döntött, hogy kreativitását nem csak a körmökön, hanem süteményeken is kipróbálja. Így születtek az első miniatűr, gondosan kimunkált tájképek és figurák, amelyekre azóta egyre többen figyeltek fel.

Mindent szeretek, ami kreatív. Már az általános iskolában is a rajz és a technika voltak a kedvenc tantárgyaim, nem véletlenül választottam a műköröm építő szakmát. Az első miniatűr mézeskalács alkotásom körülbelül öt éve készült, amikor épp keresztszemes mintákat festettem a süteményekre, de csöngettek. Annyira megijedtem, hogy beleejtettem a habzsákot abba, amit éppen csináltam. Akkor arra gondoltam, hogy inkább befedem az egészet. Felmentem az Internetre és kerestem mesefigurákat, aztán rábukkantam a téli tájakra és beleszerettem ebbe az irányzatba

– mondta Kolev Eszter, aki az évek alatt folyamatosan fejlesztette a technikáját.

Eszter miniatűr, körülbelül ötször tíz centiméteres mézeskalács vászonra fest, leginkább téli tájakat és figurákat. Ahogy mondja, talán a körömfestés miatt látja így jobban az arányokat, ráadásul az alkotásai a miniatürizálás által még inkább egyedivé válnak.

Szerintem nagyon jól mutat egy mézeskalácson egy kopár fa egy tó vagy folyó partján, a háttérben egy erdő részletével. Az ételfesték csodákra képes és a tíz rendelkezésemre álló alapszínből bármit ki tudok keverni. Az idei kedvencem az egy piros autó, ami a téli tájban száguld a tetején egy fenyőfával, de ajándékba festettem már hóembereket és francia buldogot is. Munka után nekem ez az igazi kikapcsolódás, esténként szívesen állok neki a mézeskalácsoknak. Most karácsonyra is egyedi ajándékokat adtam mindenkinek, nem csak a családtagoknak, hanem a vendégeimnek is. Azt látom, hogy ezeknek óriási a sikere, amiből arra következtek, hogy piaca is lehetne. A munkám mellett cukrásznak tanulok és nyáron teszem le a vizsgáimat. Imádok sütni és ebből szinte egyértelműnek tűnik a következő lépés: a miniatűr mézeskalács tájképek és figurák eladása

– tette hozzá Kolev Eszter.