Kóstoltad már? Így készül a gyöngytyúkleves húsgombóccal, pirított gombákkal

A vadászó, halászó, gyűjtögető életmód elhagyásával lassan elfeledtük a természet kincseit: kis- és nagyvadak, bogyós gyümölcsök, zöldségfélék, valamint gombák egész sorát, amelyek régen a vidéki életmód szerves részét képezték. Többen félnek a konyhában gombafélékhez, nem a megszokott hústípusokhoz nyúlni. Valójában pedig nem nehezebb ezeket elkészíteni, mint más ételeket.

Segal Viktor és Vida József a magyarországi rengetegekben írt Sercegés és erdőzúgás című szakácskönyve, Széchenyi Zsigmond nyomában járva idézi fel a hazai természetet, a pompás vadászterületeket, az erdei ételeket és alapanyagokat. Bizonyítják azt is, hogyha valaki csak kiegészítőként használja az erdők-mezők természetes alapanyagait, már akkor is izgalmas ízélmények magaslatait tapasztalja meg. Február 14-én a FEHOVÁN dedikálják most megjelent könyvüket, amelyben 55 recepten keresztül kalandozva kalauzolnak el a hamisítatlan erdei gasztronómia világába.

Olyan különleges ételeket készíthetünk el segítségükkel, mint a kapros vaddisznóragu leves, az erdei gombapörkölt lestyános túrós galuskával, a pirított fürj mangalica szalonnával és köleskásával vagy éppen a gyöngytyúkleves húsgombóccal, pirított gombákkal.

A magyar parlagi gyöngytyúk őshonos állatfajtánk, azonban Afrikában is szinte mindehol megél. A gyöngytyúk éppen a vadsága miatt szokott repülni, mivel elég ijedős, így nem túl népszerű lakója a baromfiudvaroknak. Húsának jellege vadmadár- karakterének megfelelő, és mivel a fácánfélék családjába tartozik, hasonlít is a fácánra.

Rendkívül ízletes és még annál is szárazabb: levesben zamatos és kellemes. A téli szezonban egy forró húsleves a népi hagyományok szerint igazi gyógyír lehet a megfázásra, hiszen nem csak legenda: a meghűléses panaszok kezelésére generációk óta az egyik legnépszerűbb módszer. A magyar konyhából méltatlanul mellőzött, ízletes húsból készített gyöngytyúkleves pedig akár ünnepi fogásnak is tökéletes.

Hozzávalók (4 adag)

1 egész gyöngytyúk

1/2 csokor petrezselyem

3-3 liter víz

3 db sárgarépa

1 db zellergumó

1 db szárzeller

1 fej vöröshagyma

1 db karalábé

1 db petrezselyemgyökér

1 db póréhagyma

1 gerezd fokhagyma

10-10 dkg erdei gomba, 2-3 féle

1 ek vaj

só

Húsgombóc

25 dkg gyöngytyúk húsa

1 ek keményítő

fél cm gyömbér meghámozva, lereszelve

csipet fehér bors

csipet só

Elkészítés

A leveshez az egész gyöngytyúkot megtisztítjuk, az egyik mellét a csontról lefejtjük, és félretesszük. A többi részét (szárnyát, combját a csontokkal együtt) közepes darabokra vágjuk és 3 liter vízben feltesszük főni. A forrástól számított 3 perc után a levét kiöntjük, a darabokat átmossuk, és újra felöntjük 3 liter vízzel. A zöldségeket nagyobb darabokra vágjuk és a többi hozzávalóval és fűszerekkel a levesbe tesszük, majd lassú tűzön, éppen gyöngyözve 60-70 percig főzzük. Mikor elkészült, a főtt húst és a zöldségeket kivesszük, majd a levet leszűrjük. A húsgombócokhoz aprítógépbe tesszük a lefejtett gyöngytyúkmellet és a keményítővel, gyömbérrel és a fehér borssal, pépesre daráljuk. Vizes kézzel gombócokat formázunk belőle. A levest szűrése után a levest visszahelyezzük a tűzre és amikor ismét gyöngyözik, öt perc alatt megfőzzük benne a húsgombócokat. Az erdei gombákat tetszőleges darabokra vágjuk és forró serpenyőben 1-2 perc alatt megpirítjuk. Fűszerezzük és betétként a forró levessel tálaljuk.

Nehézségi fok: 5/3

Elkészítési idő: 1 óra 45 perc