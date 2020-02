Így még sosem etted a vadhúst: fehérboros vaddisznótokány csomboros túrógombóccal

Segal Viktor és Vida József közös szakácskönyve, a Sercegés és erdőzúgás Széchenyi Zsigmond nyomában járva fedezi fel a hazai természetet, a pompás vadászterületeket, az erdei ételeket és alapanyagokat. A gróf életműve inspirálta a két séfet, így az ínycsiklandó recepteken kívül többek között azt is megtudhatjuk, milyen Magyarország erdeinek élővilága, illetve hogy feleségének, a most 94 éves Hertelendy Margitnak mi a kedvenc vadétele. Február 14-én a FEHOVÁN dedikálják is a könyvet, ami 55 fogást tartalmaz.

A legtöbben nagyon ritkán főznek, sütnek otthon a saját konyhájukban vadételeket, kevésbé gyakorlottak benne, éppen ezért tartanak is tőle, hogy elronthatják. Pedig valójában nem nehezebb ezeket elkészíteni, mint más húsételeket. A két szakács igazi kreativitással állt a vadételekhez és Széchenyi Zsigmond nyomában járva számos – igen egyszerűen elkészíthető – remekművet alkotott.

Ízelítőként most mutatunk a könyvből egy igazán különleges fogást: a fehérboros vaddisznótokányt, amit a séfek csomboros túrógombóccal álmodtak meg.

Egy egészben, szőrében érlelt vaddisznót lehártyázni és feldarabolni jó móka, ha jó a társaság. S a jó társaságban gyorsan telik az idő, gyorsan jönnek az ötletek. Így kerültünk el a köret kérdéshez, s jutottunk oda, hogy csomboros túrógombóccal vadítsuk meg szeretett vaddisznónk fehérboros tokányát. Fehérbornak viszont mi mást választhattunk volna, mint a szekszárdiak olaszrizlingjét, hiszen mégis csak ott terem a szomszédban.

Hozzávalók (4 adag)

30 dkg kicsontozott vaddisznócomb

10 dkg füstölt szalonna apróra vágva

3 gerezd fokhagyma vékony szeletekre vágva

1 kiskanál paradicsompüré,

1 ek liszt

2 dl száraz fehérbor

5 dl húsleves

só, bors

A túrógombóchoz

5 dkg túró

6-8 levél csombor apróra vágva

2 tojás

5 dkg búzadara

10 dkg zsemlemorzsa

1 ek vaj

só

Elkészítés

A vaddisznótokányhoz a húst feldaraboljuk. Egy serpenyőben a felkockázott szalonnát megpirítjuk, majd hozzáadjuk a húst és a lisztet és tovább pirítjuk. Beledobjuk a fokhagymaszeleteket, majd hozzákeverjük a paradicsompürét is. Alacsony hőfokon tovább pirítjuk, majd felöntjük a fehérborral. Fűszerezzük és puhára pároljuk. Ha szükséges, pótoljuk a folyadékot, de már ne használjunk bort, csak húsalaplevet vagy ha az nincs, vizet. A túrógombóc elkészítéséhez minden alapanyagot elkeverünk és egy éjszakát hűtőben pihentetjük. Ezzel érjük el, hogy a gombócunk laza szerkezetű legyen, hiszen nagyon kevés darát használunk fel, viszont több idő kell, hogy összeálljon. A csombort csak a főzés előtt keverjük a masszához. Közvetlenül tálalás előtt főzzük ki, lassan gyöngyöző, de forrásban lévő vízben néhány perc alatt. A nagyobb serpenyőben a vajon megpirítjuk a zsemlemorzsát és a frissen kifőzött gombócokat óvatosan beleforgatjuk. Azonnal tálaljuk.

Nehézségi fok 5/4

Elkészítési idő 1 óra 20 perc