Ez a 127 legjobb étterem 2020-ban Somogy, Veszprém és Zala megyében

A Balaton parton és a tó tágabb térségében meghatározó jelentősége van az idegenforgalomnak, ahol turisztikai élményt, wellnesst és természetesen gasztronómiai élményt keresnek az ide térő turisták. Az, hogy milyen emlékekkel tér haza, nagyban függ a végigkóstolt étlaptól. Napjainkban ezt felismerve egyre több étterem törekszik arra, hogy tudatosan építse fel arculatát, melybe beletartozik a kínált ételsor, a berendezés, a dekoráció, a személyzet öltözéke és viselkedése, de még az étlap dizájnja, a kiegészítők és a mellékhelyiségek, de még a parkoló állapota is. Ennek a tendenciának az erősítése volt a célja annak, hogy a három Balaton parti megye kereskedelmi és iparkamarái 2002-ben elhatározták a vendéglátóhelyek minősítő rendszerének bevezetését.

Ez egy abszolút alulról jövő kezdeményezés, amely során azt szeretnénk bebizonyítani, hogy mindhárom megyében találhatunk színvonalas, minőségi és igazán jó vendéglátóhelyeket. Az idén tizennyolc éve jól működő kamarai Védnöki Tábla rendszerének célja a színvonalas, vendégmarasztaló üzletek szakmai elismerése és népszerűsítése, valamint a szolgáltatások minőségének állandó, magas szinten tartása. Így az a vendég, aki betér egy minősített vendéglátóhelyre, az biztosan elégedetten távozik és nagy valószínűséggel visszatér, miközben elviszi az éttermek, kávézók, cukrászdák jó hírét

– árulta el a HelloVidék kérdésére Kurucz János, Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tanácsadója, a Vendéglátó Szakmai Klub titkára, aki nem csupán valamennyi védnöki táblával minősített helyet ismeri, hanem a kezdetektől koordinálja a programot.

A Védnöki Tábla minősítő rendszerét a három megye gyakorló vendéglátóipari szakemberei dolgozták ki, amelynek feltételeit az újonnan pályázó és a már minősített üzleteknek is maradéktalanul, folyamatosan teljesíteni kell. A minősítés során első lépésként a jelentkező étterem, cukrászda, kávézó, koktélbár elvégzi üzlete önminősítését.

Ezt követően a másik két megyéből érkező értékelő csoport próbafogyasztást és konyhai ellenőrzést végez, meggyőződve a szempontok teljesüléséről. A minősítés inkognitóban zajlik, amihez a három kamara biztosít megfelelő számú szakértőt. A próbafogyasztás során ők ellenőrzik a minősítési szempontokat, és csak akkor fedik fel magukat, amikor már megkapták a számlát is.

Kezdetben egy száz minősítési szempontból álló rendszert dolgoztunk ki éttermek számára, amit kiemelt szaktudással rendelkező szakemberek véleményeztek. Ahhoz, hogy valaki megkaphassa a kamarai Védnöki Táblát a szempontok minimum 80 százalékát kellett maradéktalanul teljesíteni. Miután nagy érdeklődést tapasztaltunk a minősített titulus iránt a kávézók, cukrászdák, sőt újabban a koktélbárok részéről is, ezért számukra is kidolgoztuk a megfelelő szakmai minőségi szempont rendszert. Ezeket azóta már többször felülbíráltuk, kiegészítettük és tovább fejlesztettük: ma már egy 140 pontból álló kritérium szisztéma 90 százalékának kell megfelelniük azoknak, akik szeretnének egy Védnöki Táblát

– hangsúlyozta Kurucz János, hozzátéve, hogy a táblával rendelkező vendéglátóhelyek olyan minőségi vendéglátóipari szolgáltatást nyújtanak, hogy felettük a védnöki tábla rendszert működtető három kereskedelmi és iparkamara szakmai védnökséget vállal.

A Védnöki Táblát ugyanis csak azok a Somogy, Veszprém és Zala megyei éttermek, cukrászdák, kávézók és koktélbárok kaphatják meg, melyek maradéktalanul megfelelnek a minősítő rendszer követelményeinek. Nem kaphatja meg mindenki „hivatalból”, aki jelentkezik az elnyerésére. A védnöki táblát ráadásul nem elég megnyerni, mert azt meg is kell tartani. A már minősített üzletek háromévente egy utóellenőrzésen esnek át, és ha a vendéglátóipari egyésg színvonala romlott az előzőekhez képest, akkor a táblát visszavehetik a kamarák munkatársai.

Úgy érzem, hogy az egyre szigorúbb minősítési szempontrendszer és a gondos utókövetés beváltotta a reményeket. Évről-évre színvonalas és nívós éttermek, kávézók és cukrászdák jelentkeznek, miközben a védnöki táblát is egyre több helynek sikerül megtartania. Ezt jelzi az is, hogy ma már közel 127 minősített, kiváló szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik a három megyében. Ezekről gasztrotérképet is készítettünk a www.vednokitabla.hu oldalon, ahol minden szükséges információt is megtalálhatunk a minősített üzletekről

– emelte ki Kurucz János.

A három kamara ebben az évben is meghirdette a védnöki tábla elnyerésének lehetőségét: a megmérettetésre június 30-ig lehet jelentkezni. A minősítés várhatóan július 15-én kezdődik majd és augusztus 20-ig tart. A védnöki táblákat minden évben ünnepélyes keretek között, valahol a három megye közös kincseként számon tartott Balatonon adják át. Az idei év úgynevezett gesztorkamarai szerepét a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalta.

